In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Traton den Umsatz um 3 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs deutlich stärker, um 13 Prozent auf 2,31 Milliarden Euro. Der Auftragseingang legte um 25 Prozent auf 253.147 Fahrzeuge zu. Im dritten Quartal stieg der Absatz um 10 Prozent auf rund 78.900 Fahrzeuge.

Die Ertragsperle bleibt Scania mit einer Marge von 11,6 Prozent im Quartal, MAN kam auf 6,2 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Traton beim Absatz und beim Umsatz eine Entwicklung zwischen 0 und 7 Prozent Wachstum.