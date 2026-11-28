Die Tyson-Foods-Aktie (ISIN: US9024941034, WKN: 870625, Handelssymbol: TSN) ist S&P 500 Verlierer der Woche: Sie verliert 2,95 Prozent, am Freitag 0,50 Prozent. Auf Monatssicht liegt das Plus bei 13,36 Prozent.
Tyson-Foods-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche: Fleischkonzern verliert – was hinter dem Minus von 3 Prozent steckt
Die Tyson-Foods-Aktie ist S&P 500 Verlierer der Woche: Mit einem Minus von 2,95 Prozent bleibt der Fleischkonzern in einer Woche zurück, in der der Markt um 5,6 Prozent stieg. Die Analyse ordnet ein.
TSNTSN
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|1 Monat
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Die Gründe für den Kursverlust
Rücksetzer nach starkem Monat
Tyson hatte im Monat deutlich zugelegt und gab in der Rekordwoche nach.
Der S&P 500 gewann in der Woche 5,6 Prozent. Tyson stieg im Monat um 13,36 Prozent und gab in der Woche nach. Eine Unternehmensmeldung haben wir nicht gefunden; denkbar sind Gewinnmitnahmen, belegt sind sie nicht.
Gegen den Trend
Minus in einer Rekordwoche.
Starker Monat davor
Plus von gut 13 Prozent.
Kein Auslöser
Keine Unternehmensmeldung bekannt.
Einordnung
Rücksetzer, offene Ursache
Das Wochenminus ist moderat und folgt auf einen kräftigen Lauf.
Häufige Fragen zur Tyson-Aktie
Warum ist die Tyson-Aktie S&P 500 Verlierer der Woche?
Sie verlor 2,95 Prozent, während der Markt stieg; ein eigener Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US9024941034, WKN 870625, Handelssymbol TSN.
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