Tyson Foods meldete am 16. November für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von 14,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5,2 Prozent, das allerdings auch einer zusätzlichen Woche zu verdanken war. Der bereinigte Gewinn je Aktie fiel um 47 Prozent auf 0,61 US-Dollar.

Belastet hat vor allem das Rindfleischgeschäft mit einem bereinigten Quartalsverlust von 171 Millionen US-Dollar. Die Sparte Prepared Foods steigerte ihr Ergebnis dagegen auf 321 Millionen US-Dollar, das Hühnchengeschäft blieb mit 389 Millionen US-Dollar profitabel.