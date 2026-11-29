Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Zwei Dinge kamen zusammen. Zum einen drehte zur Wochenmitte die Stimmung an den Börsen: Nach dem Ausverkauf der Technologiewerte kauften Anleger ab Donnerstag genau die Wachstumsaktien zurück, die zuvor am stärksten gefallen waren. Zum anderen passte der Kalender. Am Freitag begann mit dem Black Friday das umsatzstärkste Einkaufswochenende des Jahres, und über die Plattform von Adyen laufen dann Milliarden an Zahlungen.

Die Fallhöhe war groß. Ende Oktober hatte der Konzern seine Erwartung für die EBITDA-Marge 2026 auf rund 50 Prozent gesenkt und das mittelfristige Margenziel gestrichen, die Aktie verlor daraufhin rund 12 Prozent. Operativ wächst Adyen weiter kräftig: Im dritten Quartal stieg der Nettoumsatz um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro.