ABO Energy beabsichtigt die Anzeige eines Restrukturierungsvorhabens nach dem StaRUG

Das Grundkapital der Gesellschaft wird auf null herabgesetzt.

Neue Aktien aus einer Kapitalerhöhung werden unter Ausschluss des Bezugsrechts der bestehenden Kommanditaktionäre ausgegeben. Zur Zeichnung der neuen Aktien soll allein ein Sanierungsgesellschafter zugelassen werden. Die bisherigen Kommanditaktionäre würden damit aus der Gesellschaft ausscheiden.

Die Gesellschaft wird in eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt.

Die nachrangige Anleihe 2024/2029 (ISIN DE000A3829F5/ WKN A3829F) und die nachrangige Anleihe 2021/2030 (ISIN DE000A3H2UT8/ WKN A3H2UT), jeweils einschließlich aufgelaufener Zinsen, werden vollständig[1] gegen Ausgabe eines nachrangigen Besserungsscheins erlassen.

Die bestehenden vorrangigen Finanzierungen werden zu einem erheblichen Teil gegen Ausgabe eines vorrangigen Besserungsscheins erlassen und im Übrigen in ihrer Laufzeit bis zum 31. Dezember 2030 verlängert.

Der Gesellschaft wird zusätzliche Liquidität bereitgestellt.

Die Einbeziehung der Aktien der Gesellschaft in den Freiverkehr der Börse München (m:access) soll beendet werden.