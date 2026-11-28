Cisco Aktie: Umsatz plus 24 Prozent, Marge 37,8 Prozent – und trotzdem ein Viertel unter dem Hoch

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 14:42 3 Min.

Cisco meldet das stärkste Wachstum seit Jahren und hebt die Prognose an. Die Aktie notiert dennoch deutlich unter ihrem Jahreshoch. Warum der Markt zögert und was eine Hochstufung daran ändert.

Bild: Mike Linksvayer / Wikimedia Commons, CC0 1.0

Jahrelang galt Cisco als solider, aber langweiliger Dividendenwert. Dann kamen die KI-Rechenzentren – und mit ihnen ein Wachstum, das an die Neunzigerjahre erinnert. Die Cisco Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, im verkürzten Handel bei 97,04 US-Dollar, ein Plus von 3,01 Prozent und drittbester Wert im Dow Jones. Vom 52-Wochen-Hoch bei 130,37 US-Dollar trennt sie trotzdem rund ein Viertel. Cisco Systems, Inc. · ISIN: US17275R1023 · WKN: 878841 · Handelssymbol: CIS · US-Handelssymbol: CSCO Umsatzwachstum im ersten Geschäftsquartal (18,5 Mrd. $) +24 % operative Marge, 3,4 Prozentpunkte über dem Vorjahr 37,8 % Umsatzprognose Geschäftsjahr 2027 (Mitte der Spanne) 75,3 Mrd. $ Schlusskurs am 27. November 97,04 $ Quelle : Cisco, Ergebnis erstes Quartal des Geschäftsjahres 2027 (November 2026); Nasdaq-Schlusskurs 27.11.2026 Die Zahlen Ein Quartal ohne Schwachstelle Im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 steigerte Cisco den Umsatz um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden US-Dollar und übertraf die eigene Prognose. Die operative Marge stieg um 340 Basispunkte auf 37,8 Prozent. Die Umsatzprognose für das Gesamtjahr hob das Management um rund drei Prozent auf 75,3 Milliarden US-Dollar in der Mitte der Spanne an. Getragen wird das Wachstum von Netzwerktechnik für KI-Rechenzentren. William Kerwin vom Analysehaus Morningstar überschrieb seinen Kommentar vom 13. November 2026 mit der Frage, was man sich mehr wünschen könne. Am Tag nach den Zahlen legte die Aktie zu, geriet dann aber in den allgemeinen Ausverkauf bei Technologiewerten. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Der Markt Hochstufung trifft auf Skepsis Die britische Großbank HSBC stufte Cisco am 17. November 2026 von „Hold“ auf „Buy“ hoch und hob das Kursziel von 120 auf 133 US-Dollar an. Zurückhaltender ist Piper Sandler: Das Haus bestätigte am 13. November „Neutral“ und senkte das Kursziel von 125 auf 112 US-Dollar. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Am Freitag half die bessere Stimmung für KI-Werte. Marktbeobachter verwiesen auf institutionelle Anleger, die nach der Korrektur wieder in die Schwergewichte des Sektors einstiegen. Der Blick richtet sich nun auf den 9. Dezember: Erhöht die US-Notenbank wie erwartet die Zinsen, trifft das hoch bewertete Technologietitel erfahrungsgemäß stärker als den Gesamtmarkt. Was für die Cisco Aktie spricht Starkes Wachstum, deutlich höhere Marge, angehobene Jahresprognose und eine Hochstufung nach den Zahlen. Was dagegen spricht Abhängigkeit von den KI-Investitionen großer Kunden, anfällige Sektorstimmung und Zinsrisiko vor dem Fed-Entscheid. Häufige Fragen zur Cisco Aktie Wo steht die Cisco Aktie?

Am 27. November 2026 schloss sie bei 97,04 US-Dollar (plus 3,01 Prozent). Die 52-Wochen-Spanne reicht von 72,80 bis 130,37 US-Dollar. Wie stark wächst Cisco?

Im jüngsten Quartal um 24 Prozent auf 18,5 Milliarden US-Dollar Umsatz. Was erwartet Cisco für das Geschäftsjahr?

Einen Umsatz von 75,3 Milliarden US-Dollar in der Mitte der Prognosespanne. Fazit: Die Zahlen stimmen, der Sektor bestimmt den Kurs Die Cisco Aktie hat operativ kaum Angriffsfläche geboten. Dass sie dennoch klar unter dem Hoch liegt, zeigt, wie sehr die Stimmung für KI-Infrastruktur den Takt vorgibt. Der Fed-Entscheid am 9. Dezember ist der nächste Stimmungstest.

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