Wer die Adyen-Aktie vor einer Woche gekauft hat, liegt vorn: Die Adyen-Aktie (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, Handelssymbol Amsterdam: ADYEN, US-Handelssymbol: ADYEY) legte in der Woche bis Freitag, 27. November, 11,23 Prozent zu und ist damit der AEX Gewinner der Woche. Zum Handelsschluss am Freitag kostete sie 882,60 Euro.
Adyen-Aktie ist AEX Gewinner der Woche: Plus 11,2 Prozent auf 882,60 Euro – Zahlungsriese schlägt den ganzen Index
Die Adyen-Aktie ist mit 11,23 Prozent Wochenplus der AEX Gewinner der Woche und schließt bei 882,60 Euro. Auf Sicht von einem Jahr steht noch ein Minus von gut 34 Prozent.
Die Gründe
Starke Erholung nach dem Oktober-Absturz
Eine Unternehmensmeldung gab es in der Woche nicht. Die Aktie profitierte von der breiten Erholung der Technologiewerte: Am Donnerstag stieg sie 4,39 Prozent, am Freitag weitere 1,64 Prozent, am Black Friday, dem umsatzstärksten Tag für Zahlungsabwickler. Der AEX gewann in der Woche knapp 3 Prozent. Hintergrund der vorherigen Schwäche: Am 28. Oktober hatte Adyen für 2026 eine EBITDA-Marge von 50 Prozent in Aussicht gestellt, nach 53 Prozent im Vorjahr, die Aktie fiel damals zweistellig.
Fundamentaldaten
Im dritten Quartal wuchs die Netto-Umsatz um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro.
Tiefer Ausgangspunkt
Auf Monatssicht steht noch ein Minus von 6,5 Prozent, auf Jahressicht von 34,4 Prozent.
Marktklima
Chipwerte und Technologie führten den AEX an.
Häufige Fragen zur Adyen-Aktie
Warum ist die Adyen-Aktie AEX Gewinner der Woche?
Die Aktie stieg 11,23 Prozent auf 882,60 Euro, getragen von der Erholung der Technologiewerte nach dem Absturz vom Oktober.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0012969182, WKN A2JNF4, Symbol ADYEN.
Ist die Erholung eine Trendwende?
Das ist offen: Auf Jahressicht liegt die Aktie noch gut 34 Prozent im Minus.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.