Tyson-Foods-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Fleischkonzern verliert – was hinter dem Minus von 3 Prozent steckt

aktiencheck.de Redaktion 28.11.2026, 08:56 1 Min.

Die Tyson-Foods-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 2,95 Prozent bleibt der Fleischkonzern in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.

Die Tyson-Foods-Aktie (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Handelssymbol: TSN) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 2,95 Prozent, am Freitag 0,50 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 13,36 Prozent. TSN TSN — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr TSN — — — Tyson-Wochenminus -2,95 % Tyson am Freitag -0,50 % Tyson auf Monatssicht +13,36 % Tyson auf Jahressicht +9,13 % Quelle : Wochenwerte laut Screenshot, 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Rücksetzer nach starkem Monat Tyson hatte im Monat deutlich zugelegt und gab in der Rekordwoche nach. Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. Tyson stieg im Monat um 13,36 Prozent und gab in der Woche nach. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden; denkbar sind Gewinnmitnahmen, belegt sind sie nicht. 01 Gegen den Trend Minus in einer Rekordwoche. 02 Starker Monat davor Plus von gut 13 Prozent. 03 Kein Auslöser Keine Unternehmensmeldung bekannt. Einordnung Rücksetzer, offene Ursache Das Wochenminus ist moderat und folgt auf einen kräftigen Lauf. Was für die Tyson-Aktie spricht Monatsbilanz: Deutliches Plus.

Defensive Nachfrage: Lebensmittel bleiben gefragt. Was die Tyson-Aktie belasten kann Relative Schwäche: Der Markt lief davon.

Fehlender Auslöser: Die Ursache ist nicht belegt. Steckbrief der Tyson-Aktie Unternehmen: Tyson Foods, Inc.

ISIN: US9024941034 · WKN: 870625

Handelssymbol: TSN (NYSE)

Branche: Lebensmittel, Fleisch Häufige Fragen zur Tyson-Aktie Warum ist die Tyson-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?

Sie verlor 2,95 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US9024941034, WKN 870625, Handelssymbol TSN. Fazit: Der S&P 500 Verlierer der Woche Tyson Foods Die Tyson-Aktie gibt nach starkem Monat nach. Die Ursache ist offen.

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