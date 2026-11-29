Im dritten Quartal steigerte Zalando das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro und den Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT wuchs um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro, die Marge auf 3,4 Prozent. Geholfen haben niedrigere Logistikkosten, Einsparungen aus der Integration von About You und ein kräftig wachsendes Geschäft mit Dienstleistungen für andere Händler, dessen Umsatz um knapp 28 Prozent zulegte. Unter dem Strich stand wegen Sondereffekten trotzdem ein Verlust von 18 Millionen Euro.

Für 2026 bestätigte Zalando die Prognose: Bruttowarenvolumen und Umsatz sollen in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent wachsen, das bereinigte EBIT soll 680 bis 720 Millionen Euro erreichen. Nach neun Monaten stehen 376 Millionen Euro. Für das untere Ende der Spanne braucht Zalando im Schlussquartal damit rund 304 Millionen Euro, fast das Dreifache des dritten Quartals.

In dieses Quartal fällt der Black Friday, einer der umsatzstärksten Tage im Onlinehandel. Die vollständigen Zahlen für 2026 legt Zalando am 11. März 2027 vor.