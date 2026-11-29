Warum ist die Ahold-Delhaize-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?

Anleger suchten im Ausverkauf der Technologiewerte defensive Aktien. Die Ahold-Delhaize-Aktie gewann 4,08 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der Ahold-Delhaize-Aktie?

Die ISIN lautet NL0011794037, die WKN A2ANT0.