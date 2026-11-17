Zwei Häuser, zwei Meinungen: Barclays-Analyst Benjamin Theurer bestätigt für die Tyson-Foods-Aktie das Rating „Overweight“ und das Kursziel von 75 US-Dollar. Zum Schlusskurs von 63,95 US-Dollar am 16. November errechnet sich ein Potenzial von rund 17 Prozent.
Tyson-Foods-Aktie: Rindfleisch-Verluste, Hähnchen-Stärke – Barclays bleibt beim Kauf
Tyson Foods schreibt im Rindfleischgeschäft rote Zahlen, Hähnchen läuft stark. Barclays-Analyst Benjamin Theurer bleibt bei „Overweight“ für die Tyson-Foods-Aktie, JPMorgan stufte am selben Tag ab.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tyson Foods, Inc.
- Handelssymbol
- TSN (NYSE)
- Analyst
- Benjamin Theurer
- Bank
- Barclays
- Rating
- Overweight (bestätigt)
- Kursziel
- 75 US-Dollar
Stand: 16.11.2026, Schlusskurs 16.11.2026 laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) vom 17.11.2026
Barclays zur Tyson-Foods-Aktie
Rind bremst, Huhn trägt – Theurer bleibt positiv
Benjamin Theurer hält an seiner Kaufempfehlung fest.
Tyson Foods ist einer der größten Fleischkonzerne der Welt mit Hähnchen, Rind, Schwein und Fertigprodukten.
Im September hatte Tyson die Prognose gesenkt, weil das Rindfleischgeschäft wegen knapper Rinderbestände tief in den roten Zahlen steckt. Das Hähnchengeschäft lief dagegen stark.
Was die Einschätzung prägt
Diese Punkte prägen das Bild, vor dem die Einschätzung von Barclays-Analyst Benjamin Theurer zu lesen ist:
Kaufempfehlung
Barclays bleibt bei „Overweight“.
Starkes Hähnchengeschäft
Für die Hähnchensparte erwartete Tyson im September 1,85 bis 1,95 Milliarden US-Dollar operativen Gewinn.
Rind als Belastung
Für Rindfleisch rechnete Tyson mit einem Verlust von 625 bis 775 Millionen US-Dollar.
Neuer Konzernchef
Seit Oktober führt Jeff Schomburger das Unternehmen.
JPMorgan wird vorsichtiger
Am selben Tag stufte JPMorgan die Aktie laut Ratingübersicht auf „Hold“ ab. Barclays bleibt dagegen optimistisch.
Wie sich das Rinder-Defizit 2027 entwickelt, dürfte den Kurs maßgeblich bestimmen.
Hinweis zur Weitergabe: Dieser Artikel gibt die Anlageempfehlung eines Dritten wieder. Ersteller ist Barclays Capital Inc., Analyst Benjamin Theurer. Die Einstufung ist laut Analysten-Ratingübersicht (TipRanks) auf den 17.11.2026 datiert. Die Einstufung „Overweight“ und das Kursziel von 75 US-Dollar wurden unverändert übernommen. Angaben zu Interessenkonflikten und Methodik: www.ib.barclays – Offenlegungen. Verantwortlich für die Weitergabe: Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG.
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Anlageempfehlung Dritter: Pflichtangaben
- Empfehlung
Tyson Foods, Inc. (TSN): Kaufen, Kursziel 75,00 USD.
- Quelle
- Empfehlung von Benjamin Theurer, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc. vom 17.11.2026, 06:00 MEZ. Der Beitrag gibt sie zusammengefasst wieder; aktiencheck.de hat sie nicht selbst erstellt. Offenlegungen der Quelle
- Weitergegeben von
- Stefan Lindam, Vorstand der aktiencheck.de AG, aktiencheck.de AG
KI-unterstützt erstellt, redaktionell geprüft und verantwortet von Stefan Lindam.
- Veröffentlicht
- 17.11.2026, 12:43 MEZ
- Interessenkonflikte
Stand: 17.11.2026, 12:43 MEZ
Für diese Empfehlung sind zu diesem Stand keine konkreten Interessenkonflikte hinterlegt.
- Risiken
- Kursziele können verfehlt werden; Verluste bis zum Totalverlust sind möglich.
Quelle der Empfehlung: Benjamin Theurer, Aktienanalyst, Barclays Capital Inc..
Bitte beachten Sie auch die Informationen zur Offenlegung von Interessen und Interessenkonflikten gemäß der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 und der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 unter folgendem Link.
Diese Anlageempfehlung berücksichtigt nicht Ihre persönlichen Anlageziele und finanziellen Verhältnisse und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Wertpapiere können an Wert verlieren, bis hin zum Totalverlust.