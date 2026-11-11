tonies Aktie: Hedgefonds auf dem Rückzug - bahnt sich jetzt eine überraschende Kursrallye an?

Bei der tonies-Aktie zeichnet sich eine bemerkenswerte Entwicklung ab! Während der Aktienkurs leicht um 0,148 Prozent auf 13,54 Euro steigt, reduziert der Hedgefonds LMR Partners LLP seine Wette auf fallende Kurse erneut deutlich. Am 10. November 2026 senkte der Finanzinvestor seine Netto-Leerverkaufsposition von 0,72 Prozent auf 0,60 Prozent. Besonders spannend: Noch Anfang Oktober lag das Short-Engagement bei 1,68 Prozent, Ende September sogar bei 1,70 Prozent. Damit hat LMR Partners seine Position innerhalb weniger Wochen massiv zurückgefahren. Beginnt der Hedgefonds, seine negative Einschätzung gegenüber dem Toniebox-Hersteller aufzugeben? Oder handelt es sich lediglich um eine taktische Anpassung? Für Anleger könnte diese Entwicklung ein wichtiges Signal sein.