Während an der Wall Street die KI-Aktien einbrechen, feiert ein Fleischkonzern seinen besten Tag seit Jahren. Die Tyson-Foods-Aktie (Ticker: TSN, ISIN: US9024941034) kletterte am Montag nach Vorlage der Quartalszahlen zeitweise um gut 10 Prozent auf 64,86 Dollar – laut Blockonomi der größte Tagesgewinn seit Februar 2022. Am Nachmittag lag das Plus noch bei rund 7 Prozent, während der S&P 500 rund 2 Prozent verlor. Die Botschaft der Bilanz: Das Rindfleischgeschäft, das Tyson seit Jahren Hunderte Millionen kostet, könnte 2027 die Wende schaffen.
Tyson-Foods-Aktie: Größter Tagessprung seit 2022 – das Rindfleisch-Loch schließt sich
Die Tyson-Foods-Aktie steigt nach den Quartalszahlen zeitweise um rund 10 Prozent – mitten im Tech-Ausverkauf. Der Grund: Der Ausblick signalisiert die Wende im verlustreichen Rindfleischgeschäft.
Steckbrief
- Unternehmen
- Tyson Foods, Inc.
- Ticker
- TSN (NYSE)
- ISIN
- US9024941034
- Schluss 13.11.
- 58,82 $
- Tageshoch 16.11.
- rund 64,86 $
- CEO
- Jeff Schomburger
Stand: 16.11.2026, NYSE; Kurs im Handelsverlauf, kein bestätigter Schlusskurs
Die Zahlen
Wie fielen die Tyson-Foods-Quartalszahlen aus?
Auf den ersten Blick sieht das Zahlenwerk mager aus: Der bereinigte Gewinn je Aktie brach um 47 Prozent ein. Doch die Erwartungen lagen noch tiefer.
Im vierten Geschäftsquartal, das am 3. Oktober endete, stieg der Umsatz laut Unternehmensbericht um 5,2 Prozent auf 14,59 Milliarden Dollar. Der bereinigte Gewinn je Aktie fiel auf 0,61 Dollar nach 1,15 Dollar im Vorjahr. Analysten hatten laut Reuters im Schnitt mit 0,58 Dollar gerechnet. Unter dem Strich stand nach GAAP ein Verlust von 0,22 Dollar je Aktie. Die Konsensangaben der Datenanbieter gehen allerdings auseinander.
|Segment
|Q4 GJ 2026
|GJ 2026
|Ausblick GJ 2027
|Rindfleisch
|−171 Mio. $
|−654 Mio. $
|−300 bis +100 Mio. $
|Hähnchen
|389 Mio. $
|1.859 Mio. $
|1,3 bis 1,6 Mrd. $
|Fertiggerichte
|321 Mio. $
|1.332 Mio. $
|1,25 bis 1,4 Mrd. $
|Schwein
|16 Mio. $
|228 Mio. $
|75 bis 175 Mio. $
|International
|49 Mio. $
|180 Mio. $
|125 bis 200 Mio. $
Geschäftsjahr 2026 endete am 3. Oktober 2026. Ausblick 2027: Spanne laut Unternehmen, keine Ist-Zahl.
Quelle: Tyson Foods, 8-K vom 16.11.2026
Im Gesamtjahr 2026 setzte Tyson 56,4 Milliarden Dollar um, ein Plus von 3,6 Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis sank um 14 Prozent auf knapp 1,98 Milliarden Dollar, der bereinigte Gewinn je Aktie um 17 Prozent auf 3,44 Dollar.
Der Kurstreiber
Warum steigt die Tyson-Foods-Aktie trotz Gewinneinbruch?
Der Markt handelt nicht das vergangene Jahr, sondern das kommende. Und dort steht im Rindfleisch erstmals wieder eine Spanne, die bis in die Gewinnzone reicht: Tyson erwartet für 2027 ein bereinigtes Segmentergebnis zwischen minus 300 und plus 100 Millionen Dollar – nach einem Minus von 654 Millionen im abgelaufenen Jahr. Ein Gewinn wäre laut Investing.com der erste im Rindfleisch seit 2023.
Der Hintergrund ist der US-Rinderzyklus. Dürre hat die Herden dezimiert, Schlachtrinder sind knapp und teuer. Laut Reuters lagen Tysons Kosten für Rinder 2026 rund 2,1 Milliarden Dollar über dem Vorjahr – mehr, als die Rekordpreise für Rindfleisch hereinholten. Tyson schloss Werke und baute Stellen ab. Nun dreht sich das Bild langsam: Operations-Chef Wes Morris sieht laut Reuters „frühe Anzeichen“ einer besseren Branchenlage; die Margen der Schlachtbetriebe bewegten sich aus tief negativem Terrain nach oben. Auch Rinderimporte aus Mexiko laufen schrittweise wieder an.
Starker Cashflow
Der freie Cashflow stieg 2026 laut StockStory um 486 Millionen auf 1,66 Milliarden Dollar; die Schulden sanken um 1,08 Milliarden Dollar.
Höhere Dividende
Tyson erhöht die Quartalsdividende um 2 Prozent auf 0,52 Dollar je A-Aktie, zahlbar am 15. Dezember.
Fertiggerichte glänzen
Die Marge im Segment Prepared Foods stieg im Schlussquartal auf 12,6 Prozent nach 10,9 Prozent.
Der Haken
Welche Prognose gibt Tyson Foods für 2027?
Ganz ohne Schatten ist der Ausblick nicht. Den Umsatz sieht Tyson 2027 um 3,5 bis 5,5 Prozent sinken – laut Reuters hatten Analysten nur mit rund 1 Prozent Rückgang gerechnet. Das bereinigte operative Ergebnis soll zwischen 1,7 und 2,15 Milliarden Dollar liegen. Bei Hähnchen und Schwein erwartet der Konzern niedrigere Ergebnisse als 2026, unter anderem wegen höherer Futterkosten. Finanzchef Curt Calaway warnte laut Reuters, Marktbelastungen bei Hähnchen und Schwein könnten die beeinflussbaren Verbesserungen überwiegen.
Konzernchef Jeff Schomburger setzt auf das Mehr-Protein-Modell: Die Ergebnisse 2026 zeigten „die Stärke unseres diversifizierten Multiprotein-Modells“, heißt es in der Mitteilung. Hähnchen bleibt dabei der Ertragsanker – mit 1,86 Milliarden Dollar operativem Ergebnis im Jahr 2026.
Das große Bild
Ist die Tyson-Foods-Aktie eine Fluchtburg im Tech-Ausverkauf?
Der Kurssprung passt in ein Muster des Tages: Anleger flüchten aus teuren Technologiewerten in defensive Konsumgüter. Tyson profitiert doppelt – vom Rotationsstrom und von einer eigenen Geschichte. Der Börsenwert liegt laut IBTimes bei rund 22,8 Milliarden Dollar. Das Jahreshoch markierte die Aktie laut StockStory im Mai bei 68,75 Dollar.
Die Analysten waren vor den Zahlen vorsichtig. Laut stockanalysis.com lautete der Konsens im Oktober „Halten“ bei einem durchschnittlichen Kursziel von 63 Dollar. Barclays führte ein Kaufurteil mit Ziel 75 Dollar, die Bank of America „Halten“ mit 56 Dollar, Bernstein „Halten“ mit 66 Dollar. Anpassungen nach den Zahlen lagen bei Redaktionsschluss noch nicht vor.
Was kommt als Nächstes für Tyson Foods?
Der nächste feste Termin für Aktionäre ist der 1. Dezember, Stichtag für die erhöhte Dividende, die am 15. Dezember ausgezahlt wird. Entscheidend für den Kurs bleibt die Entwicklung der Rinderpreise in den kommenden Monaten – und die Frage, ob Analysten ihre Kursziele nach dem Kurssprung nachziehen.
Häufige Fragen zur Tyson-Foods-Aktie
Warum ist die Tyson-Foods-Aktie gestiegen? Der Gewinn übertraf die meisten Schätzungen, und der Ausblick signalisiert deutlich geringere Verluste im Rindfleischgeschäft.
Wie hoch ist die Dividende von Tyson Foods? 0,52 Dollar je A-Aktie und Quartal, zahlbar am 15. Dezember 2026; aufs Jahr sind das 2,08 Dollar.
Welche Prognose gibt Tyson Foods für 2027? Umsatz minus 3,5 bis 5,5 Prozent, bereinigtes operatives Ergebnis 1,7 bis 2,15 Milliarden Dollar.
Wer führt Tyson Foods? Präsident und CEO ist Jeff Schomburger.
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