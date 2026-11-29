Die Zalando Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 29,83 Euro geschlossen, ein Plus von 1,70 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Zalando Aktie 5,63 Prozent, auf Monatssicht 12,31 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch bei 30,43 Euro ist nur noch rund 2 Prozent entfernt.
Zalando Aktie: Kurz vor dem Jahreshoch zum Black Friday – liefert das Schlussquartal die Ziele?
Die Zalando Aktie schließt die Woche bei 29,83 Euro, nur knapp unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Onlinemodehändler steckt mitten in einer der wichtigsten Verkaufsphasen des Jahres. Für die Jahresziele braucht er ein starkes viertes Quartal.
Zalando SE · ISIN: DE000ZAL1111 · WKN: ZAL111 · Handelssymbol: ZAL (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): ZLNDY
Die Zahlen
Mehr Gewinn, aber unter dem Strich ein Verlust
Im dritten Quartal steigerte Zalando das Bruttowarenvolumen um 7,5 Prozent auf 4,54 Milliarden Euro und den Umsatz um 5,1 Prozent auf 3,17 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT wuchs um 10,6 Prozent auf 106,5 Millionen Euro, die Marge auf 3,4 Prozent. Geholfen haben niedrigere Logistikkosten, Einsparungen aus der Integration von About You und ein kräftig wachsendes Geschäft mit Dienstleistungen für andere Händler, dessen Umsatz um knapp 28 Prozent zulegte. Unter dem Strich stand wegen Sondereffekten trotzdem ein Verlust von 18 Millionen Euro.
Für 2026 bestätigte Zalando die Prognose: Bruttowarenvolumen und Umsatz sollen in der unteren Hälfte der Spanne von 12 bis 17 Prozent wachsen, das bereinigte EBIT soll 680 bis 720 Millionen Euro erreichen. Nach neun Monaten stehen 376 Millionen Euro. Für das untere Ende der Spanne braucht Zalando im Schlussquartal damit rund 304 Millionen Euro, fast das Dreifache des dritten Quartals.
In dieses Quartal fällt der Black Friday, einer der umsatzstärksten Tage im Onlinehandel. Die vollständigen Zahlen für 2026 legt Zalando am 11. März 2027 vor.
Zalando verdient einen großen Teil seines Jahresergebnisses im vierten Quartal. Ob die Ziele erreicht werden, zeigt sich erst im März.
Häufige Fragen zur Zalando Aktie
Wo hat die Zalando Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 29,83 Euro, ein Plus von 1,70 Prozent.
Welche Ziele gelten für 2026?
Wachstum in der unteren Hälfte von 12 bis 17 Prozent und ein bereinigtes EBIT von 680 bis 720 Millionen Euro.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000ZAL1111, WKN ZAL111, Handelssymbol ZAL.
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