Am 17. November unterschrieb TKMS mit dem Beschaffungsamt der Bundeswehr den Vertrag über ein zweites Los von vier Fregatten des Typs MEKO A-200 DEU. Damit umfasst das Programm acht Schiffe mit einem Volumen von rund 11,6 Milliarden Euro, nach Angaben des Unternehmens der größte Überwasserauftrag seiner Geschichte. Gebaut wird in Kiel, die ersten beiden Fregatten sind bereits in Produktion. Das erste Schiff soll Ende 2029 an die Deutsche Marine gehen.

Zusätzlich vereinbarte TKMS mit einem indischen Partner ein Gemeinschaftsunternehmen, an dem die Kieler 49 Prozent halten. Großaktionär von TKMS ist der frühere Mutterkonzern thyssenkrupp (ISIN: DE0007500001 · WKN: 750000 · Handelssymbol: TKA).