Warum ist die ABN-AMRO-Aktie AEX Verlierer der Woche?

Die Aktie verlor 0,85 Prozent auf 38,48 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, die Bank hinkte dem Markt hinterher.

Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN NL0011540547, WKN A2JQYJ, Symbol ABN.

Was macht ABN AMRO?

Die Bank bietet Privat-, Firmenkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft, vor allem in den Niederlanden.