Zuversicht trotz Gegenwind: BMO-Analyst Andrew Strelzik stuft die Tyson-Foods-Aktie mit „Outperform“ ein und hebt das Kursziel von 65 auf 75 US-Dollar. Beim Kurs von 64,59 US-Dollar am 17. November ergibt sich ein Potenzial von rund 16 Prozent.
Tyson-Foods-Aktie: BMO hebt das Ziel trotz Rinder-Flaute – 16 Prozent Potenzial
BMO-Analyst Andrew Strelzik bleibt positiv für die Tyson-Foods-Aktie und hebt das Kursziel von 65 auf 75 US-Dollar. Der Fleischkonzern hat schwache Zahlen vorgelegt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tyson Foods, Inc.
- Handelssymbol
- TSN (NYSE)
- Analyst
- Andrew Strelzik
- Bank
- BMO Capital Markets
- Rating
- Outperform (bestätigt, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 75 US-Dollar (zuvor 65 US-Dollar)
Stand: 17.11.2026, Kurs am 17.11.2026 (Handelsverlauf) laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks)
BMO Capital Markets zur Tyson-Foods-Aktie
Schwaches Quartal – Strelzik schaut nach vorn
Andrew Strelzik hebt sein Ziel einen Tag nach den Jahreszahlen.
Tyson Foods meldete am 16. November für das vierte Geschäftsquartal einen Umsatz von 14,6 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 5,2 Prozent, das allerdings auch einer zusätzlichen Woche zu verdanken war. Der bereinigte Gewinn je Aktie fiel um 47 Prozent auf 0,61 US-Dollar.
Belastet hat vor allem das Rindfleischgeschäft mit einem bereinigten Quartalsverlust von 171 Millionen US-Dollar. Die Sparte Prepared Foods steigerte ihr Ergebnis dagegen auf 321 Millionen US-Dollar, das Hühnchengeschäft blieb mit 389 Millionen US-Dollar profitabel.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von BMO-Capital-Markets-Analyst Andrew Strelzik zu lesen ist:
Hühnchen als Stütze
Das Hühnchengeschäft verdiente im Gesamtjahr 1,86 Milliarden US-Dollar bei einer Marge von 10,7 Prozent.
Starke Fertiggerichte
Prepared Foods erreichte im Quartal eine Marge von 12,6 Prozent.
Mehr freier Cashflow
Der freie Cashflow stieg im Geschäftsjahr auf 1,66 Milliarden US-Dollar.
Höhere Dividende
Tyson erhöht die Quartalsdividende um 2 Prozent auf 0,52 US-Dollar je A-Aktie.
Vorsichtiger Ausblick auf 2027
Für das Geschäftsjahr 2027 erwartet Tyson einen Umsatzrückgang um 3,5 bis 5,5 Prozent, vor allem weil das Rindernetz umgebaut wird und Schlachtrinder knapp sind. Das bereinigte Betriebsergebnis soll 1,7 bis 2,15 Milliarden US-Dollar erreichen.
BMO hebt das Ziel dennoch deutlich an. Die konkrete Begründung der Studie liegt nicht öffentlich vor.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist BMO Capital Markets Corp., Analyst Andrew Strelzik. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Outperform“ und das Kursziel von 75 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: research.bmo.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Tyson Foods, Inc. (TSN): Kaufen, Kursziel 75,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Andrew Strelzik, Aktienanalyst, BMO Capital Markets Corp. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 19:47 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 19:47 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Andrew Strelzik, Aktienanalyst, BMO Capital Markets Corp..
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