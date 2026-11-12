Die United Internet-Aktie (ISIN: DE0005089031, WKN: 508903, Ticker-Symbol: UTDI) könnte vor einer spannenden Neubewertung stehen. Während der Telekommunikations- und Internetkonzern aus Montabaur mit seinem Mobilfunkgeschäft weiterhin vor erheblichen Herausforderungen steht, liefern die aktuellen Neunmonatszahlen überraschend starke Argumente für eine optimistischere Einschätzung. Der operative Gewinn steigt um beeindruckende 25,4 Prozent, die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge erreicht 30,49 Millionen und das bereinigte operative EBITDA überschreitet erstmals in den ersten neun Monaten des Jahres die Marke von einer Milliarde Euro. Gleichzeitig wächst die Cloud-Tochter IONOS kräftig, während die Investitionsausgaben zurückgehen. An der Börse notiert die United Internet-Aktie aktuell bei 24,58 Euro und gewinnt auf Xetra 0,4 Prozent. Besonders interessant: Die Privatbank Berenberg sieht ein Kursziel von 35 Euro, während die Schweizer Großbank UBS ihre Bewertung auf 33,40 Euro angehoben hat. Daraus ergeben sich rechnerische Aufwärtspotenziale von 42,4 beziehungsweise 35,9 Prozent. Auch Barclays bleibt mit einem Kursziel von 30 Euro optimistisch. Doch hinter den beeindruckenden Ergebniszahlen verbirgt sich eine komplexe Geschichte. Während IONOS und das Mailgeschäft neue Kunden gewinnen, verliert die Mobilfunktochter 1&1 Hunderttausende Verträge. Hinzu kommen Restrukturierungskosten von 61,3 Millionen Euro und die weiterhin hohen Anforderungen des eigenen Mobilfunknetzes. Die entscheidende Frage lautet deshalb: Steht United Internet tatsächlich vor einer Phase nachhaltig steigender Gewinne oder unterschätzen Anleger die Risiken des Konzernumbaus? Die aktuellen Zahlen vom 12. November 2026 liefern eine faszinierende Mischung aus Wachstum, Effizienzfortschritten und strategischen Herausforderungen.
United Internet Aktie vor der Neubewertung? 30,49 Millionen Kundenverträge und ein Gewinnsprung sorgen für Fantasie!
IONOS boomt, 1&1 verliert Kunden
United Internet-Aktie: Warum die Geschäftszahlen für Aufmerksamkeit sorgen
Die ersten neun Monate des Geschäftsjahres 2026 zeigen, dass United Internet seine Profitabilität deutlich schneller steigert als den Umsatz. Während die Erlöse lediglich um 3,0 Prozent wachsen, verbessert sich das operative EBITDA um 10,0 Prozent und das operative EBIT sogar um 25,4 Prozent. Diese Entwicklung ist für Anleger von besonderer Bedeutung. Denn sie zeigt, dass der Konzern offenbar zunehmend in der Lage ist, zusätzliche Umsätze in überproportional steigende operative Gewinne umzuwandeln. Gleichzeitig sinken die Investitionsausgaben. Damit verbessert sich grundsätzlich die Ausgangslage für eine höhere zukünftige Liquiditätsgenerierung. Allerdings müssen die Ergebnisse differenziert betrachtet werden. Die ausgewiesenen operativen Kennzahlen sind um einmalige Restrukturierungsaufwendungen bereinigt. Zudem profitiert das EBIT von geringeren Abschreibungen. Die Verbesserung der Profitabilität ist deshalb nicht ausschließlich auf höhere Umsätze oder eine niedrigere laufende Kostenbasis zurückzuführen. Dennoch liefert die Entwicklung ein wichtiges Signal: United Internet verfügt über mehrere Geschäftsbereiche, die trotz eines anspruchsvollen Marktumfelds profitabel wachsen können. Für die United Internet-Aktie könnte genau diese Kombination aus stabilen Kundenbeziehungen, wachsender Cloud-Nachfrage und verbesserter operativer Effizienz zum entscheidenden Bewertungstreiber werden.
30,49 Millionen Kundenverträge: United Internet baut seine Marktposition aus
Die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge steigt in den ersten neun Monaten 2026 um insgesamt 770.000 auf 30,49 Millionen. Damit erreicht United Internet einen neuen wichtigen Meilenstein. Die Entwicklung ist besonders bemerkenswert, weil sie trotz erheblicher Kundenverluste im Mobilfunkgeschäft gelingt. Während IONOS und Mail & Media kräftig wachsen, verliert 1&1 einen Teil seiner Vertragsbasis. Für die Bewertung des Konzerns ist deshalb entscheidend, welche Geschäftsbereiche zum Wachstum beitragen und wie profitabel die jeweiligen Kundenbeziehungen sind. Die bloße Anzahl der Verträge sagt noch nichts über deren wirtschaftlichen Wert aus. Ein hochwertiger Cloud-Vertrag kann beispielsweise eine andere Umsatz- und Margenstruktur besitzen als ein preisgünstiger Mobilfunktarif. Auch innerhalb der einzelnen Segmente unterscheiden sich Kundenwert, Vertragslaufzeiten und Vertriebskosten. Dennoch ist der Anstieg auf 30,49 Millionen kostenpflichtige Verträge ein positives Signal. Er zeigt, dass United Internet insgesamt weiterhin neue Kundenbeziehungen aufbauen kann. Gerade bei abonnementbasierten Geschäftsmodellen sind wiederkehrende Umsätze und langfristige Kundenbindungen wichtige Grundlagen für eine planbare Geschäftsentwicklung.
IONOS gewinnt 690.000 Verträge: Der Wachstumsmotor läuft auf Hochtouren
Besonders stark entwickelt sich das Segment IONOS. In den ersten neun Monaten 2026 kommen 690.000 kostenpflichtige Verträge hinzu. Damit trägt IONOS den größten positiven Einzelbeitrag zum Vertragswachstum des United Internet-Konzerns bei. Für Anleger ist diese Entwicklung aus mehreren Gründen interessant. Erstens zeigt sie, dass die Nachfrage nach digitalen Dienstleistungen, Hosting-Angeboten und Cloud-Lösungen weiterhin vorhanden ist. Zweitens können solche Dienstleistungen langfristige Kundenbeziehungen ermöglichen. Drittens eröffnet die zunehmende Digitalisierung von Unternehmen zusätzliche Wachstumschancen. IONOS ist damit weit mehr als ein gewöhnlicher Anbieter von Internetdomains und Webhosting. Das Unternehmen positioniert sich zunehmend als europäischer Anbieter digitaler Infrastruktur und cloudbasierter Dienstleistungen. Gerade kleine und mittelständische Unternehmen benötigen Lösungen für Webseiten, E-Commerce, Datenspeicherung, digitale Geschäftsprozesse und IT-Infrastruktur. Die steigende Zahl kostenpflichtiger Verträge deutet darauf hin, dass IONOS diese Nachfrage erfolgreich adressieren kann. Für die United Internet-Aktie ist das Wachstum besonders relevant, weil die Beteiligung an IONOS einen bedeutenden Teil der wirtschaftlichen Substanz des Konzerns repräsentiert.
IONOS wächst auch beim Umsatz: Die Cloud-Tochter wird immer wichtiger
Die am 12. November 2026 veröffentlichten Neunmonatszahlen von IONOS unterstreichen die positive Entwicklung. Die IONOS Group steigert ihren Umsatz um 7,6 Prozent auf 1.054,6 Millionen Euro. Bereinigt um Währungseffekte beträgt das Wachstum 8,4 Prozent. Das bereinigte EBITDA verbessert sich um 5,9 Prozent auf 390,3 Millionen Euro. Gleichzeitig steigt die Zahl der Kunden um rund 370.000 auf 7,00 Millionen. Diese Kundenzahl ist von den 690.000 zusätzlichen kostenpflichtigen Verträgen im United Internet-Segment IONOS zu unterscheiden, da Kunden mehrere Verträge besitzen können und die Kennzahlen unterschiedliche Sachverhalte messen. Die Entwicklung zeigt dennoch, dass IONOS sowohl bei der Kundenbasis als auch bei den Erlösen wächst. Besonders interessant ist die Profitabilität. Mit einem bereinigten EBITDA von 390,3 Millionen Euro auf rund 1,05 Milliarden Euro Umsatz erreicht IONOS eine hohe operative Ertragskraft. Für United Internet ist dies ein wichtiger Stabilitätsfaktor. Allerdings sollten Anleger berücksichtigen, dass EBITDA nicht mit frei verfügbarem Cashflow gleichzusetzen ist. Investitionen, Abschreibungen, Finanzierungskosten und Steuern beeinflussen den tatsächlichen wirtschaftlichen Wert der Beteiligung.
Künstliche Intelligenz als Wachstumschance: IONOS setzt auf neue digitale Dienstleistungen
Ein wichtiger strategischer Wachstumstreiber könnte die zunehmende Nutzung künstlicher Intelligenz werden. IONOS baut sein Angebot an KI-gestützten Dienstleistungen aus und entwickelt zusätzliche Produkte für sein digitales Ökosystem. Für kleine und mittelständische Unternehmen kann künstliche Intelligenz dabei helfen, Geschäftsprozesse zu automatisieren, Inhalte zu erstellen, Kundenanfragen zu bearbeiten und digitale Anwendungen effizienter zu betreiben. IONOS könnte von dieser Entwicklung profitieren, indem bestehende Kunden zusätzliche Dienstleistungen buchen oder neue Kunden gewonnen werden. Besonders interessant ist dabei die Kombination aus Cloud-Infrastruktur, Hosting und ergänzenden Softwarelösungen. Allerdings darf das Potenzial nicht mit bereits realisierten Gewinnen verwechselt werden. Der Markt für KI-Dienstleistungen ist durch intensiven Wettbewerb geprägt. Große internationale Technologiekonzerne verfügen über erhebliche finanzielle Ressourcen und umfangreiche Entwicklungsplattformen. IONOS muss deshalb seine Marktposition durch attraktive Produkte, zuverlässige Infrastruktur und wettbewerbsfähige Preise behaupten. Für die United Internet-Aktie bietet das KI-Geschäft langfristig zusätzliche Fantasie, doch die tatsächliche Ergebniswirkung muss sich erst zeigen.
Digitale Souveränität: Warum europäische Cloud-Anbieter profitieren könnten
Ein weiterer langfristiger Wachstumstreiber könnte die zunehmende Bedeutung digitaler Souveränität sein. Unternehmen und öffentliche Einrichtungen beschäftigen sich verstärkt mit Fragen der Datensicherheit, der rechtlichen Kontrolle über ihre Daten und der Abhängigkeit von internationalen Technologieanbietern. Europäische Cloud-Dienstleister könnten davon profitieren, wenn Kunden verstärkt Wert auf europäische Rechenzentrumsstandorte, Datenschutzstandards und transparente Vertragsbedingungen legen. IONOS verfügt grundsätzlich über eine Positionierung, die solche Anforderungen adressieren kann. Für United Internet eröffnet dies eine interessante strategische Perspektive. Allerdings ist digitale Souveränität allein noch kein Garant für Marktanteilsgewinne. Kunden entscheiden auch nach Preis, Leistungsfähigkeit, Zuverlässigkeit und der Verfügbarkeit moderner Anwendungen. IONOS muss deshalb technologische Wettbewerbsfähigkeit mit einer attraktiven europäischen Positionierung verbinden. Sollte dies gelingen, könnte die Cloud-Tochter langfristig zu einem noch wichtigeren Wachstumstreiber des Konzerns werden.
Mail & Media gewinnt 300.000 Verträge: Ein unterschätzter Ertragsbringer?
Auch das Segment Mail & Media entwickelt sich positiv. In den ersten neun Monaten 2026 steigt die Zahl der kostenpflichtigen Verträge um 300.000. Zu diesem Geschäftsbereich gehören bekannte Marken wie WEB.DE und GMX. Für Anleger ist die Entwicklung interessant, weil das klassische E-Mail-Geschäft häufig weniger Aufmerksamkeit erhält als Mobilfunk oder Cloud-Dienstleistungen. Dabei können etablierte digitale Plattformen mit einer großen Nutzerbasis erhebliche wirtschaftliche Vorteile besitzen. Kostenpflichtige Premiumangebote, zusätzliche Speicherleistungen, Sicherheitsfunktionen und andere digitale Dienstleistungen können wiederkehrende Umsätze erzeugen. Gleichzeitig eröffnen werbefinanzierte Angebote zusätzliche Erlösmöglichkeiten. United Internet verfügt konzernweit über mehr als 38 Millionen werbefinanzierte kostenlose Accounts. Diese Reichweite bildet eine wichtige Grundlage für digitale Geschäftsmodelle. Allerdings hängt die Profitabilität des Werbegeschäfts von der allgemeinen Werbenachfrage und dem Wettbewerb um digitale Werbebudgets ab. Auch steigende Anforderungen an Datenschutz und IT-Sicherheit können zusätzliche Kosten verursachen. Dennoch zeigt der Vertragszuwachs, dass Mail & Media weiterhin wirtschaftliches Potenzial besitzt.
1&1 verliert 220.000 Verträge: Der größte Schwachpunkt der United Internet-Aktie
Während IONOS und Mail & Media wachsen, entwickelt sich das Segment 1&1 deutlich schwächer. In den ersten neun Monaten 2026 sinkt die Zahl der Kundenverträge um 220.000. Die Ursache liegt nach Unternehmensangaben insbesondere in einer Neuausrichtung des Discount-Tarifportfolios im April. Dabei wurden besonders niedrigpreisige Tarife aus der Vermarktung genommen. Gleichzeitig reduzierte 1&1 die inkludierten Datenvolumina bei leistungsstarken Tarifen. Diese Maßnahmen führten zu einem deutlichen Rückgang der Mobilfunkverträge. Im zweiten Quartal verringerte sich die Zahl um rund 150.000 und im dritten Quartal um weitere rund 90.000. Gleichzeitig stieg die Zahl der Breitbandanschlüsse um 20.000. Für Anleger ist diese Entwicklung ambivalent. Einerseits sind Kundenverluste grundsätzlich negativ, weil sie zukünftige Umsätze beeinträchtigen können. Andererseits kann der bewusste Verzicht auf besonders niedrigpreisige Verträge die Profitabilität verbessern. Entscheidend ist deshalb, ob 1&1 den Rückgang der Vertragszahlen durch höhere durchschnittliche Erlöse, niedrigere Kosten und eine bessere Kundenstruktur ausgleichen kann. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Strategie kurzfristig erhebliche Auswirkungen auf die Kundenbasis hat.
1&1 setzt auf profitablere Kunden: Weniger Verträge könnten langfristig mehr Gewinn bedeuten
Die Neuausrichtung des Discount-Portfolios lässt sich als Versuch interpretieren, das Mobilfunkgeschäft stärker auf wirtschaftlich attraktive Kundenbeziehungen auszurichten. Besonders niedrigpreisige Tarife können zwar hohe Kundenzahlen ermöglichen, bieten aber möglicherweise nur begrenzte Deckungsbeiträge. Wenn Netz-, Vertriebs- und Servicekosten steigen, kann die Profitabilität solcher Angebote unter Druck geraten. Durch die Einstellung besonders günstiger Tarife könnte 1&1 versuchen, seine durchschnittlichen Erlöse und Margen zu verbessern. Allerdings ist diese Strategie mit Risiken verbunden. Preisbewusste Kunden könnten zu Wettbewerbern wechseln. Gleichzeitig könnten höhere Preise oder geringere Datenvolumina die Attraktivität bestehender Angebote beeinträchtigen. Für United Internet ist deshalb entscheidend, ob die verbleibenden Kunden tatsächlich höhere wirtschaftliche Beiträge leisten. Ein Rückgang der Kundenzahl wäre langfristig leichter zu verkraften, wenn gleichzeitig die Profitabilität pro Kunde steigt. Sollte dagegen auch der Umsatz pro Kunde unter Druck geraten, könnte die Strategie die Ertragsbasis schwächen.
1&1 steigert EBITDA trotz Kundenverlusten: Ein bemerkenswertes Signal
Die aktuellen Zahlen der Mobilfunktochter zeigen, dass die Entwicklung differenzierter betrachtet werden muss. 1&1 erzielt in den ersten neun Monaten 2026 einen Umsatz von 3.401,8 Millionen Euro. Gegenüber dem vergleichbaren Vorjahreswert von 3.360,3 Millionen Euro entspricht dies einem Wachstum von 1,2 Prozent. Der Service-Umsatz sinkt dagegen um 1,2 Prozent auf 2.712,2 Millionen Euro. Gleichzeitig verbessert sich das vergleichbare operative EBITDA um 11,4 Prozent von 532,8 Millionen Euro auf 593,3 Millionen Euro. Das vergleichbare operative EBIT steigt sogar um 74,8 Prozent auf 179,3 Millionen Euro. Diese Entwicklung ist bemerkenswert, weil sie zeigt, dass 1&1 trotz rückläufiger Vertragszahlen eine höhere operative Profitabilität erreichen kann. Allerdings muss berücksichtigt werden, dass die Ergebnisse um einmalige Restrukturierungsaufwendungen bereinigt sind. Außerdem profitieren die operativen Kennzahlen von Veränderungen der Kosten- und Abschreibungsstruktur. Für die United Internet-Aktie ist die Entwicklung dennoch ein positives Signal. Sie deutet darauf hin, dass die Mobilfunktochter ihre Profitabilität auch in einer Phase strategischer Anpassungen verbessern kann.
Das eigene 5G-Netz: Milliardenchance oder dauerhaftes Investitionsrisiko?
Ein besonders wichtiger Faktor für die langfristige Bewertung von United Internet ist das eigene Mobilfunknetz von 1&1. Der Aufbau einer eigenständigen Netzinfrastruktur soll die strategische Position des Unternehmens im deutschen Telekommunikationsmarkt stärken. Langfristig könnte ein eigenes Netz dazu beitragen, die Abhängigkeit von anderen Netzbetreibern zu reduzieren und mehr Kontrolle über die technische Infrastruktur zu gewinnen. Gleichzeitig eröffnet es Möglichkeiten, innovative Dienstleistungen anzubieten und die eigene Kostenstruktur zu gestalten. Allerdings ist der Aufbau eines Mobilfunknetzes mit erheblichen Investitionen, technischen Herausforderungen und regulatorischen Anforderungen verbunden. Gerade während der Ausbauphase können hohe Kosten entstehen, bevor sämtliche wirtschaftlichen Vorteile realisiert werden. Für Anleger ist deshalb entscheidend, wie schnell das Netz wirtschaftlich effizient betrieben werden kann. Ein erfolgreicher Ausbau könnte langfristig erhebliche Wettbewerbsvorteile schaffen. Verzögerungen, zusätzliche Investitionen oder technische Probleme könnten dagegen die Profitabilität und den Cashflow belasten. Das 5G-Netz bleibt somit einer der wichtigsten Chancen- und Risikofaktoren der United Internet-Aktie.
Open RAN als technologische Besonderheit: 1&1 setzt auf eine neue Netzarchitektur
Das Mobilfunknetz von 1&1 basiert auf einer vollständig virtualisierten, cloudbasierten Architektur unter Nutzung der Open-RAN-Technologie. Diese technologische Ausrichtung unterscheidet sich in wesentlichen Punkten von klassischen Mobilfunknetzen. Open RAN soll grundsätzlich eine offenere Integration verschiedener technischer Komponenten ermöglichen. Daraus könnten langfristig Vorteile bei Flexibilität, Innovation und der Auswahl von Technologiepartnern entstehen. Allerdings ist eine solche Architektur auch anspruchsvoll. Unterschiedliche Systeme müssen zuverlässig zusammenarbeiten, und die technische Leistungsfähigkeit muss den Erwartungen der Kunden entsprechen. Für die United Internet-Aktie ist deshalb nicht allein entscheidend, dass 1&1 eine innovative Netzarchitektur verwendet. Wichtiger ist, ob daraus tatsächlich wirtschaftliche Vorteile entstehen. Eine erfolgreiche technische Umsetzung könnte die langfristige Wettbewerbsfähigkeit stärken. Sollten dagegen zusätzliche Kosten oder Qualitätsprobleme auftreten, könnte die Technologie zum Belastungsfaktor werden.
United Internet-Umsatz steigt auf 4,64 Milliarden Euro: Solides Wachstum trotz Gegenwind
Der Konzernumsatz steigt in den ersten neun Monaten 2026 um 3,0 Prozent auf 4.638,3 Millionen Euro. Im vergleichbaren Vorjahreszeitraum hatte United Internet 4.502,2 Millionen Euro erwirtschaftet. Der absolute Zuwachs beträgt damit 136,1 Millionen Euro. Angesichts der rückläufigen Vertragszahlen im Mobilfunkgeschäft ist diese Entwicklung bemerkenswert. Sie zeigt, dass die positiven Beiträge anderer Geschäftsbereiche die Schwäche bei 1&1 auf Konzernebene überkompensieren können. Allerdings ist ein Umsatzwachstum von 3,0 Prozent noch kein außergewöhnlich dynamischer Expansionskurs. Für die Bewertung der United Internet-Aktie ist deshalb vor allem entscheidend, wie profitabel die zusätzlichen Umsätze erwirtschaftet werden. Die aktuellen Zahlen zeigen, dass die Ergebnisentwicklung deutlich stärker ausfällt als das Umsatzwachstum. Genau dieser Zusammenhang könnte für eine Neubewertung besonders wichtig werden. Sollte United Internet seine Kostenstruktur weiter verbessern und gleichzeitig die wachstumsstarken Geschäftsbereiche ausbauen, könnte die Profitabilität auch bei moderaten Umsatzsteigerungen zunehmen.
Operatives EBITDA steigt um 10 Prozent: United Internet zeigt seine Ertragskraft
Das um einmalige Restrukturierungsaufwendungen bereinigte operative EBITDA verbessert sich um 10,0 Prozent auf 1.062,8 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum hatte es bei 966,4 Millionen Euro gelegen. Der absolute Anstieg beträgt 96,4 Millionen Euro. Damit wächst das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen mehr als dreimal so schnell wie der Konzernumsatz. Für Anleger ist dies ein wichtiges Signal. Die Entwicklung deutet darauf hin, dass United Internet seine vorhandene Geschäftsbasis effizienter nutzt. Gleichzeitig profitiert der Konzern von der Profitabilität seiner digitalen Dienstleistungen. Allerdings ist die Bereinigung um einmalige Aufwendungen von 61,3 Millionen Euro zu beachten. Diese Kosten sind wirtschaftlich real und belasten das tatsächlich ausgewiesene Ergebnis. Die bereinigte Kennzahl hilft zwar dabei, die laufende operative Entwicklung besser zu beurteilen. Sie darf aber nicht mit dem vollständig ausgewiesenen Ergebnis verwechselt werden. Für die United Internet-Aktie wäre besonders positiv, wenn die verbesserte operative Profitabilität künftig auch ohne umfangreiche Bereinigungen sichtbar wird.
EBIT springt um 25,4 Prozent: Der Gewinnhebel wird immer deutlicher
Noch beeindruckender entwickelt sich das bereinigte operative EBIT. Es steigt von 443,2 Millionen Euro auf 555,7 Millionen Euro. Das entspricht einem Wachstum von 25,4 Prozent beziehungsweise einem absoluten Zuwachs von 112,5 Millionen Euro. Die operative EBIT-Marge verbessert sich rechnerisch von rund 9,8 Prozent auf etwa 12,0 Prozent. Damit gewinnt United Internet deutlich an Profitabilität. Ein wichtiger Grund liegt neben dem höheren EBITDA in geringeren Abschreibungen. Während die Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen steigen, gehen die Abschreibungen aus Kaufpreisallokationen zurück. Für Anleger ist diese Entwicklung interessant, weil das EBIT die Abschreibungen berücksichtigt und damit eine andere Perspektive auf die operative Ertragskraft bietet als das EBITDA. Allerdings muss auch hier zwischen strukturellen Verbesserungen und bilanziellen Effekten unterschieden werden. Geringere Abschreibungen können das EBIT erhöhen, ohne dass sich der operative Zahlungsmittelzufluss im gleichen Umfang verbessert. Dennoch zeigt die Entwicklung, dass United Internet auf Konzernebene eine deutlich höhere ausgewiesene operative Profitabilität erreicht.
Gewinn je Aktie steigt von 0,75 auf 1,26 Euro: Ein Plus von 68 Prozent
Besonders deutlich zeigt sich die Ergebnisverbesserung beim operativen Ergebnis je Aktie aus fortgeführten Geschäftsbereichen. Bereinigt um die einmaligen Restrukturierungsaufwendungen steigt das EPS von 0,75 Euro auf 1,26 Euro. Das entspricht einem Zuwachs von 0,51 Euro beziehungsweise 68 Prozent. Unter Berücksichtigung der Transformations- und Restrukturierungskosten beträgt das operative Ergebnis je Aktie 1,04 Euro. Auch dieser Wert liegt deutlich über dem vergleichbaren Vorjahresniveau. Für Aktionäre ist die Entwicklung grundsätzlich positiv, weil sie zeigt, dass die operative Ergebnisverbesserung auch auf Ebene des Ergebnisses je Aktie sichtbar wird. Allerdings darf das operative EPS nicht mit einem uneingeschränkt vergleichbaren IFRS-Konzernergebnis je Aktie verwechselt werden. Die Kennzahl basiert auf einer bestimmten Ergebnisdefinition und berücksichtigt Bereinigungen. Für eine langfristige Bewertung sollten Anleger deshalb zusätzlich die vollständige Gewinn- und Verlustrechnung, die Kapitalstruktur und die Cashflow-Entwicklung berücksichtigen.
61,3 Millionen Euro Restrukturierungskosten: Der Konzernumbau hat seinen Preis
Die Geschäftszahlen des dritten Quartals werden durch einmalige Aufwendungen in Höhe von insgesamt 61,3 Millionen Euro belastet. Diese stehen im Zusammenhang mit Transformations- und Restrukturierungsprogrammen bei 1&1 Versatel und IONOS. Solche Maßnahmen können langfristig zu einer niedrigeren Kostenbasis und effizienteren Strukturen führen. Kurzfristig verursachen sie jedoch erhebliche Belastungen. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob die erwarteten Einsparungen die einmaligen Kosten in einem angemessenen Zeitraum übersteigen. Eine erfolgreiche Restrukturierung könnte die zukünftige Profitabilität verbessern. Allerdings bestehen auch Umsetzungsrisiken. Veränderungen von Organisationsstrukturen, Personalbeständen und Geschäftsprozessen können die operative Leistungsfähigkeit vorübergehend beeinträchtigen. Zudem können Restrukturierungsmaßnahmen zusätzliche Kosten verursachen, wenn ihre Umsetzung schwieriger ausfällt als geplant. Für die United Internet-Aktie ist deshalb wichtig, dass die angekündigten Programme nicht nur kurzfristige Ergebnisbereinigungen ermöglichen, sondern tatsächlich zu dauerhaft besseren wirtschaftlichen Ergebnissen führen.
1&1 Versatel: Die Glasfaserinfrastruktur wird strategisch immer wichtiger
Neben dem Mobilfunknetz spielt die Glasfaserinfrastruktur eine bedeutende Rolle. 1&1 Versatel betreibt ein umfangreiches Glasfasernetz und bietet Kommunikationsdienstleistungen für Unternehmen, Behörden und andere institutionelle Kunden an. Diese Infrastruktur kann für die langfristige Positionierung von 1&1 wichtig sein. Leistungsfähige Glasfaserverbindungen bilden eine Grundlage für die Datenübertragung zwischen Mobilfunkstandorten, Rechenzentren und Unternehmenskunden. Gleichzeitig eröffnet die Infrastruktur Möglichkeiten im Geschäft mit professionellen Kommunikationsdienstleistungen. Allerdings ist der Ausbau und Betrieb solcher Netze kapitalintensiv. Die Wirtschaftlichkeit hängt unter anderem von der Auslastung, der Kundenstruktur und den langfristigen Vertragsbedingungen ab. Für United Internet könnte eine bessere Integration von Mobilfunk- und Glasfaserinfrastruktur langfristig wirtschaftliche Vorteile schaffen. Entscheidend bleibt jedoch, ob diese Vorteile die laufenden Investitionen und Betriebskosten rechtfertigen.
Investitionsausgaben sinken: United Internet gewinnt finanziellen Spielraum
Ein besonders interessantes Signal liefert die Entwicklung des Cash-Capex. In den ersten neun Monaten 2026 belaufen sich die zahlungswirksamen Investitionsausgaben auf 453,8 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es noch 488,0 Millionen Euro. Damit sinken die Ausgaben um 34,2 Millionen Euro beziehungsweise rund 7,0 Prozent. Für Anleger ist diese Entwicklung grundsätzlich positiv. Wenn ein Unternehmen seine operative Ertragskraft steigert und gleichzeitig weniger investieren muss, kann sich die Grundlage für einen höheren freien Cashflow verbessern. Allerdings bedeutet ein niedrigerer Cash-Capex nicht automatisch, dass sämtliche zukünftigen Investitionsanforderungen sinken. Gerade beim Mobilfunknetzausbau können weiterhin erhebliche Ausgaben erforderlich sein. Die Entwicklung muss deshalb im Zusammenhang mit dem tatsächlichen Ausbaufortschritt und den langfristigen Investitionszielen betrachtet werden. Dennoch zeigt der Rückgang, dass United Internet seine Investitionsausgaben derzeit stärker kontrolliert.
Cash-Capex soll 2026 auf 600 bis 650 Millionen Euro sinken
Für das Gesamtjahr 2026 erwartet United Internet weiterhin einen Cash-Capex zwischen 600 und 650 Millionen Euro. Im Vorjahr hatten die entsprechenden Investitionsausgaben 730,8 Millionen Euro betragen. Damit würde sich der Cash-Capex im Gesamtjahr um rund 80,8 bis 130,8 Millionen Euro reduzieren. Das entspricht einem Rückgang von ungefähr 11,1 bis 17,9 Prozent. Diese Entwicklung könnte die finanzielle Flexibilität des Konzerns stärken. Allerdings müssen Anleger berücksichtigen, dass geringere Investitionsausgaben auch mit einer veränderten zeitlichen Verteilung von Projekten zusammenhängen können. Entscheidend ist deshalb, ob United Internet die Investitionsausgaben nachhaltig reduzieren kann, ohne die technologische Wettbewerbsfähigkeit oder den notwendigen Netzausbau zu beeinträchtigen. Für die Aktie wäre besonders positiv, wenn die Investitionsintensität langfristig sinkt und gleichzeitig die operativen Erträge weiter steigen.
Jahresprognose bestätigt: United Internet erwartet 6,25 Milliarden Euro Umsatz
Nach den ersten neun Monaten bestätigt United Internet seine Prognose für das Gesamtjahr 2026. Der Konzern erwartet weiterhin einen Umsatz von rund 6,25 Milliarden Euro. Im Geschäftsjahr 2025 hatte United Internet 6,104 Milliarden Euro erwirtschaftet. Damit entspricht die Prognose einem erwarteten Umsatzwachstum von rund 2,4 Prozent. Angesichts des bisherigen Neunmonatswachstums von 3,0 Prozent erscheint die Zielsetzung grundsätzlich nachvollziehbar. Allerdings hängt die tatsächliche Entwicklung vom Geschäftsverlauf im Schlussquartal ab. Besonders die weitere Entwicklung der Mobilfunkkunden, die Nachfrage nach Cloud-Dienstleistungen und die Umsatzentwicklung im Mailgeschäft dürften eine Rolle spielen. Die bestätigte Prognose signalisiert, dass das Management derzeit keinen Anlass sieht, die bisherigen Erwartungen grundlegend zu verändern. Für Anleger ist dies ein Stabilitätsfaktor, auch wenn eine bloße Bestätigung der Prognose noch keine positive Überraschung darstellt.
EBITDA-Prognose von 1,45 Milliarden Euro: Die Profitabilität soll weiter steigen
Beim operativen EBITDA erwartet United Internet für das Gesamtjahr 2026 rund 1,45 Milliarden Euro. Im Vorjahr lag der entsprechende Wert bei 1,282 Milliarden Euro. Daraus ergibt sich ein erwartetes Wachstum von rund 13,1 Prozent. Damit soll das operative Ergebnis erneut deutlich schneller steigen als der Umsatz. Die Prognose unterstreicht den Fokus auf Profitabilität und Effizienz. Sollte United Internet dieses Ziel erreichen, würde sich die operative Ertragskraft im Gesamtjahr spürbar verbessern. Allerdings ist die Prognose auf die bereinigte operative Ergebniskennzahl bezogen. Die tatsächlichen Belastungen aus Restrukturierungsmaßnahmen müssen zusätzlich berücksichtigt werden. Für die United Internet-Aktie ist entscheidend, ob sich die Verbesserung auch in den kommenden Geschäftsjahren fortsetzen lässt. Eine dauerhaft steigende operative Marge könnte die fundamentale Bewertung positiv beeinflussen.
Was United Internet im vierten Quartal noch erreichen muss
Aus den veröffentlichten Neunmonatszahlen und der bestätigten Jahresprognose lassen sich die Anforderungen an das Schlussquartal berechnen. Nach einem Umsatz von 4.638,3 Millionen Euro in den ersten neun Monaten müsste United Internet im vierten Quartal noch rund 1.611,7 Millionen Euro erwirtschaften, um das Umsatzziel von 6,25 Milliarden Euro zu erreichen. Beim operativen EBITDA wären nach den bereits erzielten 1.062,8 Millionen Euro weitere rund 387,2 Millionen Euro erforderlich, um die Jahresprognose von 1,45 Milliarden Euro zu erfüllen. Diese Werte sind rechnerische Ableitungen und keine eigenständigen Quartalsprognosen. Sie verdeutlichen jedoch, welche Größenordnung das Unternehmen im Schlussquartal erreichen muss. Für Anleger wird entscheidend sein, ob die positive operative Entwicklung anhält und die Restrukturierungsmaßnahmen planmäßig umgesetzt werden. Eine überzeugende Schlussquartalsentwicklung könnte das Vertrauen in die Gewinnperspektiven stärken.
United Internet-Aktie: Berenberg sieht mit 35 Euro das höchste aktuelle Kursziel
Besonders optimistisch positioniert sich die Privatbank Berenberg. Analyst Gustav Froberg bestätigte am 4. November 2026 seine Kaufempfehlung für die United Internet-Aktie. Das Kursziel beträgt unverändert 35 Euro. Ausgehend vom aktuellen Xetra-Kurs von 24,58 Euro entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 42,4 Prozent. Damit liegt Gustav Froberg an der Spitze. Die Kombination aus dem Rating „buy“ und dem Kursziel 35 Euro dokumentiert eine positive Bewertung der Aktie. Fundamental könnten insbesondere die wachsende Bedeutung von IONOS, die steigende operative Profitabilität und die sinkenden Investitionsausgaben wichtige Faktoren für eine optimistische Bewertung darstellen. Für Anleger ist entscheidend, dass Berenberg mit dem Kursziel 35 Euro ein deutlich höheres Bewertungsniveau als den aktuellen Börsenkurs für möglich hält.
UBS-Analyst Polo Tang erhöht das Kursziel auf 33,40 Euro
Auch die Schweizer Großbank UBS bleibt optimistisch. Analyst Polo Tang bestätigte am 4. November 2026 das Rating „buy“ für die United Internet-Aktie und erhöht das Kursziel von 31,50 auf 33,40 Euro. Bezogen auf den aktuellen Xetra-Kurs von 24,58 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 35,9 Prozent. Die Kurszielanhebung beträgt 1,90 Euro beziehungsweise rund 6,0 Prozent. Damit dokumentiert UBS eine positivere Bewertung als zuvor. Aus fundamentaler Sicht könnten die steigende Profitabilität, das Wachstum bei IONOS und die Aussicht auf eine niedrigere Investitionsintensität eine optimistische Einschätzung unterstützen. Gleichzeitig bleiben die Risiken des Mobilfunknetzausbaus und die Kundenverluste bei 1&1 wichtige Faktoren. Das bestätigte Rating „buy“ und das erhöhte Kursziel von 33,40 Euro zeigen, dass UBS der United Internet-Aktie weiterhin erhebliches Potenzial zutraut.
Barclays bleibt bei „buy“: Kursziel 30 Euro
Die britische Investmentbank Barclays bestätigte am 29. Oktober 2026 ihre Kaufempfehlung für die United Internet-Aktie. Das Kursziel liegt bei 30 Euro. Ausgehend vom aktuellen Kurs von 24,58 Euro entspricht dies einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von rund 22,1 Prozent. Das Rating „buy“ dokumentiert eine positive Einschätzung, auch wenn das Kursziel unter den Werten von Berenberg und UBS liegt. Eine fundamental vorsichtigere Bewertung könnte beispielsweise berücksichtigen, dass das Wachstum bei 1&1 unter Druck steht und die Restrukturierung noch nicht abgeschlossen ist. Für Anleger zeigt das Kursziel von 30 Euro, dass auch Barclays gegenüber dem aktuellen Kurs weiteres Aufwärtspotenzial sieht.
Deutsche Bank Research: Gareth Davies bestätigt die Kaufempfehlung
Auch Deutsche Bank Research wird mit einer Kaufempfehlung für United Internet aufgeführt. Analyst Gareth Davies bestätigt dort am 7. Oktober 2026 das Rating „buy“. Ein konkretes Kursziel wird nicht angegeben. Die Einschätzung zeigt lediglich, dass Deutsche Bank Research zu diesem früheren Zeitpunkt eine positive Bewertung vertrat.
Analystenkursziele nach Aufwärtspotenzial: Berenberg vor UBS und Barclays
Die aktuellen Kursziele lassen sich auf Basis des Xetra-Kurses von 24,58 Euro nach ihrem rechnerischen Aufwärtspotenzial ordnen. An erster Stelle steht Berenberg mit Analyst Gustav Froberg, einem Kursziel von 35 Euro und einem Potenzial von 42,4 Prozent. Auf Platz zwei folgt UBS mit Analyst Polo Tang, einem Kursziel von 33,40 Euro und einem möglichen Kursanstieg von 35,9 Prozent. Den dritten Platz belegt Barclays mit einem Kursziel von 30 Euro und einem rechnerischen Aufwärtspotenzial von 22,1 Prozent. Alle drei Bewertungen sind mit dem Rating „buy“ verbunden und stammen aus dem Zeitraum zwischen dem 29. Oktober und dem 4. November 2026. Der einfache Durchschnitt dieser drei Kursziele beträgt 32,80 Euro. Gegenüber dem aktuellen Kurs von 24,58 Euro ergibt sich daraus ein rechnerisches Aufwärtspotenzial von rund 33,4 Prozent. Dieser Durchschnitt ist allerdings kein offizielles Konsenskursziel des gesamten Analystenmarktes, sondern lediglich der Mittelwert der drei aktuellen Bewertungen. Analystenkursziele sind zudem keine Garantien für zukünftige Kursentwicklungen.
Warum die Analysten United Internet positiv bewerten könnten
Die aktuellen Kaufempfehlungen von Berenberg, UBS und Barclays dokumentieren eine positive Grundhaltung gegenüber der United Internet-Aktie. Fundamental lassen sich mehrere Argumente für eine optimistische Bewertung identifizieren. Erstens wächst IONOS deutlich und eröffnet zusätzliche Chancen im Cloud- und KI-Geschäft. Zweitens verbessert sich die operative Profitabilität des Konzerns erheblich. Drittens sinken die Investitionsausgaben, was langfristig die Cashflow-Entwicklung unterstützen könnte. Viertens verfügt United Internet über eine große Basis wiederkehrender Kundenbeziehungen. Fünftens könnte die strategische Neuausrichtung bei 1&1 langfristig zu einer profitableren Kundenstruktur führen. Allerdings müssen diese Faktoren gegen die Risiken des Mobilfunknetzausbaus, die rückläufigen Vertragszahlen und die Restrukturierungskosten abgewogen werden. Die genannten Argumente sind eine eigenständige fundamentale Bewertung und nicht als direkte Aussagen der einzelnen Analysten zu verstehen.
United Internet-Aktie bei 24,58 Euro: Ist das Papier günstig bewertet?
Ob die United Internet-Aktie bei 24,58 Euro günstig bewertet ist, lässt sich nicht allein aus dem aktuellen Kurs oder den Analystenkurszielen ableiten. Entscheidend ist das Verhältnis zwischen Börsenwert, nachhaltiger Ertragskraft, Verschuldung und zukünftigem Cashflow. United Internet besitzt mit 1&1 und IONOS bedeutende Beteiligungen an eigenständig börsennotierten Unternehmen. Dadurch ist die Bewertung komplexer als bei einem Konzern mit nur einem operativen Geschäftsbereich. Anleger müssen nicht nur die Ertragskraft der einzelnen Beteiligungen berücksichtigen, sondern auch die Kapitalstruktur, mögliche Minderheitsanteile und die Verschuldung auf verschiedenen Konzernebenen. Ein einfaches Kurs-Gewinn-Verhältnis kann deshalb nur einen Teil der wirtschaftlichen Situation abbilden. Besonders interessant wäre eine Bewertung anhand der Summe der einzelnen Unternehmensbestandteile. Dabei müsste jedoch sorgfältig zwischen den Beteiligungswerten und den tatsächlich den United Internet-Aktionären zurechenbaren wirtschaftlichen Ansprüchen unterschieden werden. Die aktuellen Analystenkursziele deuten darauf hin, dass mehrere Banken ein höheres Bewertungsniveau für möglich halten. Ob die Aktie tatsächlich unterbewertet ist, hängt jedoch entscheidend von den zukünftigen Gewinnen und Cashflows ab.
Chance Nummer eins: IONOS könnte den Unternehmenswert nachhaltig steigern
Die erste große Chance der United Internet-Aktie liegt im Wachstum von IONOS. Die Cloud-Tochter profitiert von der zunehmenden Digitalisierung und dem Bedarf an professionellen digitalen Dienstleistungen. Besonders kleine und mittelständische Unternehmen benötigen zuverlässige Hosting-, Cloud- und Softwarelösungen. Zusätzlich könnten neue KI-Anwendungen weitere Nachfrage erzeugen. Sollte IONOS seine Kundenbasis und seine Profitabilität weiter steigern, könnte dies den wirtschaftlichen Wert der Beteiligung erhöhen. Für United Internet wäre eine solche Entwicklung besonders positiv, weil sie die Abhängigkeit vom Mobilfunkgeschäft reduzieren könnte. Allerdings bleibt der Wettbewerb im Cloud-Markt intensiv. Die langfristige Wertsteigerung hängt deshalb davon ab, ob IONOS nachhaltig attraktive Margen erwirtschaftet.
Chance Nummer zwei: Der operative Gewinnhebel könnte weitere Ergebnissteigerungen ermöglichen
Eine zweite große Chance liegt in der verbesserten operativen Effizienz. Das operative EBITDA wächst deutlich schneller als der Umsatz, während das operative EBIT sogar um 25,4 Prozent steigt. Sollte United Internet diese Entwicklung fortsetzen, könnten die Gewinne auch bei moderatem Umsatzwachstum weiter zulegen. Besonders wichtig wäre, dass die Restrukturierungsmaßnahmen langfristig zu niedrigeren Kosten führen. Allerdings muss die Verbesserung auch ohne umfangreiche Bereinigungen sichtbar werden. Für Anleger wäre eine nachhaltige Steigerung der operativen Margen ein überzeugendes Signal.
Chance Nummer drei: Sinkende Investitionsausgaben könnten den Cashflow stärken
Die geplante Reduzierung des Cash-Capex auf 600 bis 650 Millionen Euro eröffnet eine weitere Perspektive. Wenn United Internet seine operative Ertragskraft steigert und gleichzeitig weniger investieren muss, könnte sich der freie Cashflow verbessern. Dies würde grundsätzlich zusätzliche finanzielle Flexibilität schaffen. Allerdings darf der Cash-Capex nicht mit den gesamten Investitions- und Finanzierungsausgaben gleichgesetzt werden. Auch andere Zahlungsströme beeinflussen den tatsächlichen freien Cashflow. Dennoch könnte eine nachhaltig niedrigere Investitionsintensität zu einem wichtigen Bewertungstreiber werden.
Chance Nummer vier: Die Neuausrichtung bei 1&1 könnte die Profitabilität erhöhen
Die bewusste Reduzierung besonders niedrigpreisiger Mobilfunktarife könnte langfristig zu einer profitableren Kundenstruktur führen. Sollte 1&1 höhere durchschnittliche Erlöse erzielen und gleichzeitig seine Kosten kontrollieren, könnte das Unternehmen trotz geringerer Vertragszahlen wirtschaftlich erfolgreicher werden. Die aktuellen EBITDA-Zahlen zeigen bereits eine positive Entwicklung. Allerdings muss sich erst beweisen, dass die Kundenverluste nicht dauerhaft zu einer Schwächung der Marktposition führen. Für die United Internet-Aktie wäre eine Stabilisierung der Kundenbasis bei gleichzeitig höheren Margen besonders positiv.
Chance Nummer fünf: Das eigene Mobilfunknetz könnte langfristig Wettbewerbsvorteile schaffen
Der Aufbau einer eigenen Mobilfunkinfrastruktur ist mit erheblichen Risiken verbunden, bietet langfristig aber auch Chancen. Sollte 1&1 sein Netz erfolgreich betreiben und die wirtschaftlichen Vorteile realisieren, könnte das Unternehmen unabhängiger von anderen Netzbetreibern werden. Gleichzeitig könnten neue Dienstleistungen und eine bessere Kontrolle über die Infrastruktur zusätzliche Möglichkeiten eröffnen. Allerdings hängt der wirtschaftliche Erfolg entscheidend von der Auslastung, den Betriebskosten und der technischen Leistungsfähigkeit ab. Ein eigenes Netz ist deshalb nicht automatisch ein Wettbewerbsvorteil. Es muss seine Wirtschaftlichkeit erst dauerhaft beweisen.
Risiko Nummer eins: Die Kundenverluste bei 1&1 könnten anhalten
Der Rückgang um 220.000 Verträge im Segment 1&1 ist ein wichtiges Warnsignal. Zwar steht die Entwicklung im Zusammenhang mit einer bewussten Tarifstrategie, doch anhaltende Kundenverluste könnten die zukünftige Umsatzbasis beeinträchtigen. Besonders problematisch wäre es, wenn nicht nur niedrigmargige Kunden abwandern, sondern auch wirtschaftlich attraktive Vertragsgruppen betroffen wären. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob sich die Kundenentwicklung in den kommenden Quartalen stabilisiert. Eine dauerhaft schrumpfende Vertragsbasis könnte die positiven Effekte höherer Margen begrenzen.
Risiko Nummer zwei: Der Mobilfunknetzausbau bleibt kapitalintensiv
Der Aufbau und Betrieb des eigenen 5G-Netzes erfordert erhebliche finanzielle und technische Ressourcen. Auch wenn die Investitionsausgaben aktuell sinken, bleiben langfristige Verpflichtungen bestehen. Verzögerungen, zusätzliche technische Anforderungen oder höhere Betriebskosten könnten die Profitabilität beeinträchtigen. Für United Internet ist deshalb entscheidend, dass der Netzausbau nicht nur technisch erfolgreich verläuft, sondern auch wirtschaftlich attraktive Ergebnisse liefert. Sollte dies länger dauern als erwartet, könnte die Aktie unter Druck geraten.
Risiko Nummer drei: Die Restrukturierung könnte zusätzliche Belastungen verursachen
Die einmaligen Aufwendungen von 61,3 Millionen Euro zeigen, dass der Konzernumbau erhebliche Kosten verursacht. Zwar können solche Maßnahmen langfristig die Effizienz verbessern, doch ihre Umsetzung ist mit Unsicherheiten verbunden. Weitere Kosten, Verzögerungen oder operative Störungen könnten die erwarteten Einsparungen reduzieren. Anleger sollten deshalb beobachten, ob die Restrukturierung tatsächlich zu einer dauerhaft niedrigeren Kostenbasis führt und ob zusätzliche Belastungen entstehen.
Risiko Nummer vier: Der Wettbewerb im Cloud-Geschäft ist enorm
IONOS profitiert zwar von einer positiven Nachfrageentwicklung, steht jedoch im Wettbewerb mit zahlreichen internationalen Technologieanbietern. Große Cloud-Konzerne verfügen über erhebliche finanzielle Ressourcen, umfangreiche Produktplattformen und hohe Entwicklungskapazitäten. IONOS muss deshalb kontinuierlich investieren, um technologisch konkurrenzfähig zu bleiben. Besonders bei KI-Dienstleistungen könnte der Innovationsdruck zunehmen. Sollte das Unternehmen Marktanteile verlieren oder seine Preise senken müssen, könnten die Margen unter Druck geraten.
Risiko Nummer fünf: Die Konzernstruktur erschwert die Bewertung
United Internet besitzt Beteiligungen an verschiedenen börsennotierten und nicht börsennotierten Geschäftsbereichen. Diese Struktur kann für Anleger attraktiv sein, erschwert aber gleichzeitig die Bewertung. Unterschiedliche Minderheitsanteile, Finanzierungsstrukturen und operative Risiken müssen berücksichtigt werden. Zudem können Veränderungen innerhalb der Konzernstruktur erhebliche Auswirkungen auf die wirtschaftlichen Ansprüche der Aktionäre haben. Eine scheinbar niedrige Bewertung einzelner Beteiligungen bedeutet deshalb nicht automatisch, dass die United Internet-Aktie insgesamt unterbewertet ist.
Risiko Nummer sechs: Ein schwächeres wirtschaftliches Umfeld könnte die Nachfrage belasten
Auch United Internet ist nicht vollständig unabhängig von der allgemeinen Wirtschaftsentwicklung. Unternehmen könnten bei einer schwächeren Konjunktur ihre Ausgaben für digitale Dienstleistungen reduzieren oder Investitionen verschieben. Im Mobilfunkgeschäft könnten Verbraucher verstärkt auf günstigere Tarife achten. Gleichzeitig könnte eine schwächere Werbenachfrage das Mail- und Mediengeschäft belasten. Die breite Aufstellung des Konzerns kann solche Risiken teilweise ausgleichen, beseitigt sie jedoch nicht vollständig.
Optimistisches Szenario: United Internet wird zum Gewinner der Digitalisierung
Im optimistischen Szenario setzt IONOS sein Wachstum fort und profitiert zunehmend von Cloud- und KI-Dienstleistungen. Gleichzeitig verbessert 1&1 seine Profitabilität und stabilisiert die Kundenbasis. Die Restrukturierungsmaßnahmen führen zu dauerhaft niedrigeren Kosten, während die Investitionsausgaben kontrolliert bleiben. Unter diesen Voraussetzungen könnte United Internet seine operative Ertragskraft weiter steigern. Die positiven Analystenkursziele von Berenberg und UBS würden dann als mögliche Orientierungspunkte für ein höheres Bewertungsniveau in den Mittelpunkt rücken. Das Berenberg-Kursziel von 35 Euro entspricht einem Aufwärtspotenzial von 42,4 Prozent. Allerdings setzt dieses Szenario voraus, dass mehrere positive Entwicklungen gleichzeitig eintreten. Eine Garantie für entsprechende Kurssteigerungen besteht nicht.
Basisszenario: Solides Wachstum bei weiterhin hohen Investitionsanforderungen
Im Basisszenario wächst United Internet moderat weiter. IONOS bleibt ein wichtiger Wachstumstreiber, während 1&1 seine Kundenbasis schrittweise stabilisiert. Die operative Profitabilität verbessert sich, allerdings fallen weiterhin Kosten für Netzinfrastruktur und Restrukturierung an. Die Investitionsausgaben sinken gegenüber dem Vorjahr, bleiben aber auf einem relevanten Niveau. Unter diesen Bedingungen könnte sich die Ertragskraft weiter verbessern, ohne dass außergewöhnlich hohe Wachstumsraten erreicht werden. Für die Aktie wäre dann entscheidend, ob die tatsächlichen Gewinne und Cashflows die Erwartungen des Kapitalmarkts erfüllen.
Pessimistisches Szenario: Kundenverluste und Investitionskosten belasten den Konzern
Im pessimistischen Szenario setzen sich die Kundenverluste bei 1&1 fort. Gleichzeitig könnten höhere Netzbetriebskosten oder zusätzliche Investitionen die Profitabilität belasten. Sollte auch das Wachstum von IONOS schwächer ausfallen, könnte die Ergebnisentwicklung hinter den Erwartungen zurückbleiben. Weitere Restrukturierungskosten oder eine schwächere Werbenachfrage würden zusätzlichen Druck erzeugen. In einem solchen Umfeld könnten Analysten ihre Gewinnerwartungen und Kursziele reduzieren. Für die United Internet-Aktie wären dann deutliche Kursverluste möglich. Wie stark diese ausfallen würden, lässt sich jedoch nicht seriös vorhersagen.
United Internet-Aktie: Welche Kennzahlen jetzt besonders wichtig werden
Für die weitere Entwicklung der United Internet-Aktie sollten Anleger insbesondere die Kundenentwicklung bei 1&1, das Wachstum von IONOS und die operative Profitabilität verfolgen. Eine Stabilisierung der Mobilfunkkunden wäre ein wichtiges Signal. Ebenso relevant ist die Frage, ob die Restrukturierungsmaßnahmen tatsächlich zu nachhaltigen Einsparungen führen. Beim Mobilfunknetz stehen die Wirtschaftlichkeit und die zukünftigen Investitionsanforderungen im Mittelpunkt. Im Cloud-Geschäft wird entscheidend sein, ob IONOS seine Kundenbasis und Margen weiter ausbauen kann. Auch die Entwicklung des Cash-Capex und des freien Cashflows verdient besondere Aufmerksamkeit. Die Kombination dieser Kennzahlen dürfte langfristig aussagekräftiger sein als einzelne Quartalsgewinne.
Fazit zur United Internet-Aktie: Gewinnsprung begeistert – doch die große Bewährungsprobe steht noch bevor
Die United Internet-Aktie präsentiert sich am 12. November 2026 in einer interessanten Ausgangslage. Der Konzern steigert seinen Umsatz in den ersten neun Monaten um 3,0 Prozent auf 4,64 Milliarden Euro. Das operative EBITDA verbessert sich um 10,0 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro, während das operative EBIT um beeindruckende 25,4 Prozent auf 555,7 Millionen Euro steigt. Gleichzeitig wächst die Zahl der kostenpflichtigen Kundenverträge auf 30,49 Millionen. Besonders IONOS und Mail & Media liefern starke Wachstumsbeiträge. Die Mobilfunktochter 1&1 verliert dagegen 220.000 Verträge, kann ihre operative Profitabilität aber dennoch verbessern. Die bestätigte Jahresprognose von rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz und 1,45 Milliarden Euro operativem EBITDA unterstreicht die Erwartungen an eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung. Auch die sinkenden Investitionsausgaben könnten langfristig die finanzielle Flexibilität erhöhen. Allerdings bleiben erhebliche Risiken bestehen. Der Aufbau des eigenen Mobilfunknetzes ist kapitalintensiv, die Restrukturierung verursacht Kosten und die Kundenentwicklung bei 1&1 muss sich stabilisieren. Für Anleger ist deshalb entscheidend, ob United Internet die operative Verbesserung dauerhaft in höhere Gewinne und Cashflows umsetzen kann. Die Analystenbewertungen fallen überwiegend optimistisch aus. Berenberg nennt ein Kursziel von 35 Euro und bestätigt „buy“. UBS erhöht das Kursziel auf 33,40 Euro und bleibt ebenfalls bei „buy“. Barclays sieht mit einem Kursziel von 30 Euro weiteres Aufwärtspotenzial. Ausgehend vom aktuellen Xetra-Kurs von 24,58 Euro ergeben sich daraus rechnerische Kurschancen zwischen 22,1 und 42,4 Prozent. Die aktuellen Zahlen liefern gute Argumente für eine positive fundamentale Entwicklung. Eine nachhaltige Neubewertung wird jedoch davon abhängen, ob das Wachstum von IONOS, die Profitabilität von 1&1 und die sinkende Investitionsintensität langfristig zusammenwirken. United Internet besitzt interessante Chancen, bleibt aber ein komplexer Konzern mit erheblichen operativen und strategischen Herausforderungen. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob aus der aktuellen Ergebnisverbesserung eine nachhaltige Erfolgsgeschichte entsteht.
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Autor: Redaktion, aktiencheck.de
Veröffentlicht am: 12. November 2026
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