Das wichtigste Quartal des Jahres beginnt mit einem Kursfeuerwerk: Die Tonies Aktie gewinnt in der Woche vom 23. bis 27. November 16,38 Prozent und ist zweitgrößter SDAX Gewinner der Woche. Am Black Friday legte sie 4,60 Prozent auf rund 13,64 Euro zu, nachdem sie am Donnerstag mit 6,54 Prozent Plus bereits den Index angeführt hatte.
Tonies Aktie SDAX Gewinner der Woche: 16 Prozent Plus zur Black-Friday-Woche – der Toniebox-Hersteller nimmt Kurs aufs Rekordhoch
Die Tonies Aktie ist zweitgrößter SDAX Gewinner der Woche: Der Hörfiguren-Hersteller gewinnt 16,38 Prozent. Pünktlich zum Start des Weihnachtsgeschäfts kehren die Käufer zurück. Unsere Wochenanalyse zeigt die Gründe für den Kursgewinn.
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Die Gründe für den Kursgewinn
Warum die Tonies Aktie so stark zulegt
Eine Unternehmensmeldung gab es in dieser Woche nicht. Drei Faktoren kamen zusammen. Erstens die Markterholung: Seit Donnerstag kaufen Anleger Aktien zurück, die zuvor deutlich gefallen waren. Die Tonies Aktie hatte seit ihrem Rekordhoch zeitweise rund 17 Prozent verloren und war am Mittwoch noch unter ihre 100-Tage-Linie gerutscht. Zweitens der Kalender: Mit dem Black Friday startet das Weihnachtsgeschäft, in dem sich das Jahr für Tonies entscheidet. Drittens hatten Analysten auf Ende November auslaufende Optionsscheine als Belastungsfaktor hingewiesen. Fällt ein solcher Überhang weg, kann das einen Kurs entlasten.
Einordnung
Starkes Quartal, das Entscheidende kommt noch
Am 12. November hatte Tonies für das dritte Quartal 180 Millionen Euro Umsatz gemeldet und die Markterwartung übertroffen. Nach neun Monaten stehen 423 Millionen Euro in den Büchern, 63 Prozent der Erlöse kommen aus dem Ausland. Die Jahresprognose ließ der Vorstand dennoch unverändert. Zum Rekordhoch von 14,60 Euro fehlen dem SDAX Gewinner der Woche nun noch rund sieben Prozent. Auf Jahressicht liegt die Tonies Aktie gut 43 Prozent im Plus.
Häufige Fragen zur Tonies Aktie
Warum ist die Tonies Aktie SDAX Gewinner der Woche?
Sie profitiert von der Markterholung und vom Start des Weihnachtsgeschäfts. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Tonies Aktie?
ISIN LU2333563281, WKN A3CM2W, Handelssymbol TNIE (Xetra).
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