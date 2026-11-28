Warum ist die Tonies Aktie SDAX Gewinner der Woche?

Sie profitiert von der Markterholung und vom Start des Weihnachtsgeschäfts. Eine Unternehmensnachricht gab es nicht.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der Tonies Aktie?

ISIN LU2333563281, WKN A3CM2W, Handelssymbol TNIE (Xetra).