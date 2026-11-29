Eine Unternehmensmeldung, die den Kursverlust erklärt, hat die Redaktion nicht gefunden. Der Verlust entstand am Donnerstag. An diesem Tag stieg der Euro Stoxx 50 um 2,11 Prozent, Anleger kauften Technologie- und Finanzwerte zurück, und AB InBev war mit minus 1,65 Prozent der einzige Verlierer im Index. Das Muster ist bekannt: Sucht der Markt wieder Risiko, werden defensive Konsumwerte verkauft, um die Käufe zu finanzieren. Nach einem Jahresplus von mehr als 34 Prozent boten sich Gewinnmitnahmen an.

Operativ ist das Bild unspektakulär. Im dritten Quartal stieg der Umsatz um 4,9 Prozent auf 16,5 Milliarden US-Dollar, der Absatz legte nur um 0,4 Prozent zu.