Neu in der Spitzengruppe: Die United Internet Aktie gewinnt am Donnerstag 3,85 Prozent auf 25,38 Euro (Xetra-Schluss, 17:35 Uhr, comdirect) und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Am Morgen hatte der Konzern aus Montabaur noch nicht unter den 15 stärksten Werten gestanden. Das Plus entstand im Tagesverlauf.
United Internet Aktie: TecDAX Gewinner – 3,9 Prozent Plus und zurück über 25 Euro, die Mutter hängt die Tochter ab
Die United Internet Aktie schließt am Donnerstag 3,85 Prozent höher bei 25,38 Euro und zählt zu den TecDAX Gewinnern. Eine eigene Meldung gibt es nicht. Der Konzern aus Montabaur steigt fast doppelt so stark wie seine Tochter IONOS.
Warum steigt die United Internet Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung vom Donnerstag liegt nicht vor. Die Aktie stieg zunächst mit dem Markt: Der DAX schloss 2,08 Prozent höher bei 25.215,52 Punkten, der MDAX gewann 2,34 Prozent. Vorbörslich hatte United Internet nur 0,8 Prozent über dem Xetra-Schluss vom Mittwoch bei 24,44 Euro gelegen.
Auffällig ist der Abstand zur Tochter. IONOS, an der United Internet rund 64 Prozent hält, gewann 2,02 Prozent. Die Mutter legte fast doppelt so stark zu. Das lenkt den Blick auf den zweiten großen Konzernteil, den Mobilfunker 1&1. Dort kursierten schon am Dienstag Marktspekulationen über eine Kooperation oder Übernahme, eine Bestätigung dafür gibt es nicht.
Der Konzern erntet, was er gesät hat
Die Zahlen liefern Argumente. In den ersten neun Monaten 2026 stieg der Konzernumsatz um 3 Prozent auf 4,638 Milliarden Euro, das EBIT legte um 25 Prozent zu. Die Prognose für 2026 steht: rund 6,25 Milliarden Euro Umsatz und rund 1,45 Milliarden Euro operatives EBITDA. Zugleich fallen rund 800 Stellen weg.
Auch an der Struktur wird gearbeitet. Am 20. November brachte United Internet rund 190 Millionen Aktien der 1&1 AG in eine eigene Telekommunikations-Holding ein. Bei IONOS übernimmt am 1. April 2027 der bisherige SAP-Vorstand Thomas Saueressig die Führung.
Was jetzt für die United Internet Aktie zählt
Die Marke von 25 Euro
Sie wurde heute zurückerobert. Am 17. November war die Aktie bei 24,38 Euro unter ihre 100-Tage-Linie gefallen.
Nachrichten zu 1&1
Eine Bestätigung oder ein Dementi der Marktgerüchte würde den Kurs in die eine oder andere Richtung bewegen.
Der Abstand zum Jahreshoch
Das 52-Wochen-Hoch vom Januar liegt bei rund 30,10 Euro und damit etwa 19 Prozent über dem aktuellen Kurs.
Stammdaten
United Internet AG: ISIN DE0005089031, WKN 508903, Handelssymbol UTDI, US-Handelssymbol UDIRF (OTC)
IONOS Group SE: ISIN DE000A3E00M1, WKN A3E00M, Handelssymbol IOS, US-Handelssymbol IOSDF (OTC)
1&1 AG: ISIN DE0005545503, WKN 554550, Handelssymbol 1U1
SAP SE: ISIN DE0007164600, WKN 716460, Handelssymbol SAP, US-Handelssymbol SAP (NYSE)
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