Die Aegon-Aktie (ISIN: BMG0112X1056, WKN: A3EULU, Handelssymbol Amsterdam: AGN, US-Handelssymbol: AEG) stieg in der Woche bis Freitag, 27. November, 4,79 Prozent und ist AEX Gewinner der Woche auf Platz neun. Der Schlusskurs: 7,882 Euro. Am Freitag allein legte sie 2,44 Prozent zu.
Aegon-Aktie ist AEX Gewinner der Woche: Plus 4,8 Prozent auf 7,88 Euro – Versicherer sticht Banken aus
Die Aegon-Aktie legt in der Woche 4,79 Prozent zu und ist AEX Gewinner der Woche. Damit schlägt der Versicherer die Banken ING und ABN AMRO deutlich, der Schlusskurs liegt bei 7,882 Euro.
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Die Gründe
Starke Finanzwerte, starkes Wochenende
Eine Unternehmensmeldung in der Woche liegt nicht vor. Als Lebensversicherer mit großem US-Geschäft über Transamerica reagiert Aegon auf Kapitalmärkte und Zinsen. Mit der Erholung an den Börsen, bei der der AEX knapp 3 Prozent gewann, profitierte die Aktie besonders: Donnerstag plus 2,37 Prozent, Freitag plus 2,44 Prozent. Die Banken ING (plus 0,59 Prozent) und ABN AMRO (minus 0,85 Prozent) hinkten in der Woche hinterher.
Ausschüttungen
Bank of America sah am 17. November bis Ende 2029 Ausschüttungen von mehr als 35 Prozent des Börsenwerts.
Analysten
JPMorgan stufte die Aktie am 22. Oktober auf Neutral ab.
Jahresbilanz
Auf Jahressicht steht ein Plus von gut 13 Prozent.
Häufige Fragen zur Aegon-Aktie
Warum ist die Aegon-Aktie AEX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg 4,79 Prozent auf 7,882 Euro und folgte der Erholung der Finanzwerte.
Wie lautet die ISIN der Aegon-Aktie?
BMG0112X1056. Symbol in Amsterdam AGN, in New York AEG.
Welche Rolle spielt das US-Geschäft?
Über Transamerica macht Aegon einen großen Teil des Geschäfts in den USA.
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