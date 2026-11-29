Die TKMS Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 78,20 Euro geschlossen, ein Plus von 3,03 Prozent. Auf Wochensicht legte die TKMS Aktie um 9,52 Prozent zu, auf Monatssicht steht noch ein Minus von 10,63 Prozent. Die Kieler Marinewerft schwamm mit der Erholung der Rüstungswerte nach oben.
TKMS Aktie: Acht Fregatten, rund 11,6 Milliarden Euro – was die Jahreszahlen am 7. Dezember zeigen müssen
Die TKMS Aktie gewinnt in der Woche 9,52 Prozent und schließt bei 78,20 Euro. Die Kieler Marinewerft hat den größten Überwasserauftrag ihrer Geschichte unterschrieben. Am 7. Dezember folgen die Zahlen für das Geschäftsjahr.
TKMS AG · ISIN: DE000TKMS001 · WKN: TKMS00 · Handelssymbol: TKMS (Xetra)
Der Auftrag
Aus vier Schiffen werden acht
Am 17. November unterschrieb TKMS mit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr den Vertrag über ein zweites Los von vier Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU. Damit umfasst das Programm acht Schiffe mit einem Volumen von rund 11,6 Milliarden Euro, nach Angaben des Unternehmens der größte Überwasserauftrag seiner Geschichte. Gebaut wird in Kiel, die ersten beiden Fregatten sind bereits in Produktion. Das erste Schiff soll Ende 2029 an die Deutsche Marine gehen.
Zusätzlich vereinbarte TKMS mit einem indischen Partner ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem die Kieler 49 Prozent halten. Großaktionär von TKMS ist der frühere Mutterkonzern thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001 · WKN: 750000 · Handelssymbol: TKA).
Bernstein-Analyst Adrien Rabier bestätigte am 13. November die Einstufung „Outperform“ mit einem Zielwert von 115 Euro. Er verwies zugleich auf das Risiko, dass sich das separate Fregattenprojekt F127 verzögert oder verkleinert wird. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Der Termin
Am 7. Dezember kommt die Bilanz
Am 7. Dezember legt TKMS den Jahresfinanzbericht für das Geschäftsjahr 2026 vor. Dann zeigt sich, wie schnell der Rekordauftragsbestand von zuletzt mehr als 20 Milliarden Euro in Umsatz und Marge umgesetzt wird.
TKMS hat Arbeit für Jahre. Die Bilanz am 7. Dezember zeigt, ob die Werft diese Aufträge auch profitabel abarbeiten kann.
Häufige Fragen zur TKMS Aktie
Wo hat die TKMS Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 78,20 Euro, ein Plus von 3,03 Prozent.
Wann legt TKMS die Jahreszahlen vor?
Am 7. Dezember 2026.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000TKMS001, WKN TKMS00, Handelssymbol TKMS.
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