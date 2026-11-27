Tonies verkauft die Toniebox, einen Lautsprecher für Kinder, und die dazugehörigen Hörfiguren. Nach neun Monaten 2026 lag der Umsatz bei 423 Millionen Euro. Für das Gesamtjahr erwartet der Vorstand ein währungsbereinigtes Wachstum von mehr als 20 Prozent. Beobachter rechnen mit rund 770 Millionen Euro Umsatz und einer bereinigten EBITDA-Marge von gut zehn Prozent. Dafür muss das vierte Quartal fast so viel liefern wie die drei davor zusammen. Zum Rekordhoch von 14,60 Euro fehlen der Tonies Aktie noch rund sieben Prozent.