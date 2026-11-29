Fünf Jahre lang war die Aktie eine Enttäuschung, in diesem Herbst zeigt sie wieder nach oben. Die adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Handelssymbol: ADS, US-Handelssymbol: ADDYY) gewann in der Woche bis zum 27. November 5,36 Prozent und zählt zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche. Auf Monatssicht steht ein Plus von 10,42 Prozent. Auf Sicht von fünf Jahren liegt das Papier allerdings 31,38 Prozent im Minus.
adidas-Aktie Eurostoxx50 Gewinner der Woche: Plus 5,4 Prozent zum Black Friday – die drei Streifen laufen wieder
Die adidas-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Gewinnern der Woche: plus 5,36 Prozent, auf Monatssicht mehr als 10 Prozent. Der Sportartikelkonzern profitierte von der Erholung der Konsumwerte vor dem Weihnachtsgeschäft. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe und die Risiken.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die adidas-Aktie zulegt
Eine Unternehmensmeldung, die den Kursgewinn dieser Woche erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Das Umfeld spricht für sich. Als zur Wochenmitte die Technologiewerte einbrachen, schichteten Anleger in Konsumaktien um. Davon profitierten auch die Luxuskonzerne LVMH und Hermès. Am Freitag begann mit dem Black Friday das wichtigste Einkaufswochenende des Jahres, der Auftakt zum Weihnachtsgeschäft. Im DAX gehörte adidas mit Platz neun zu den zehn größten Wochengewinnern. Am Freitag selbst bewegte sich die Aktie mit plus 0,06 Prozent kaum noch.
Häufige Fragen zur adidas-Aktie
Warum ist die adidas-Aktie ein Eurostoxx50 Gewinner der Woche?
Konsumwerte waren in der Woche gefragt, dazu kam der Start ins Weihnachtsgeschäft. Die adidas-Aktie gewann 5,36 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der adidas-Aktie?
Die ISIN lautet DE000A1EWWW0, die WKN A1EWWW.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.