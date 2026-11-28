United Internet Aktie: Fast 5 Prozent Wochenplus – der Internetkonzern ist MDAX Gewinner der Woche, über der 100-Tage-Linie

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:45 2 Min.

Die United Internet Aktie steigt in der Woche bis zum 27. November um 4,97 Prozent auf 25,36 Euro und gehört zu den MDAX Gewinnern der Woche. Starke Neunmonatszahlen und der Sparkurs stützen den Montabaurer Konzern.

Bild: Wolkenkratzer / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Die United Internet Aktie beendet die Woche im Plus. Vom 23. bis 27. November stieg das Papier des Montabaurer Internet- und Telekommunikationskonzerns um 4,97 Prozent und schloss am Freitag bei 25,36 Euro. Damit gehört United Internet zu den MDAX Gewinnern der Woche. Schlusskurs der United Internet Aktie am Freitag 25,36 EUR Wochengewinn als MDAX Gewinner der Woche +4,97 % EBIT-Plus nach neun Monaten +25 % 100-Tage-Linie 24,92 EUR Quelle : Kursliste 27.11.2026; United Internet; aktiencheck.de Die Woche Warum die United Internet Aktie MDAX Gewinner der Woche ist United Internet profitierte von der Markterholung ab Donnerstag und schaffte charttechnisch einen wichtigen Schritt: Mit dem Schlusskurs von 25,36 Euro liegt die Aktie über ihrer 100-Tage-Linie bei 24,92 Euro. Die Marke gilt als Gradmesser für den mittelfristigen Trend. Fundamental stützen die jüngsten Zahlen: Nach neun Monaten stieg das operative Ergebnis um 25 Prozent. Zugleich baut der Konzern rund 800 Stellen ab, um die Kosten weiter zu senken. Barclays nennt ein Kursziel von 34 Euro. Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser, keine Prognose der Redaktion. Was für die United Internet Aktie sprechen könnte EBIT nach neun Monaten deutlich höher

Sparprogramm mit Stellenabbau

Über der 100-Tage-Linie Was Anleger bedenken sollten Wettbewerb im Mobilfunk

Kosten des Netzausbaus bei 1&1

Komplexe Beteiligungsstruktur Einordnung der Redaktion: Die United Internet Aktie ist MDAX Gewinner der Woche mit Rückenwind aus Zahlen und Chart. Der Netzausbau bei 1&1 bleibt der Kostenfaktor. FAQ Häufige Fragen zur United Internet Aktie Warum war die United Internet Aktie MDAX Gewinner der Woche?

Die Markterholung half, zudem stützen gute Neunmonatszahlen und der Sparkurs. Wo liegt die 100-Tage-Linie der United Internet Aktie?

Bei 24,92 Euro. Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der United Internet Aktie?

ISIN DE0005089031, WKN 508903. Handelssymbol an deutschen Börsen: UTDI. Das US-Handelssymbol wird nachgetragen. Fazit zur United Internet Aktie Die United Internet Aktie ist MDAX Gewinner der Woche und schließt über 25 Euro.

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