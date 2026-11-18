Für die Händler der Wall Street ist es die Woche der Wahrheit – und heute ist der Schnäppchenkönig dran. Die TJX Aktie (Ticker TJX, ISIN US8725401090) ging am Dienstag an der New York Stock Exchange mit 129,85 US-Dollar aus dem Handel, rund 1 Prozent tiefer als am Vortag. Am Mittwoch legt der Konzern hinter T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods und TK Maxx vor dem US-Börsenstart um 15:30 Uhr deutscher Zeit (9:30 Uhr New Yorker Zeit) seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Seit dem Rekordhoch im Juni hat die Aktie rund 24 Prozent verloren. Diese TJX Aktienanalyse zeigt, was der Markt erwartet, wie die Aktie bewertet ist und was die TJX Aktienprognose nach den Zahlen bestimmt.