Ein höheres Kursziel, aber trotzdem eine Abstufung: JPMorgan-Analyst Thomas Palmer nimmt die Tyson-Foods-Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ zurück und hebt das Kursziel von 63 auf 65 US-Dollar an. Gemessen am Kurs von 63,95 US-Dollar liegt das neue Ziel nur noch rund 1,6 Prozent über dem Markt. Die Botschaft: Die Erholung des Fleischkonzerns ist gut – aber im Kurs angekommen.