Weniger Zuversicht beim Fleischkonzern: JPMorgan-Analyst Thomas Palmer stuft die Tyson-Foods-Aktie laut Ratingübersicht auf „Hold“ ab und hebt das Kursziel von 63 auf 65 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 63,95 US-Dollar am 16. November bleibt ein Abstand von rund 2 Prozent.
Tyson-Foods-Aktie: JPMorgan wird vorsichtiger – Kursziel nur knapp über dem Kurs
JPMorgan stuft die Tyson-Foods-Aktie laut Ratingübersicht auf „Hold“ ab und hebt das Kursziel leicht von 63 auf 65 US-Dollar. Barclays bleibt dagegen positiv.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tyson Foods, Inc.
- Handelssymbol
- TSN (NYSE)
- Analyst
- Thomas Palmer
- Bank
- JPMorgan
- Rating
- Hold (abgestuft, Ziel erhöht)
- Kursziel
- 65 US-Dollar (zuvor 63 US-Dollar)
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
JPMorgan zur Tyson-Foods-Aktie
Rind belastet weiter – JPMorgan nimmt Abstand
JPMorgan zieht die Kaufempfehlung zurück.
Tyson Foods ist einer der größten Fleischkonzerne der Welt. Das Rindfleischgeschäft schreibt wegen knapper Rinderbestände Verluste, das Hähnchengeschäft läuft dagegen stark.
Im September hatte Tyson für die Rindfleischsparte einen operativen Verlust von 625 bis 775 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von JPMorgan-Analyst Thomas Palmer zu lesen ist:
Abstufung
JPMorgan senkt die Einstufung auf „Hold“.
Kaum Potenzial
Das Kursziel liegt nur knapp über dem Kurs.
Rind als Belastung
Die Rindfleischsparte bleibt tief in den roten Zahlen.
Begründung nicht öffentlich
Die konkrete Begründung der Abstufung liegt nicht öffentlich vor.
Banken uneins
Barclays bestätigte am selben Tag die Kaufempfehlung mit einem Ziel von 75 US-Dollar.
Seit Oktober führt Jeff Schomburger den Konzern.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist J.P. Morgan Securities LLC, Analyst Thomas Palmer. Die Abstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Hold“ und das Kursziel von 65 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.jpmm.com – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Tyson Foods, Inc. (TSN): Halten, Kursziel 65,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Thomas Palmer, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:49 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:49 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Thomas Palmer, Aktienanalyst, J.P. Morgan Securities LLC.
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
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