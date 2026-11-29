Die ABN-AMRO-Aktie (ISIN: NL0011540547, WKN: A2JQYJ, Handelssymbol Amsterdam: ABN, US-Handelssymbol: ABMRF) verlor in der Woche bis Freitag, 27. November, 0,85 Prozent und ist damit AEX Verlierer der Woche auf Platz drei. Der Schlusskurs am Freitag: 38,48 Euro. Der AEX stieg im gleichen Zeitraum von 1.066 auf 1.096,67 Punkte.
ABN-AMRO-Aktie ist AEX Verlierer der Woche: Minus 0,9 Prozent auf 38,48 Euro – Bank hinkt dem Markt hinterher
Die ABN-AMRO-Aktie verliert in der Woche 0,85 Prozent und ist AEX Verlierer der Woche, obwohl der AEX knapp 3 Prozent gewinnt. Auf Monatssicht steht ein Minus von gut 4 Prozent, der Schlusskurs liegt bei 38,48 Euro.
Die Gründe
Bank ohne eigenen Treiber
Eine Unternehmensmeldung in der Woche liegt nicht vor. Am Donnerstag stieg die Aktie 1,92 Prozent, am Freitag 0,73 Prozent. Die Gewinne der beiden letzten Tage reichten aber nicht, um die Verluste der Wochenmitte auszugleichen. Konkurrent ING gewann in der Woche immerhin 0,59 Prozent, Aegon 4,79 Prozent. Nach unserer Einschätzung fehlte ABN AMRO ein eigener Auslöser.
Monatsminus
Auf Monatssicht steht ein Minus von 4,23 Prozent.
Jahresbilanz
Auf Jahressicht liegt die Aktie noch 31,15 Prozent im Plus.
Fünf-Jahres-Sicht
Auf fünf Jahre steht ein Plus von gut 209 Prozent.
Häufige Fragen zur ABN-AMRO-Aktie
Warum ist die ABN-AMRO-Aktie AEX Verlierer der Woche?
Die Aktie verlor 0,85 Prozent auf 38,48 Euro. Eine Unternehmensmeldung gab es nicht, die Bank hinkte dem Markt hinterher.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN NL0011540547, WKN A2JQYJ, Symbol ABN.
Was macht ABN AMRO?
Die Bank bietet Privat-, Firmenkunden- und Vermögensverwaltungsgeschäft, vor allem in den Niederlanden.
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