Eine Unternehmensmeldung vom Donnerstag liegt nicht vor. Die Aktie stieg zunächst mit dem Markt: Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der MDAX gewann 2,34 Prozent. Vorbörslich hatte United Internet nur 0,8 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Mittwoch bei 24,44 Euro gelegen.

Auffällig ist der Abstand zur Tochter. IONOS, an der United Internet rund 64 Prozent hält, gewann 2,02 Prozent. Die Mutter legte fast doppelt so stark zu. Das lenkt den Blick auf den zweiten großen Konzernteil, den Mobilfunker 1&1. Dort kursierten schon am Dienstag Marktspekulationen über eine Kooperation oder Übernahme, eine Bestätigung dafür gibt es nicht.