Tyson Foods ist einer der größten Fleischkonzerne der Welt. Das Rindfleischgeschäft schreibt wegen knapper Rinderbestände Verluste, das Hähnchengeschäft läuft dagegen stark.

Im September hatte Tyson für die Rindfleischsparte einen operativen Verlust von 625 bis 775 Millionen US-Dollar in Aussicht gestellt.