Warum ist die Acciona Energía-Aktie ein IBEX 35 Gewinner der Woche?

Die Acciona Energía-Aktie stieg in der Woche um 5,89 Prozent. Laut Expansión und Bloomberg prüft die Mutter Acciona, die Tochter wieder ganz zu übernehmen und von der Börse zu nehmen.

Wie stark ist die Acciona Energía-Aktie in dieser Woche gestiegen?

Die Acciona Energía-Aktie schloss am Freitag, 27. November, bei 19,79 Euro. Das sind 5,89 Prozent mehr als am Freitag der Vorwoche (rechnerisch rund 18,69 Euro).

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Acciona Energía-Aktie?

Die ISIN lautet ES0105563003, die WKN A3CS39. In Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel 5BP gehandelt, in den USA unter CRPAY (OTC).

Wie viel von Acciona Energía gehört Acciona?

Acciona hält rund 91 Prozent. Ein Rückzug von der Börse müsste daher über ein Übernahmeangebot für die übrigen Aktien laufen.