Tyson Foods ist einer der größten Fleischkonzerne der Welt mit Hähnchen, Rind, Schwein und Fertigprodukten.

Im September hatte Tyson die Prognose gesenkt, weil das Rindfleischgeschäft wegen knapper Rinderbestände tief in den roten Zahlen steckt. Das Hähnchengeschäft lief dagegen stark.