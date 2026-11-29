United Internet Aktie: Fünf Prozent Wochenplus – über 25 Euro ins Wochenende

aktiencheck.de Redaktion 29.11.2026, 09:00 2 Min.

Die United Internet Aktie gewinnt in der Woche bis zum 27. November 4,97 Prozent und schließt bei 25,36 Euro. Der Konzern aus Montabaur hat seine Anteile an 1&1 in eine neue Holding eingebracht.

Die United Internet Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 25,36 Euro geschlossen, ein Minus von 0,08 Prozent. Auf Wochensicht gewinnt die United Internet Aktie 4,97 Prozent und zählt damit zu den Gewinnern im TecDAX. Der Schluss der Vorwoche lag bei rund 24,16 Euro. United Internet AG · ISIN: DE0005089031 · WKN: 508903 · Handelssymbol: UTDI (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): UDIRF Xetra-Schlusskurs am 27.11.2026 25,36 € Wochenveränderung +4,97 % Aktien laut Unternehmen 192 Mio. Indexzugehörigkeit MDAX, TecDAX Quelle : onvista (Xetra), boerse.de, United Internet, Stand 27.11.2026 Der Umbau 1&1 wandert in eine Holding United Internet hat seine Aktien an der Tochter 1&1 in eine neue Holding eingebracht. Es geht um 190,2 Millionen 1&1-Aktien. Die Börse hat die klarere Konzernstruktur in dieser Woche honoriert. United Internet bündelt Internetdienste für Privat- und Geschäftskunden, darunter Webhosting und Cloud-Angebote, E-Mail-Portale und über 1&1 Mobilfunk und Festnetz. Die Aktie notiert seit 1998 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse. Was für United Internet spricht Ein Wochenplus von fast fünf Prozent und eine klarere Struktur mit der neuen Holding für die 1&1-Anteile. Was dagegen spricht Ein komplexer Konzern mit mehreren börsennotierten Beteiligungen. Der Mobilfunkmarkt ist hart umkämpft. Häufige Fragen zur United Internet Aktie Wo hat die United Internet Aktie geschlossen?

Auf Xetra bei 25,36 Euro. Wie lief die Woche?

Mit einem Plus von 4,97 Prozent. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?

ISIN DE0005089031, WKN 508903, Handelssymbol UTDI. Fazit: Struktur statt Schlagzeile Die United Internet Aktie hält sich über 25 Euro. Der Umbau um 1&1 schafft Klarheit. Wie er sich im Ergebnis zeigt, muss der Konzern noch belegen.

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