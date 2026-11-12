United Internet Aktie vor der Neubewertung? 30,49 Millionen Kundenverträge und ein Gewinnsprung sorgen für Fantasie!

Die United Internet-Aktie präsentiert sich am 12. November 2026 in einer interessanten Ausgangslage. Der Konzern steigert seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um 3,0 Prozent auf 4,64 Milliarden Euro. Das operative EBITDA verbessert sich um 10,0 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro, während das operative EBIT um beeindruckende 25,4 Prozent auf 555,7 Millionen Euro steigt. Gleichzeitig wächst die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge auf 30,49 Millionen. Besonders IONOS und Mail & Media liefern starke Wachstumsbeiträge. Die Mobilfunktochter 1&1 verliert dagegen 220.000 Verträge, kann ihre operative Profitabilität aber dennoch verbessern. Die bestätigte Jahresprognose von rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz und 1,45 Milliarden Euro operativem EBITDA unterstreicht die Erwartungen an eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung. Auch die sinkenden Investitionsausgaben könnten langfristig die finanzielle Flexibilität erhöhen. Allerdings bleiben erhebliche Risiken bestehen. Der Aufbau des eigenen Mobilfunknetzes ist kapitalintensiv, die Restrukturierung verursacht Kosten und die Kundenentwicklung bei 1&1 muss sich stabilisieren. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob United Internet die operative Verbesserung dauerhaft in höhere Gewinne und Cashflows umsetzen kann. Die Analystenbewertungen fallen überwiegend optimistisch aus. Berenberg nennt ein Kursziel von 35 Euro und bestätigt „buy“. UBS erhöht das Kursziel auf 33,40 Euro und bleibt ebenfalls bei „buy“. Barclays sieht mit einem Kursziel von 30 Euro weiteres Aufwärtspotenzial. Ausgehend vom aktuellen Xetra-Kurs von 24,58 Euro ergeben sich daraus rechnerische Kurschancen zwischen 22,1 und 42,4 Prozent. Die aktuellen Zahlen liefern gute Argumente für eine positive fundamentale Entwicklung. Eine nachhaltige Neubewertung wird jedoch davon abhängen, ob das Wachstum von IONOS, die Profitabilität von 1&1 und die sinkende Investitionsintensität langfristig zusammenwirken. United Internet besitzt interessante Chancen, bleibt aber ein komplexer Konzern mit erheblichen operativen und strategischen Herausforderungen. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob aus der aktuellen Ergebnisverbesserung eine nachhaltige Erfolgsgeschichte entsteht.

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Autor: Redaktion, aktiencheck.de

Veröffentlicht am: 12. November 2026

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Dieser Artikel dient ausschließlich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageberatung dar. Investitionen in Aktien unterliegen Risiken, einschließlich des möglichen Verlusts des eingesetzten Kapitals. Die Redaktion übernimmt keine Haftung für etwaige Entscheidungen auf Basis dieses Artikels.