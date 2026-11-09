Die Schweiz gilt als eines der führenden Länder für Projekte im Bereich der Blockchain-Technologie und digitaler Vermögenswerte. Hier wurden Dutzende von Infrastrukturunternehmen und Forschungszentren im DLT-Sektor gegründet. Die Stadt Lugano wird allgemein als einer der Fintech- und Blockchain-Hubs der Schweiz betrachtet.

Die eCurrency Foundation hat ihren Sitz in Lugano. Rechtssicherheit im Bereich DLT, ein etablierter Finanzsektor und ein wachsendes Blockchain-Ökosystem machen die Stadt zu einem geeigneten Standort für eine nicht gewinnorientierte Blockchain-Stiftung. Die Stiftung unterstützt das eCurrency-Protokoll (ECR), eine Layer-1-Blockchain für digitale Zahlungen mit 10-Sekunden-Blöcken und Post-Quanten-Sicherheit, die seit 2018 in Betrieb ist. Weitere Informationen finden Sie unter ecurrency.org.