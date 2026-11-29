Für einen Zahlungsabwickler ist die Black-Friday-Woche das, was für den Einzelhandel das Weihnachtsgeschäft ist. An der Börse wurde daraus eine Rally. Die Adyen-Aktie (ISIN: NL0012969182, WKN: A2JNF4, deutsches Handelssymbol: 1N8, US-Handelssymbol: ADYEY) gewann in der Woche bis zum 27. November 11,23 Prozent und zählt zu den größten Eurostoxx50 Gewinnern der Woche. Allein am Donnerstag stieg sie um 4,39 Prozent, am Freitag um weitere 1,64 Prozent.
Adyen-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Plus 11 Prozent zur Black-Friday-Woche – ist der Margenschock vergessen?
Die Adyen-Aktie gehört zu den größten Eurostoxx50 Gewinnern der Woche: plus 11,23 Prozent. Pünktlich zum wichtigsten Einkaufswochenende des Jahres kehrten die Käufer zurück. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn und was gegen eine schnelle Wende spricht.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Adyen-Aktie zweistellig zulegte
Eine Unternehmensmeldung, die den Anstieg erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Zwei Dinge kamen zusammen. Zum einen drehte zur Wochenmitte die Stimmung an den Börsen: Nach dem Ausverkauf der Technologiewerte kauften Anleger ab Donnerstag genau die Wachstumsaktien zurück, die zuvor am stärksten gefallen waren. Zum anderen passte der Kalender. Am Freitag begann mit dem Black Friday das umsatzstärkste Einkaufswochenende des Jahres, und über die Plattform von Adyen laufen dann Milliarden an Zahlungen.
Die Fallhöhe war groß. Ende Oktober hatte der Konzern seine Erwartung für die EBITDA-Marge 2026 auf rund 50 Prozent gesenkt und das mittelfristige Margenziel gestrichen, die Aktie verlor daraufhin rund 12 Prozent. Operativ wächst Adyen weiter kräftig: Im dritten Quartal stieg der Nettoumsatz um 23 Prozent auf 738,1 Millionen Euro.
Häufige Fragen zur Adyen-Aktie
Warum ist die Adyen-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Wachstumswerte erholten sich nach dem Ausverkauf, und der Black Friday rückte Zahlungsabwickler in den Blick. Die Adyen-Aktie gewann 11,23 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der Adyen-Aktie?
Die ISIN lautet NL0012969182, die WKN A2JNF4.
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