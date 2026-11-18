Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: LMR Partners hat seine Short-Position bei tonies seit Ende September von 1,70 Prozent auf 0,26 Prozent reduziert. Damit sind rund 84,7 Prozent des damaligen Engagements verschwunden. Allein am 17. November erfolgte eine weitere Senkung von 0,38 Prozent auf 0,26 Prozent. Ein solcher Rückzug ist bemerkenswert und könnte darauf hindeuten, dass der Hedgefonds seine bisherige Positionierung zunehmend als weniger attraktiv betrachtet. Ein eindeutiges positives Urteil über die zukünftige Aktienkursentwicklung lässt sich daraus jedoch nicht ableiten. Gleichzeitig zeigt der aktuelle Kursverlust von 1,82 Prozent auf 11,88 Euro, dass die Börse noch keine eindeutige Entspannung signalisiert. Für Anleger wird nun entscheidend sein, ob tonies seine Wachstumsstrategie erfolgreich fortsetzt, die Profitabilität verbessert und damit neue fundamentale Kaufargumente liefert. Während die tonies-Aktie kurzfristig schwächelt, hat sich einer ihrer bislang auffälligen Leerverkäufer fast vollständig zurückgezogen. Die große Frage ist nicht mehr, wie lange LMR Partners an seiner Short-Wette festhält, sondern welche Erwartungen hinter dem massiven Positionsabbau stehen.