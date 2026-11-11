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Aktienanleihe auf OMV: Einkommensstrategie mit 12 Prozent p.a. Rendite (September)

aktiencheck.de Redaktion 11.11.2026, 10:53 2 Min. ZertifikateReport

OMV überzeugt mit einem Gewinnsprung, während Zertifikate und eine Aktienanleihe Chancen auf Seitwärtsrenditen bieten.

Bild: Zbynek Burival / Unsplash

Die Experten vom "ZertifikateReport" präsentieren in ihrer aktuellen Ausgabe u.a. eine Aktienanleihe (ISIN: AT0000A3WR05, WKN: RC1MUQ) der Raiffeisen Bank International (RBI) auf die OMV-Aktie (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341). OMV habe in Q3 dank starker Raffineriemargen und höherer Öl- und Gaspreise deutlich mehr verdient. Das operative Ergebnis sei erwartungsgemäß um 68% auf 2,12 Mrd. Euro gestiegen, das Segment Fuels habe um 172% auf 1,12 Mrd. Euro zugelegt. Die europäische Raffinerie-Referenzmarge habe sich mehr als verdreifacht. Energy habe das bereinigte operative Ergebnis um 51% auf 936 Mio. Euro gesteigert: Höhere Preise und niedrigere Förderkosten hätten geringere Mengen ausgeglichen. Chemicals sei dagegen unter Druck geblieben; das Ergebnis sei um 72% auf 63 Millionen Euro gesunken. Für 2026 habe OMV die Annahmen für Brent auf über 95 Dollar pro Barrel, für den Gaspreis auf rund 45 Euro je Megawattstunde und für die Raffinerie-Referenzmarge auf rund 25 Dollar je Fass erhöht. Discount-Strategie mit 8,2% Puffer (März) Das Discount-Zertifikat (ISIN: DE000DN422G4, WKN: DN422G) der DZ Bank generiere beim Kaufpreis von 65,30 Euro eine maximale Rendite von 2,70 Euro oder 11,1% p.a., sofern die Aktie am Bewertungstag 19.3.27 zumindest auf Höhe des Caps von 68 Euro schließe. Im negativen Szenario gebe es eine Aktie. Bonus-Strategie mit 15,5% Puffer (Juni) Das Bonus-Zertifikat (ISIN: DE000FG4D5W6, WKN: FG4D5W) mit Cap der SG sei mit einem Bonusbetrag und Cap von 75 Euro ausgestattet. Sofern die Barriere bei 60 Euro bis zum Bewertungstag 18.6.27 nie berührt oder unterschritten werde, würden Anleger den Bonus- und Höchstbetrag erhalten; andernfalls eine Aktienlieferung. Beim Kaufpreis von 68 Euro liege der maximale Gewinn bei 7 Euro (Rendite 16,7% p.a.). Attraktives Pricing: Das Zertifikat sei ca. 4,3% günstiger als die Aktie (Abgeld). Einkommensstrategie mit 12% p.a. Rendite (September) Die Aktienanleihe (ISIN: AT0000A3WR05, WKN: RC1MUQ) der Raiffeisen Bank International zahle unabhängig von der Kursentwicklung einen Kupon von 13,15% p.a. Durch Kauf über pari betrage die effektive Rendite 12% p.a., sofern die Aktie am 17.9.27 auf oder über dem Basispreis von 70 Euro notiere. Andernfalls würden Anleger 14 Aktien (=1.000/70 Euro, dazu Bruchteile im Barausgleich) erhalten. Hohe Raffineriemargen und ein starkes Energiegeschäft würden OMVs Kurspotenzial stützen. Eine Erholung der Chemie könnte zusätzlichen Schub geben. Risiken wären sinkende Öl- und Gaspreise, eine Normalisierung der Raffineriemargen sowie geopolitisch bedingte Lieferprobleme und die anhaltende Chemieschwäche. Zertifikate würden mit Sicherheitspuffern und der Chance auf Seitwärtsrenditen punkten. (Ausgabe vom 10.11.2026)

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