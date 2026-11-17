Ein höheres Kursziel, aber trotzdem eine Abstufung: JPMorgan-Analyst Thomas Palmer nimmt die Tyson-Foods-Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ zurück und hebt das Kursziel von 63 auf 65 US-Dollar an. Gemessen am Kurs von 63,95 US-Dollar liegt das neue Ziel nur noch rund 1,6 Prozent über dem Markt. Die Botschaft: Die Erholung des Fleischkonzerns ist gut – aber im Kurs angekommen.
Tyson-Foods-Aktie: JPMorgan-Analyst Thomas Palmer stuft auf „Neutral“ ab – Kursziel steigt trotzdem auf 65 Dollar
Nach der Kursrally zieht JPMorgan die Reißleine: Analyst Thomas Palmer stuft die Tyson-Foods-Aktie von „Overweight“ auf „Neutral“ ab, hebt das Kursziel aber von 63 auf 65 US-Dollar. Zum Kurs von 63,95 Dollar bleiben nur noch knapp 2 Prozent Luft.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tyson Foods, Inc.
- Handelssymbol
- TSN (NYSE)
- ISIN
- US9024941034
- Analyst
- Thomas Palmer
- Bank
- JPMorgan
- Rating
- Neutral (zuvor Overweight)
- Kursziel
- 65 US-Dollar (zuvor 63 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Kurs laut Investing.com vom 17.11.2026 (Schlusskurs 16.11.2026 angenommen)
JPMorgan zur Tyson-Foods-Aktie
Vom Buchwert zur Bestnote – jetzt ist die Luft raus
Palmer hatte die Tyson-Foods-Aktie erst im September auf „Overweight“ hochgestuft – damals notierte sie auf Höhe des Buchwerts. Seitdem ging es steil bergauf.
Binnen zwei Monaten legte die Tyson-Foods-Aktie laut JPMorgan rund 23 Prozent zu – der stärkste Anstieg im gesamten Coverage-Universum der Bank. Allein nach den Zahlen zum vierten Geschäftsquartal sprang der Kurs um rund 9 Prozent. Palmer zeigt sich von den jüngsten Entwicklungen ermutigt, sieht die Fundamentaldaten nach dieser Rally aber weitgehend eingepreist.
Die Argumente von JPMorgan im Überblick
Rally spiegelt die Fundamentaldaten
Die Kurserholung bildet laut Palmer die verbesserte Lage bereits ab.
Branche stabilisiert sich
Der neue Ausblick für das Geschäftsjahr 2027 deutet auf eine Stabilisierung bei Hähnchen und eine Verbesserung bei Rindfleisch nach historisch schwachen Jahren hin.
Schwieriges Jahr 2026
Tyson hatte die Prognose für 2026 zweimal gesenkt – wegen schwacher Margen bei Rind- und Schweinefleisch, schwächerer Hähnchenpreise und höherer Futterkosten.
Bewertung ausgereizt
Mit dem Kursziel von 65 US-Dollar sieht JPMorgan nur noch geringes Potenzial.
|Angabe
|Bisher
|Neu
|Rating
|Overweight
|Neutral
|Kursziel
|63 US-Dollar
|65 US-Dollar
|Abstand zum Kurs (63,95 $)
|-1,5 %
|+1,6 %
Zahlen schwach, Ausblick stark
Das vierte Geschäftsquartal selbst überzeugte nicht: Der bereinigte Gewinn je Aktie lag laut Investing.com bei 0,61 US-Dollar und damit unter den Erwartungen von rund 0,75 US-Dollar. Die Tyson-Foods-Aktie stieg dennoch kräftig – getragen vom Ausblick für 2027 mit stärkerem Cashflow und einer höheren Dividende.
Für das Geschäftsjahr 2027 peilt Tyson laut Goldesel ein bereinigtes operatives Ergebnis von 1,7 bis 2,15 Milliarden US-Dollar an, bei einem Umsatzrückgang von 3,5 bis 5,5 Prozent. Belastend bleibt das Rindfleischgeschäft: Knappe Rinderbestände drücken auf Mengen und Margen, während das Hähnchengeschäft deutlich zulegt.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Thomas Palmer. Die Originalstudie ist nicht öffentlich datiert; die früheste belegte Veröffentlichung stammt vom 17.11.2026, 04:36 Uhr UTC (Goldesel), Investing.com berichtete am selben Morgen. Die Einstufung „Neutral“ und das Kursziel von 65 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com/research/disclosures. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Tyson Foods, Inc. (TSN): Halten, Kursziel 65,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von J.P. Morgan Securities LLC (Analyst Thomas Palmer) vom 17.11.2026, 05:36 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 11:33 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 11:33 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
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Quelle der Empfehlung: J.P. Morgan Securities LLC (Analyst Thomas Palmer).
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