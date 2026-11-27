Der Tag der Schnäppchen ist auch der Tag der Tonies Aktie: Sie gewinnt am Freitag 4,60 Prozent auf 13,64 Euro und ist sechstgrößter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Am Donnerstag hatte sie den Index mit 6,54 Prozent Plus angeführt. Vom Mittwochsschluss gerechnet steht ein Gewinn von gut elf Prozent.
Tonies Aktie: SDAX Gewinner am Abend – am Black Friday geht die Rally in die zweite Runde
Die Tonies Aktie steigt am Freitag um 4,60 Prozent auf 13,64 Euro und zählt erneut zu den SDAX Gewinnern. In zwei Tagen hat der Hörfiguren-Hersteller mehr als elf Prozent gewonnen.
Der Auslöser
Warum steigt die Tonies Aktie heute?
Eine Unternehmensmeldung gibt es nicht, der Kalender liefert das Thema. Am Black Friday beginnt für Spielwarenhersteller die umsatzstärkste Phase des Jahres. Tonies gewährt im eigenen Online-Shop bis zum 30. November mindestens 20 Prozent Rabatt auf Hörfiguren und die Toniebox 2, auch große Händler in Europa und den USA werben mit Preisnachlässen. Anleger setzen darauf, dass die Aktionen den Absatz im entscheidenden vierten Quartal anschieben.
Hinzu kommt der Markt. Der SDAX gewann 1,21 Prozent, und der SDAX Gewinner vom Vortag zog Anschlusskäufe an. Mit 3,85 Millionen Euro blieb der Umsatz so hoch wie am Donnerstag.
Der Hintergrund
Das Jahr entscheidet sich in sechs Wochen
Tonies verkauft die Toniebox, einen Lautsprecher für Kinder, und die dazugehörigen Hörfiguren. Nach neun Monaten 2026 lag der Umsatz bei 423 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand ein währungsbereinigtes Wachstum von mehr als 20 Prozent. Beobachter rechnen mit rund 770 Millionen Euro Umsatz und einer bereinigten EBITDA-Marge von gut zehn Prozent. Dafür muss das vierte Quartal fast so viel liefern wie die drei davor zusammen. Zum Rekordhoch von 14,60 Euro fehlen der Tonies Aktie noch rund sieben Prozent.
Kurz erklärt
Fragen und Antworten zur Tonies Aktie
Warum ist Tonies heute SDAX Gewinner?
Zum Black Friday setzen Anleger auf ein starkes Weihnachtsgeschäft, dazu kommen Anschlusskäufe nach dem Kurssprung vom Donnerstag.
Wie wichtig ist das vierte Quartal?
Sehr: Es muss einen großen Teil des Jahresumsatzes liefern, damit Tonies seine Ziele erreicht.
Tonies Aktie: ISIN LU2333563281, WKN A3CM2W, Börsenkürzel TNIE.
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