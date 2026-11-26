Die United Internet Aktie dreht im Tagesverlauf deutlich. Am Vormittag lag das Papier an der Börse Stuttgart noch knapp 1 Prozent im Minus, zum Handelsschluss notiert es bei 25,38 Euro. Das ist ein Plus von 0,94 Euro oder 3,85 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 24,44 Euro. Damit gehört United Internet am Abend zu den MDAX Gewinnern.
United Internet Aktie: Vom Minus am Morgen auf über 25 Euro – der Internetkonzern dreht als MDAX Gewinner kräftig auf
Die United Internet Aktie steigt am Donnerstag um 3,85 Prozent auf 25,38 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Vormittag hatte die Aktie noch im Minus gelegen. Die Erholung der Tech-Werte und die verbesserte Charttechnik tragen den Montabaurer Konzern.
Der Auslöser
Warum die United Internet Aktie als MDAX Gewinner steigt
Eine eigene Meldung gibt es nicht. United Internet profitiert von der Erholung des Technologiesektors, die laut dpa-AFX am Donnerstag den gesamten deutschen Markt trug. Charttechnisch hatte die Aktie laut boerse.de bereits am Mittwoch die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt. Mit dem Sprung über 25 Euro baut sie diesen Vorsprung aus.
Die Fundamentaldaten
Ergebnis steigt, Konzern spart
Operativ läuft es besser als in den Vorjahren. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 3 Prozent auf 4,638 Milliarden Euro, das EBIT legte um 25 Prozent zu. Für 2026 erwartet United Internet ein operatives EBITDA von rund 1,45 Milliarden Euro. Bei 1&1 und IONOS sollen 800 Stellen wegfallen. An der Cloudtochter IONOS hält United Internet knapp 64 Prozent.
Barclays hob das Kursziel im November von 30 auf 34 Euro an. Zudem hat United Internet rund 190 Millionen 1&1-Aktien in eine neue Telekommunikationsholding eingebracht. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Einordnung der Redaktion: Die United Internet Aktie ist MDAX Gewinner, weil der Tech-Sektor durchatmet und die Charttechnik hilft. Der Umbau des Konzerns bleibt das größere Thema.
FAQ
Häufige Fragen zur United Internet Aktie
Warum steigt die United Internet Aktie heute?
Technologiewerte erholen sich kräftig, die Aktie baut ihren Ausbruch über die 100-Tage-Linie aus.
Welche Töchter gehören zu United Internet?
Unter anderem der Mobilfunkanbieter 1&1 und die Cloudtochter IONOS, an der United Internet knapp 64 Prozent hält.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der United Internet Aktie?
ISIN DE0005089031, WKN 508903. Handelssymbol an deutschen Börsen: UTDI. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen.
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