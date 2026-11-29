Die United Internet Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 25,36 Euro geschlossen, ein Minus von 0,08 Prozent. Auf Wochensicht gewinnt die United Internet Aktie 4,97 Prozent und zählt damit zu den Gewinnern im TecDAX. Der Schluss der Vorwoche lag bei rund 24,16 Euro.
United Internet Aktie: Fünf Prozent Wochenplus – über 25 Euro ins Wochenende
Die United Internet Aktie gewinnt in der Woche bis zum 27. November 4,97 Prozent und schließt bei 25,36 Euro. Der Konzern aus Montabaur hat seine Anteile an 1&1 in eine neue Holding eingebracht.
United Internet AG · ISIN: DE0005089031 · WKN: 508903 · Handelssymbol: UTDI (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): UDIRF
Der Umbau
1&1 wandert in eine Holding
United Internet hat seine Aktien an der Tochter 1&1 in eine neue Holding eingebracht. Es geht um 190,2 Millionen 1&1-Aktien. Die Börse hat die klarere Konzernstruktur in dieser Woche honoriert.
United Internet bündelt Internetdienste für Privat- und Geschäftskunden, darunter Webhosting und Cloud-Angebote, E-Mail-Portale und über 1&1 Mobilfunk und Festnetz. Die Aktie notiert seit 1998 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse.
Die United Internet Aktie profitiert davon, dass der Konzern seine Beteiligungen neu ordnet. Wie viel Wert der Umbau freisetzt, ist noch offen.
Häufige Fragen zur United Internet Aktie
Wo hat die United Internet Aktie geschlossen?
Auf Xetra bei 25,36 Euro.
Wie lief die Woche?
Mit einem Plus von 4,97 Prozent.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE0005089031, WKN 508903, Handelssymbol UTDI.
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