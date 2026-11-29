Warum ist die adidas-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?

Konsumwerte waren in der Woche gefragt, dazu kam der Start ins Weihnachtsgeschäft. Die adidas-Aktie gewann 5,36 Prozent.

Wie lauten ISIN und WKN der adidas-Aktie?

Die ISIN lautet DE000A1EWWW0, die WKN A1EWWW.