Warum ist die Akzo-Nobel-Aktie AEX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg 4,96 Prozent auf 63,08 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, Akzo Nobel folgte dem Markt.

Wie lautet die ISIN?

NL0013267909. Symbol in Amsterdam AKZA.

Was macht Akzo Nobel?

Der Konzern stellt Farben und Beschichtungen für Bau, Industrie und Schifffahrt her.