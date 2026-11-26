Tonies Aktie: SDAX Gewinner am Abend – Platz 1 mit 6,5 Prozent Plus, einen Tag vor dem Black Friday

aktiencheck.de Redaktion 26.11.2026, 18:03 2 Min.

Die Tonies Aktie springt am Donnerstag um 6,54 Prozent auf 13,04 Euro und ist stärkster Wert im SDAX. Der Hörfiguren-Hersteller profitiert von der Markterholung und vom Blick auf das Weihnachtsgeschäft.

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Die Spitze des SDAX gehört am Donnerstag einem Kinderzimmer-Klassiker: Die Tonies Aktie gewinnt 6,54 Prozent auf 13,04 Euro und ist größter SDAX Gewinner (Xetra-Schluss, comdirect). Mit knapp vier Millionen Euro Umsatz auf Xetra war das Interesse deutlich höher als an den Vortagen. Schlusskurs der Tonies Aktie auf Xetra 13,04 € Tagesgewinn, Platz 1 der SDAX Gewinner +6,54 % Umsatz im dritten Quartal 2026 180 Mio. € Umsatz nach neun Monaten 2026 423 Mio. € Quelle : comdirect, 26.11.2026, 17:35 Uhr; tonies SE, Quartalsmitteilung vom 12.11.2026; dpa-AFX Der Auslöser Warum steigt die Tonies Aktie heute? Eine Unternehmensmeldung vom Tag gibt es nicht. Drei Dinge kommen zusammen. Erstens die Markterholung: Der SDAX stieg um 2,36 Prozent, und Anleger griffen bei Aktien zu, die zuvor deutlich gefallen waren. Die Tonies Aktie hatte seit ihrem Rekordhoch von 14,60 Euro am 21. Oktober zeitweise rund 17 Prozent verloren und war am Mittwoch unter ihre 100-Tage-Linie gerutscht. Zweitens der Kalender. Am Freitag ist Black Friday, das für Tonies entscheidende Weihnachtsquartal läuft auf Hochtouren. Drittens steht Ende November ein technischer Termin im Raum: Analysten von mwb research hatten auf auslaufende Optionsscheine als möglichen Belastungsfaktor hingewiesen. Fällt ein solcher Überhang weg, kann das einen Kurs entlasten. Der Hintergrund Starkes Quartal, vorsichtiger Ausblick Am 12. November hatte Tonies für das dritte Quartal 180 Millionen Euro Umsatz gemeldet und damit die Markterwartung von rund 175 Millionen Euro übertroffen. Nach neun Monaten stehen 423 Millionen Euro in den Büchern. Die Jahresprognose ließ der Vorstand dennoch unverändert, die Tonies Aktie gab am Tag der Zahlen nach. Analysten bleiben zuversichtlich: Berenberg bestätigte „Buy“ mit Kursziel 20 Euro, SRH AlsterResearch nennt 17,25 Euro. Was für die Tonies Aktie spricht Umsatz im dritten Quartal über den Erwartungen

Das internationale Geschäft liefert 63 Prozent der Erlöse

13,3 Millionen verkaufte Tonieboxen als Basis für das Figurengeschäft Was Anleger bedenken sollten Das Jahr entscheidet sich im Weihnachtsquartal, Enttäuschungen wiegen dann schwer

Die Prognose wurde trotz starker Zahlen nicht angehoben

Zum Rekordhoch fehlen weiterhin rund elf Prozent Kurz erklärt Fragen und Antworten zur Tonies Aktie Warum ist Tonies heute SDAX Gewinner Nummer eins?

Ohne eigene Nachricht. Die Aktie profitiert von der Markterholung, vom nahen Black Friday und von einer Gegenbewegung nach dem Rückgang seit Oktober. Was sagen Analysten zur Tonies Aktie?

Berenberg stuft sie mit „Buy“ und Kursziel 20 Euro ein, SRH AlsterResearch empfiehlt den Kauf mit Kursziel 17,25 Euro. Tonies Aktie: ISIN LU2333563281, WKN A3CM2W, Börsenkürzel TNIE. Fazit zur Tonies Aktie Die Tonies Aktie ist am Donnerstag der stärkste SDAX Gewinner und holt einen Teil der Novemberverluste auf. Ob daraus mehr wird, entscheidet das Weihnachtsgeschäft. Die nächsten Wochen liefern dafür die wichtigsten Hinweise des Jahres.

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