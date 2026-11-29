Die Akzo-Nobel-Aktie (ISIN: NL0013267909, Handelssymbol Amsterdam: AKZA) stieg in der Woche bis Freitag, 27. November, 4,96 Prozent und ist AEX Gewinner der Woche auf Platz acht. Der Schlusskurs am Freitag: 63,08 Euro.
Akzo-Nobel-Aktie ist AEX Gewinner der Woche: Plus 5,0 Prozent auf 63,08 Euro – Farbenhersteller glänzt
Die Akzo-Nobel-Aktie legt in der Woche 4,96 Prozent zu und ist AEX Gewinner der Woche. Auf Monatssicht steht der Farbenhersteller mit 7,2 Prozent im Plus, der Schlusskurs liegt bei 63,08 Euro.
Die Gründe
Zykliker wieder gefragt
Eine Unternehmensmeldung in der Woche liegt nicht vor. Mit der Erholung an den Börsen, bei der der AEX knapp 3 Prozent gewann, kehrten Käufer in konjunkturabhängige Werte zurück, darunter Chemie und Farben. Am Freitag stieg die Akzo-Nobel-Aktie 1,28 Prozent.
Monatsplus
Auf Monatssicht steht ein Plus von 7,21 Prozent.
Jahresbilanz
Auf Jahressicht liegt die Aktie 13,45 Prozent im Plus.
Fünf-Jahres-Sicht
Auf fünf Jahre steht noch ein Minus von gut 34 Prozent.
Häufige Fragen zur Akzo-Nobel-Aktie
Warum ist die Akzo-Nobel-Aktie AEX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg 4,96 Prozent auf 63,08 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Akzo Nobel folgte dem Markt.
Wie lautet die ISIN?
NL0013267909. Symbol in Amsterdam AKZA.
Was macht Akzo Nobel?
Der Konzern stellt Farben und Beschichtungen für Bau, Industrie und Schifffahrt her.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.