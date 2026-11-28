Wacker Chemie Aktie: Halbjahrestief trotz Gewinnen – warum der Kurs nicht mitkommt

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 00:30 3 Min.

Die Wacker Chemie Aktie ist am Donnerstag auf 75 Euro und damit auf ein Sechsmonatstief gefallen. Dabei schreibt der Konzern seit drei Quartalen schwarze Zahlen und hat die Schulden mehr als halbiert.

Bild: Wacker Chemie AG

Die Wacker Chemie Aktie ist am Donnerstag, 26. November 2026, auf 75,00 Euro gefallen und hat damit ein neues Sechsmonatstief markiert. Am Freitagmorgen erholte sie sich in Stuttgart um 2,25 Prozent auf 77,05 Euro. Zur 200-Tage-Linie fehlen nach Angaben von boerse.de rund 15 Prozent. Seit dem 20. Oktober befindet sich das Papier in einem langfristigen Abwärtstrend. Wacker Chemie AG · ISIN: DE000WCH8881 · WKN: WCH888 · Handelssymbol: WCH · US-Handelssymbol: WKCMF Sechsmonatstief vom 26.11.2026 75,00 € Abstand zur 200-Tage-Linie −15 % Gewinn nach Steuern im dritten Quartal 87,3 Mio. € erwartete Nettoverschuldung statt 500 Mio. € 200 Mio. € Quelle : boerse.de, finanzen.ch, onvista, Stand 27.11.2026 Der Widerspruch Bessere Zahlen, schwächerer Kurs Ende Oktober legte Wacker Chemie Zahlen vor, die über den Erwartungen lagen. Der Konzern schrieb das dritte Quartal in Folge unter dem Strich Gewinn, nach Steuern waren es 87,3 Millionen Euro. Beim operativen Ergebnis (EBITDA) erwartet der Vorstand für 2026 nun einen Wert in der oberen Hälfte der Spanne von 625 bis 750 Millionen Euro. Der Umsatz soll im mittleren einstelligen Prozentbereich wachsen. Besonders deutlich hat sich die Bilanz verbessert. Die Nettofinanzverschuldung soll zum Jahresende bei 200 Millionen Euro liegen, zuvor waren 500 Millionen Euro geplant. Dazu beigetragen hat der Verkauf von Anteilen am Waferhersteller Siltronic. Siltronic AG · ISIN: DE000WAF3001 · WKN: WAF300 · Handelssymbol: WAF · US-Handelssymbol: SSLLF Die Gründe Chemie im Gegenwind, Polysilizium unter Druck Die deutsche Chemie hat einen schwierigen Herbst. Hohe Energiekosten, schwache Nachfrage aus Bau und Autoindustrie und der geplatzte Zusammenschluss zweier großer Wettbewerber haben die Stimmung im Sektor gedrückt. Wacker Chemie leidet zusätzlich unter dem Preisdruck bei Polysilizium, dem Grundstoff für Solarzellen und Chips. Ein US-Analysehaus senkte Mitte November den Zielwert für die Wacker Chemie Aktie von 93 auf 78 Euro und beließ die Einstufung auf „Hold“. MarketScreener führt zwölf Analysten mit einem mittleren Zielwert von 87,27 Euro. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was sich verbessert hat Drei Gewinnquartale in Folge, ein Ergebnis am oberen Rand der Prognose und deutlich weniger Schulden. Was belastet Der Abwärtstrend im Chart, eine schwache Branchenkonjunktur und der Preisverfall bei Polysilizium. Häufige Fragen zur Wacker Chemie Aktie Wo liegt das Sechsmonatstief der Wacker Chemie Aktie?

Bei 75,00 Euro, erreicht am 26. November 2026. Wie lautet die Ergebnisprognose?

Ein EBITDA in der oberen Hälfte der Spanne von 625 bis 750 Millionen Euro für 2026. Wie hoch ist die Verschuldung?

Erwartet werden 200 Millionen Euro Nettofinanzschulden zum Jahresende. Fazit: Die Zahlen sind weiter als der Kurs Die Wacker Chemie Aktie handelt auf einem Halbjahrestief, obwohl Ergebnis und Bilanz sich verbessert haben. Für eine Wende braucht es ein Signal aus dem Polysiliziummarkt oder aus der Konjunktur.

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