Wenn alle feiern, bleibt der Brauer nüchtern. Die AB-InBev-Aktie (ISIN: BE0974293251, WKN: A2ASUV, deutsches Handelssymbol: 1NBA, US-Handelssymbol: BUD an der NYSE) verlor in der Woche bis zum 27. November 1,29 Prozent und zählt zu den Eurostoxx50 Verlierern der Woche. Auf Jahressicht liegt die Aktie von Anheuser-Busch InBev 34,14 Prozent im Plus.
AB-InBev-Aktie Eurostoxx50 Verlierer der Woche: Minus 1,3 Prozent – warum der größte Bierbrauer der Welt die Rally verpasst
Die AB-InBev-Aktie gehört zu den Eurostoxx50 Verlierern der Woche: minus 1,29 Prozent, während der Index rund 2 Prozent gewann. Am Donnerstag war der Brauer der einzige Verlierer im Index. Die Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursverlust.
Die Gründe für den Kursverlust
Warum die AB-InBev-Aktie zurückfiel
Eine Unternehmensmeldung, die den Kursverlust erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Der Verlust entstand am Donnerstag. An diesem Tag stieg der Euro Stoxx 50 um 2,11 Prozent, Anleger kauften Technologie- und Finanzwerte zurück, und AB InBev war mit minus 1,65 Prozent der einzige Verlierer im Index. Das Muster ist bekannt: Sucht der Markt wieder Risiko, werden defensive Konsumwerte verkauft, um die Käufe zu finanzieren. Nach einem Jahresplus von mehr als 34 Prozent boten sich Gewinnmitnahmen an.
Operativ ist das Bild unspektakulär. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4,9 Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar, der Absatz legte nur um 0,4 Prozent zu.
Rotation
Am Donnerstag floss Geld aus defensiven in zyklische Werte.
Gewinnmitnahmen
Auf Jahressicht liegt die Aktie mehr als 34 Prozent im Plus.
Mengen stagnieren
Der Bierabsatz wuchs zuletzt kaum.
Häufige Fragen zur AB-InBev-Aktie
Warum ist die AB-InBev-Aktie ein Eurostoxx50 Verlierer der Woche?
Als der Markt am Donnerstag kräftig stieg, wurden defensive Werte verkauft. Die AB-InBev-Aktie verlor in der Woche 1,29 Prozent.
Wie lauten ISIN und WKN der AB-InBev-Aktie?
Die ISIN lautet BE0974293251, die WKN A2ASUV.
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