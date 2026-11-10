AIXTRON Aktie unter Druck: Marshall Wace reduziert Short-Wette deutlich - warum fällt der Kurs trotzdem?

Bei der AIXTRON-Aktie zeichnet sich ein spannendes Kräftemessen zwischen institutionellen Leerverkäufern und Anlegern ab. Während der Aktienkurs um 1,25 Prozent auf 31,70 Euro nachgibt, sorgt eine bemerkenswerte Entscheidung des Hedgefonds Marshall Wace LLP für Aufmerksamkeit. Der international tätige Finanzinvestor hat seine Wette auf fallende Kurse deutlich reduziert. Doch statt von dieser Entwicklung zu profitieren, steht die Aktie weiterhin unter Verkaufsdruck. Ist die Positionssenkung ein erstes Anzeichen dafür, dass professionelle Shortseller ihre skeptische Haltung überdenken? Oder könnte die jüngste Kursschwäche darauf hindeuten, dass die Unsicherheit rund um den Halbleiterausrüster noch längst nicht überwunden ist?