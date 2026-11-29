Warum ist die Adyen-Aktie AEX Gewinner der Woche?

Die Aktie stieg 11,23 Prozent auf 882,60 Euro, getragen von der Erholung der Technologiewerte nach dem Absturz vom Oktober.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0012969182, WKN A2JNF4, Symbol ADYEN.

Ist die Erholung eine Trendwende?

Das ist offen: Auf Jahressicht liegt die Aktie noch gut 34 Prozent im Minus.