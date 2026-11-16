Der Markt handelt nicht das vergangene Jahr, sondern das kommende. Und dort steht im Rindfleisch erstmals wieder eine Spanne, die bis in die Gewinnzone reicht: Tyson erwartet für 2027 ein bereinigtes Segmentergebnis zwischen minus 300 und plus 100 Millionen Dollar – nach einem Minus von 654 Millionen im abgelaufenen Jahr. Ein Gewinn wäre laut Investing.com der erste im Rindfleisch seit 2023.

Der Hintergrund ist der US-Rinderzyklus. Dürre hat die Herden dezimiert, Schlachtrinder sind knapp und teuer. Laut Reuters lagen Tysons Kosten für Rinder 2026 rund 2,1 Milliarden Dollar über dem Vorjahr – mehr, als die Rekordpreise für Rindfleisch hereinholten. Tyson schloss Werke und baute Stellen ab. Nun dreht sich das Bild langsam: Operations-Chef Wes Morris sieht laut Reuters „frühe Anzeichen“ einer besseren Branchenlage; die Margen der Schlachtbetriebe bewegten sich aus tief negativem Terrain nach oben. Auch Rinderimporte aus Mexiko laufen schrittweise wieder an.