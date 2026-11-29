Gegessen wird immer. Auf diesen alten Börsensatz besannen sich in dieser Woche viele Anleger. Die Ahold-Delhaize-Aktie (ISIN: NL0011794037, WKN: A2ANT0, deutsches Handelssymbol: AHOG, US-Handelssymbol: ADRNY) gewann bis zum 27. November 4,08 Prozent und zählt als Nummer 15 zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche. Auf Monatssicht steht ein Plus von 9,26 Prozent.
Ahold-Delhaize-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Plus 4,1 Prozent – der Supermarkt-Riese, der im Tech-Beben die Nerven behält
Die Ahold-Delhaize-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche: plus 4,08 Prozent, auf Monatssicht mehr als 9 Prozent. Der Lebensmittelhändler war gefragt, als Anleger aus KI-Werten flüchteten. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Ahold-Delhaize-Aktie gefragt war
Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Die Erklärung liegt im Umfeld. Am Dienstag und Mittwoch verkauften Anleger Technologiewerte, der Euro Stoxx 50 fiel am Mittwoch um 1,82 Prozent. Geld floss in Geschäftsmodelle, die mit künstlicher Intelligenz und Konjunktur wenig zu tun haben. Der niederländisch-belgische Konzern betreibt Supermärkte in Europa und den USA, darunter Albert Heijn, Delhaize, Food Lion und Stop & Shop. Der größere Teil des Umsatzes stammt aus den Vereinigten Staaten. Am Freitag, als der Markt wieder Risiko suchte, trat die Aktie mit plus 0,08 Prozent auf der Stelle.
Häufige Fragen zur Ahold-Delhaize-Aktie
Warum ist die Ahold-Delhaize-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Anleger suchten im Ausverkauf der Technologiewerte defensive Aktien. Die Ahold-Delhaize-Aktie gewann 4,08 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Ahold-Delhaize-Aktie?
Die ISIN lautet NL0011794037, die WKN A2ANT0.
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