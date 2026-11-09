Warum die eCurrency Foundation ihren Sitz in Lugano hat
aktiencheck.de Redaktion3 Min.
Eine nicht gewinnorientierte Schweizer Stiftung zur Unterstützung des eCurrency-Protokolls (ECR): Registrierungsdaten, Stiftungszweck und wie man diese im Handelsregister überprüfen kann.
Die Schweiz gilt als eines der führenden Länder für Projekte im Bereich der Blockchain-Technologie und digitaler Vermögenswerte. Hier wurden Dutzende von Infrastrukturunternehmen und Forschungszentren im DLT-Sektor gegründet. Die Stadt Lugano wird allgemein als einer der Fintech- und Blockchain-Hubs der Schweiz betrachtet.
Die eCurrency Foundation hat ihren Sitz in Lugano. Rechtssicherheit im Bereich DLT, ein etablierter Finanzsektor und ein wachsendes Blockchain-Ökosystem machen die Stadt zu einem geeigneten Standort für eine nicht gewinnorientierte Blockchain-Stiftung. Die Stiftung unterstützt das eCurrency-Protokoll (ECR), eine Layer-1-Blockchain für digitale Zahlungen mit 10-Sekunden-Blöcken und Post-Quanten-Sicherheit, die seit 2018 in Betrieb ist. Weitere Informationen finden Sie unter ecurrency.org.
Das Blockchain-Umfeld der Schweiz
Die Schweiz verfügt über ein gut entwickeltes regulatorisches und wirtschaftliches Umfeld für Projekte auf Basis von Blockchain und Distributed-Ledger-Technologie (DLT). Im Jahr 2021 trat in der Schweiz ein eigenes Gesetzespaket in Kraft, das einen Rechtsrahmen für tokenisierte Vermögenswerte und DLT-Handelssysteme geschaffen hat.
Warum Lugano als attraktiv für DLT-Projekte gilt:
Grund
Beschreibung
Rechtssicherheit
Ein klarer und transparenter Rechtsrahmen für Blockchain-Projekte. Die DLT-Gesetzesänderungen von 2021 haben ihn gesetzlich verankert.
Startup-Ökosystem
Lugano verfügt über eine wachsende Community von Fintech- und Blockchain-Startups, unterstützt von lokalen Universitäten und städtischen Initiativen.
Eigenständigkeit von Stiftungen
Jede gegründete Stiftung agiert als eigenständige juristische Person mit eigener Stiftungsurkunde.
Mehrsprachiger Standort
Lugano ist italienischsprachig und pflegt enge Verbindungen zur deutsch- und französischsprachigen Schweiz sowie zu Norditalien.
Eintragung der eCurrency Foundation im Handelsregister
Das Handelsregister des Kantons Tessin ist öffentlich zugänglich und bestätigt die Eintragung der eCurrency Foundation als juristische Person. Die eCurrency Foundation ist in der Schweiz unter der UID CHE-391.967.593 eingetragen. Das Impressum auf ecurrency.org nennen den 10. Juni 2016 als Registrierungsdatum.
Weitere Angaben zur Stiftung:
Rechtsform: Schweizer Stiftung
Sitzadresse: Via Ferruccio Pelli 13b, 6900 Lugano, Kanton Tessin, Schweiz.
UID: CHE-391.967.593.
Handelsregisternummer: CH-501.7.015.228-9.
Aufsichtsbehörde: Eidgenössisches Departement des Innern.
Präsident des Stiftungsrats: Dmytro Vasadin.
Über das öffentliche Registersystem kann jedermann Folgendes eigenständig überprüfen: den aktiven Status der eCurrency Foundation, die rechtliche Adresse der Stiftung, ihre UID, den angegebenen Zweck der Stiftung sowie alle Änderungen an ihren Registrierungsdaten.
Die Rolle der Stiftung in der Projektbetreuung
Die eCurrency Foundation ist eine nicht gewinnorientierte Schweizer Stiftung. Gemä dem im Handelsregister eingetragenen Zweck fördert, entwickelt und unterstützt sie dezentrale Infrastruktur auf Basis der Distributed-Ledger-Technologie, mit besonderem Schwerpunkt auf Blockchain-Zahlungssystemen. Zu ihren Tätigkeiten gehören:
die Unterstützung der Entwicklung und Pflege von Open-Source-Protokollen, insbesondere des eCurrency-Protokolls (ECR);
Forschung in der Kryptografie, einschließlich der Post-Quanten-Kryptografie, sowie zur Sicherheit und Skalierbarkeit verteilter Systeme;
die Unterstützung von Entwicklern, Unternehmen und Institutionen, die auf dem Protokoll aufbauen, durch Förderbeiträge, Partnerschaften und Bildungsinitiativen;
der Dialog mit Regulierungsbehörden und Normungsorganisationen zu Governance, Transparenz und Sicherheit.
Die Stiftung verfolgt keinen Gewinnzweck. Jeder Überschuss wird für ihren Stiftungszweck verwendet, und ihr Vermögen ist unwiderruflich an diesen Zweck gebunden. Der Registereintrag ist auf zefix.ch abrufbar, weitere Informationen zum eCurrency-Netzwerk finden Sie auf ecurrency.org.
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