United Internet Aktie: Vom Minus am Morgen auf über 25 Euro – der Internetkonzern dreht als MDAX Gewinner kräftig auf

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 17:59 2 Min.

Die United Internet Aktie steigt am Donnerstag um 3,85 Prozent auf 25,38 Euro und gehört am Abend zu den MDAX Gewinnern. Am Vormittag hatte die Aktie noch im Minus gelegen. Die Erholung der Tech-Werte und die verbesserte Charttechnik tragen den Montabaurer Konzern.

Bild: Wolkenkratzer / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die United Internet Aktie dreht im Tagesverlauf deutlich. Am Vormittag lag das Papier an der Börse Stuttgart noch knapp 1 Prozent im Minus, zum Handelsschluss notiert es bei 25,38 Euro. Das ist ein Plus von 0,94 Euro oder 3,85 Prozent gegenüber dem Xetra-Schluss von 24,44 Euro. Damit gehört United Internet am Abend zu den MDAX Gewinnern. Kurs der United Internet Aktie am Abend 25,38 EUR Tagesgewinn als MDAX Gewinner +3,85 % EBIT-Wachstum nach neun Monaten +25 % Kursziel von Barclays 34 EUR Quelle : Kursliste 26.11.2026, 17:29 Uhr; United Internet; Barclays Der Auslöser Warum die United Internet Aktie als MDAX Gewinner steigt Eine eigene Meldung gibt es nicht. United Internet profitiert von der Erholung des Technologiesektors, die laut dpa-AFX am Donnerstag den gesamten deutschen Markt trug. Charttechnisch hatte die Aktie laut boerse.de bereits am Mittwoch die 100-Tage-Linie nach oben gekreuzt. Mit dem Sprung über 25 Euro baut sie diesen Vorsprung aus. Die Fundamentaldaten Ergebnis steigt, Konzern spart Operativ läuft es besser als in den Vorjahren. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 3 Prozent auf 4,638 Milliarden Euro, das EBIT legte um 25 Prozent zu. Für 2026 erwartet United Internet ein operatives EBITDA von rund 1,45 Milliarden Euro. Bei 1&1 und IONOS sollen 800 Stellen wegfallen. An der Cloudtochter IONOS hält United Internet knapp 64 Prozent. Barclays hob das Kursziel im November von 30 auf 34 Euro an. Zudem hat United Internet rund 190 Millionen 1&1-Aktien in eine neue Telekommunikationsholding eingebracht. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die United Internet Aktie sprechen könnte EBIT nach neun Monaten plus 25 Prozent

Barclays mit Kursziel 34 Euro

100-Tage-Linie zurückerobert Was Anleger bedenken sollten Schrumpfender Vertragsbestand bei 1&1

Hohe Verschuldung

Stellenabbau zeigt Kostendruck Einordnung der Redaktion: Die United Internet Aktie ist MDAX Gewinner, weil der Tech-Sektor durchatmet und die Charttechnik hilft. Der Umbau des Konzerns bleibt das größere Thema. FAQ Häufige Fragen zur United Internet Aktie Warum steigt die United Internet Aktie heute?

Technologiewerte erholen sich kräftig, die Aktie baut ihren Ausbruch über die 100-Tage-Linie aus. Welche Töchter gehören zu United Internet?

Unter anderem der Mobilfunkanbieter 1&1 und die Cloudtochter IONOS, an der United Internet knapp 64 Prozent hält. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der United Internet Aktie?

ISIN DE0005089031, WKN 508903. Handelssymbol an deutschen Börsen: UTDI. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur United Internet Aktie Die United Internet Aktie ist am Abend MDAX Gewinner und steigt über 25 Euro. Vom Minus am Morgen dreht der Internetkonzern kräftig ins Plus.

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