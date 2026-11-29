Die Traton Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 34,04 Euro geschlossen, ein Plus von 2,35 Prozent. Auf Wochensicht gewann die Traton Aktie 5,19 Prozent, auf Jahressicht 15,78 Prozent. Der Lkw- und Busbauer gehört mehrheitlich zum Volkswagen-Konzern.
Traton Aktie: Mehr Aufträge, höhere Marge – die Lkw-Tochter von Volkswagen zieht an
Die Traton Aktie gewinnt in der Woche mehr als 5 Prozent und schließt bei 34,04 Euro. Der Lastwagenkonzern hinter Scania und MAN verdient trotz schwacher Märkte mehr. Der Auftragseingang zieht deutlich an.
TRATON SE · ISIN: DE000TRAT0N7 · WKN: TRAT0N · Handelssymbol: 8TRA (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): TRATF
Volkswagen AG (Vorzugsaktie) · ISIN: DE0007664039 · WKN: 766403 · Handelssymbol: VOW3 (Xetra)
Die Zahlen
Mehr Gewinn bei kaum mehr Umsatz
In den ersten neun Monaten 2026 steigerte Traton den Umsatz um 3 Prozent auf 33,3 Milliarden Euro. Das bereinigte operative Ergebnis wuchs deutlich stärker, um 13 Prozent auf 2,31 Milliarden Euro. Der Auftragseingang legte um 25 Prozent auf 253.147 Fahrzeuge zu. Im dritten Quartal stieg der Absatz um 10 Prozent auf rund 78.900 Fahrzeuge.
Die Ertragsperle bleibt Scania mit einer Marge von 11,6 Prozent im Quartal, MAN kam auf 6,2 Prozent. Für das Gesamtjahr erwartet Traton beim Absatz und beim Umsatz eine Entwicklung zwischen 0 und 7 Prozent Wachstum.
Steigende Aufträge sind bei Lkw-Herstellern ein frühes Signal. Ob daraus ein neuer Zyklus wird, zeigt sich erst im kommenden Jahr.
Häufige Fragen zur Traton Aktie
Wo hat die Traton Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 34,04 Euro, ein Plus von 2,35 Prozent.
Welche Marken gehören zu Traton?
Unter anderem Scania und MAN.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000TRAT0N7, WKN TRAT0N, Handelssymbol 8TRA.
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