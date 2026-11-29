Die Acciona Energía-Aktie (ISIN: ES0105563003, WKN: A3CS39, deutsches Handelssymbol: 5BP, US-Handelssymbol: CRPAY (OTC)) gehört zu den IBEX 35 Gewinnern der Woche. In der Woche vom 23. bis 27. November ist sie um 5,89 Prozent gestiegen und schloss am Freitag bei 19,79 Euro. Im Wochenranking des spanischen Leitindex belegt Acciona Energía damit Platz sechs. Fast der gesamte Wochengewinn fiel am Freitag an, als die Aktie um 4,05 Prozent stieg.
Acciona Energía-Aktie IBEX 35 Gewinner der Woche: Heimholung durch die Mutter? – Ökostromwert springt auf Delisting-Gerüchte
Die Acciona Energía-Aktie ist einer der größten IBEX 35 Gewinner der Woche: Mit einem Plus von 5,89 Prozent auf 19,79 Euro reagiert der Ökostromkonzern auf Berichte, wonach die Mutter Acciona die Tochter wieder vollständig übernehmen könnte. Unsere Wochenanalyse zeigt die Hintergründe.
Wochenanalyse
Ein Bericht verändert alles: die Woche der Acciona Energía-Aktie
Lange tat sich bei Acciona Energía wenig. Dann kam am Donnerstagabend ein Bericht, der Anleger elektrisierte.
Am Donnerstagabend berichtete die Wirtschaftszeitung Expansión, Acciona prüfe die Wiedereingliederung der Ökostromtochter. Auch Bloomberg meldete laut Bolsamanía entsprechende Überlegungen. Am Freitag stieg die Aktie um 4,05 Prozent auf 19,79 Euro und gehörte zu den stärksten Werten im Index. Die Mutter Acciona gab dagegen leicht nach.
Der IBEX 35 hat sich in der Woche vom 23. bis 27. November kräftig erholt. Der spanische Leitindex stieg um 2,72 Prozent auf 19.386,60 Punkte, nachdem er in der Vorwoche deutlich verloren hatte. Der Weg dahin war holprig: Nach einem starken Montag gab der Index am Dienstag 0,86 Prozent und am Mittwoch 2,00 Prozent nach, als Banken, Zollsorgen und die hohe Inflation belasteten. Am Donnerstag und Freitag folgte die Erholung, am Freitag mit einem Plus von 1,72 Prozent. Rückenwind gaben die bessere Stimmung bei Technologiewerten und die Inflation in Spanien, die im November laut vorläufiger Schätzung des Statistikamts INE auf 4,1 Prozent sank. Laut Bolsamanía schloss nur Repsol die Woche im Minus. In den Kursdaten von comdirect liegt zudem Mapfre leicht im Minus, weil die Aktie in dieser Woche ohne Dividende notiert.
Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Acciona Energía-Aktie kräftig zulegt
Laut Expansión prüft der Mutterkonzern Acciona (ISIN: ES0125220311, WKN: 865629, deutsches Handelssymbol: AJ3, US-Handelssymbol: ACXIF), seine börsennotierte Ökostromtochter wieder vollständig zu übernehmen, nachdem sich kein Käufer zu den gewünschten Preisen gefunden hatte. Angebote der Finanzinvestoren EQT und Ardian im Oktober hatten die Erwartungen nicht erfüllt. Weil Acciona bereits rund 91 Prozent hält, müsste der Schritt über ein Übernahmeangebot mit anschließendem Rückzug von der Börse laufen. Im Mai hatten Analysten die Kosten für die restlichen 9 Prozent auf 650 bis 700 Millionen Euro geschätzt. Acciona hat sich nicht geäußert. Anleger spekulieren nach unserer Einschätzung auf einen Aufschlag.
Delisting im Gespräch
Acciona prüft laut Medienberichten ein Angebot für die restlichen rund 9 Prozent.
Kein Käufer gefunden
Die Angebote von EQT und Ardian reichten der Mutter nicht.
Abschlag zum Börsengang
Seit 2021 hat die Aktie rund 35 Prozent verloren.
Keine Bestätigung
Acciona hat sich zu den Berichten nicht geäußert.
Das Unternehmen
Acciona Energía: Wind, Sonne und Wasserkraft
Acciona Energía ist seit Juli 2021 an der Börse und gehört mehrheitlich zum Infrastrukturkonzern Acciona, den die Familie Entrecanales kontrolliert. Das Unternehmen betreibt Wind- und Solarparks sowie Wasserkraftwerke in Spanien, Lateinamerika, Nordamerika und Australien. Bei der Suche nach strategischen Optionen lässt sich Acciona laut Expansión von Citi und Goldman Sachs beraten.
Ausblick
Nach der Wahl: was jetzt auf Spaniens Börse zukommt
Am Sonntag hat Spanien ein neues Parlament gewählt. Nach dem vorläufigen Auszählungsstand des Innenministeriums vom Sonntagabend wurde die Volkspartei PP stärkste Kraft vor den Sozialisten der PSOE. PP und Vox kommen demnach zusammen auf mehr als die 176 Sitze, die für die absolute Mehrheit im Kongress nötig sind. Das amtliche Endergebnis steht noch aus. Wie die Börse am Montag reagiert, ist offen: Laut einer Auswertung von El Español fiel der IBEX 35 in zehn der letzten elf Wahlen am ersten Handelstag danach. Vergangene Muster sind aber keine Prognose. Von der US-Notenbank erwarten Marktbeobachter am 9. Dezember eine Zinserhöhung.
Häufige Fragen zur Acciona Energía-Aktie
Warum ist die Acciona Energía-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?
Die Acciona Energía-Aktie stieg in der Woche um 5,89 Prozent. Laut Expansión und Bloomberg prüft die Mutter Acciona, die Tochter wieder ganz zu übernehmen und von der Börse zu nehmen.
Wie stark ist die Acciona Energía-Aktie in dieser Woche gestiegen?
Die Acciona Energía-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 19,79 Euro. Das sind 5,89 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 18,69 Euro).
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona Energía-Aktie?
Die ISIN lautet ES0105563003, die WKN A3CS39. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5BP gehandelt, in den USA unter CRPAY (OTC).
Wie viel von Acciona Energía gehört Acciona?
Acciona hält rund 91 Prozent. Ein Rückzug von der Börse müsste daher über ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien laufen.
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