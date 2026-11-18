Für die Händler der Wall Street ist es die Woche der Wahrheit – und heute ist der Schnäppchenkönig dran. Die TJX Aktie (Ticker TJX, ISIN US8725401090) ging am Dienstag an der New York Stock Exchange mit 129,85 US-Dollar aus dem Handel, rund 1 Prozent tiefer als am Vortag. Am Mittwoch legt der Konzern hinter T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods und TK Maxx vor dem US-Börsenstart um 15:30 Uhr deutscher Zeit (9:30 Uhr New Yorker Zeit) seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal vor. Seit dem Rekordhoch im Juni hat die Aktie rund 24 Prozent verloren. Diese TJX Aktienanalyse zeigt, was der Markt erwartet, wie die Aktie bewertet ist und was die TJX Aktienprognose nach den Zahlen bestimmt.
TJX Aktienanalyse: Heute kommen die Zahlen, die Aktie liegt 24 Prozent unter dem Rekord – findet der Schnäppchenkönig zurück in die Spur?
TJX, Mutter von T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods und TK Maxx, legt heute vor dem US-Börsenstart die Zahlen zum dritten Quartal vor. Die Aktie hat seit Juni fast ein Viertel verloren, Analysten haben ihre Ziele gesenkt. Unsere TJX Aktienanalyse ordnet Erwartungen, Bewertung, Analystenstimmen und Charttechnik ein und zeigt, woran sich die TJX Aktienprognose entscheidet.
Steckbrief
- Unternehmen
- The TJX Companies, Framingham (Massachusetts)
- Ticker / ISIN
- TJX / US8725401090
- Index
- S&P 500
- Marken
- T.J. Maxx, Marshalls, HomeGoods, Sierra, TK Maxx, Winners
- Umsatz GJ 2026
- 60,4 Mrd. US-Dollar
- Gewinn je Aktie GJ 2026
- 4,87 US-Dollar
- Dividende
- 0,48 US-Dollar je Quartal
- Zahlen Q3
- 18.11.2026 vor US-Börsenstart
Stand: 17.11.2026, Schlusskurs NYSE 17.11.2026; Geschäftszahlen laut TJX
Zahlen heute vorbörslich
Erwartet werden ein Gewinn je Aktie von 1,33 bis 1,34 Dollar und rund 15,8 Milliarden Dollar Umsatz.
Marmaxx im Fokus
Die US-Kernsparte mit T.J. Maxx und Marshalls wuchs im Vorquartal flächenbereinigt nur noch um 1 Prozent.
Analysten werden vorsichtiger
Mehrere Häuser haben vor den Zahlen ihre Kursziele gesenkt, ein Haus stufte auf Halten ab.
Charttechnisch angeschlagen
Die Aktie notiert unter 50- und 200-Tage-Linie, nahe am 52-Wochen-Tief.
Der Auslöser
Was erwartet der Markt von der TJX Aktie heute zu den Zahlen?
Die Messlatte liegt nicht besonders hoch – doch nach dem Kursrutsch zählt vor allem, ob die US-Kernsparte wieder Tempo aufnimmt.
Analysten rechnen laut Zacks für das dritte Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 1,33 Dollar und einem Umsatz von 15,81 Milliarden Dollar – ein Plus von rund 4 bis 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Investing.com nennt mit 1,34 Dollar und 15,82 Milliarden Dollar ähnliche Werte. Die flächenbereinigten Umsätze (Comps) sollen insgesamt um rund 3 Prozent steigen, bei Marmaxx um 1,8 Prozent, bei HomeGoods um 5,1 Prozent. TJX selbst hatte im August ein Comps-Plus von 2 bis 3 Prozent und einen Gewinn je Aktie von 1,36 bis 1,38 Dollar in Aussicht gestellt; bereinigt um Erstattungen von Zöllen waren es 1,30 bis 1,32 Dollar.
|Kennzahl
|Konsens Q3
|TJX-Prognose Q3
|Vorjahresquartal
|Umsatz
|15,81 Mrd. $
|15,6–15,8 Mrd. $
|15,1 Mrd. $
|Gewinn je Aktie
|1,33 $
|1,36–1,38 $ (ber. 1,30–1,32 $)
|1,28 $
|Comps gesamt
|+3,0 %
|+2 bis +3 %
|+5 %
|Comps Marmaxx
|+1,8 %
|–
|+6 %
|Comps HomeGoods
|+5,1 %
|–
|+5 %
Comps = flächenbereinigte Umsätze. Unternehmensprognose aus dem Q2-Bericht vom 19.08.2026; bereinigt = ohne Zollerstattungen.
Quelle: Zacks und Yahoo Finance (13.11.2026); TJX (19.08.2026)
Entscheidend dürfte neben dem Quartal der Ausblick auf das Weihnachtsgeschäft sein. Der US-Einzelhandelsverband NRF erwartet für November und Dezember ein Umsatzplus von 4,2 Prozent. TJX profitiert in solchen Phasen traditionell davon, dass Kunden nach Markenware zum Rabattpreis suchen. Rückenwind und Gegenwind zugleich kommen von Zöllen: Erstattungen bereits gezahlter Zölle erhöhen die ausgewiesenen Gewinne, steigende Fracht- und Treibstoffkosten belasten dagegen die Bruttomarge.
Das Geschäftsmodell
Wie verdient TJX sein Geld? Markenware zum Schnäppchenpreis
TJX ist der weltgrößte Off-Price-Händler. Das Prinzip: Einkäufer kaufen Überbestände, Restposten und Sonderproduktionen von Markenherstellern zu niedrigen Preisen und verkaufen sie 20 bis 60 Prozent unter den Preisen klassischer Kaufhäuser. Weil sich das Sortiment ständig ändert, kommen Kunden häufig wieder – die „Schatzsuche“ ist Teil des Konzepts. Größte Sparte ist Marmaxx (T.J. Maxx, Marshalls und Sierra in den USA), gefolgt von HomeGoods (Wohnaccessoires), TJX Canada (Winners, HomeSense, Marshalls) und TJX International mit TK Maxx und HomeSense in Europa und Australien. Langfristig will TJX weltweit auf 7.500 Filialen wachsen.
Zahlen und Bewertung
Wie stark sind die Zahlen und wie teuer ist die TJX Aktie?
Im zweiten Quartal steigerte TJX den Umsatz um 5 Prozent auf 15,2 Milliarden Dollar, die Comps legten um 4 Prozent zu – mehr als geplant. Der Gewinn je Aktie stieg auf 1,36 Dollar, bereinigt um Zollerstattungen auf 1,22 Dollar, ein Plus von 11 Prozent. Doch der Markt schaute vor allem auf Marmaxx: Dort lagen die Comps nur noch bei plus 1 Prozent nach plus 6 Prozent im Vorquartal. Die Aktie verlor daraufhin zeitweise rund 6 Prozent, mehrere Analysten stuften ab. Für das Gesamtjahr hob TJX die Gewinnprognose dennoch an: Erwartet wird ein Gewinn je Aktie von 5,31 bis 5,36 Dollar, bereinigt 5,15 bis 5,20 Dollar, bei Comps von plus 3 bis 4 Prozent.
|Kennzahl
|GJ 2026
|Q2 GJ 2027
|Prognose GJ 2027
|Umsatz
|60,4 Mrd. $
|15,2 Mrd. $
|–
|Comps
|+5 %
|+4 %
|+3 bis +4 %
|Gewinn je Aktie
|4,87 $
|1,36 $ (ber. 1,22 $)
|5,31–5,36 $ (ber. 5,15–5,20 $)
|Vorsteuermarge
|12,1 %
|13,3 % (ber. 11,9 %)
|12,3–12,4 %
|Aktienrückkäufe
|–
|798 Mio. $
|2,75–3,0 Mrd. $
Geschäftsjahr bis Ende Januar. GJ 2027 = Prognose von TJX vom 19.08.2026. Bereinigt = ohne Zollerstattungen.
Quelle: TJX, Jahreszahlen (25.02.2026) und Q2-Bericht (19.08.2026)
Mit einem KGV von rund 25 auf Basis der Konsensschätzung von 5,22 Dollar für das laufende Geschäftsjahr ist die TJX Aktie kein Schnäppchen, aber deutlich günstiger als im Sommer. Zacks beziffert den Branchendurchschnitt auf rund 21. Der Aufschlag spiegelt die Qualität des Geschäftsmodells wider: stabile Margen, hohe Kapitalrendite und verlässliche Ausschüttungen. Für das laufende Jahr plant TJX Aktienrückkäufe von 2,75 bis 3 Milliarden Dollar, die Dividende liegt bei 1,92 Dollar im Jahr, eine Rendite von rund 1,5 Prozent.
Die Analysten
Was sagen Analysten zur TJX Aktienprognose?
Die Analysten bleiben insgesamt positiv, sind aber vor den Zahlen vorsichtiger geworden. Laut MarketScreener raten 23 Analysten im Schnitt zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 165,40 Dollar – gut 27 Prozent über dem Schlusskurs. Bei Investing.com standen Ende Oktober 18 Kaufempfehlungen 4 Halten-Voten gegenüber, Verkaufsempfehlungen gab es keine. Im November haben jedoch mehrere große Häuser ihre Ziele gesenkt, ein Haus stufte auf Halten ab. Die zuletzt veröffentlichten Kursziele reichen laut MarketScreener von 130 bis 184 Dollar. Alle Angaben sind Einschätzungen Dritter, keine Prognose der Redaktion.
Charttechnik
Wie steht die TJX Aktie charttechnisch da?
Charttechnisch steht die TJX Aktie unter Druck. Sie notiert unter der 50-Tage-Linie bei rund 136 Dollar und deutlich unter der 200-Tage-Linie bei rund 150 Dollar. Vom Rekordhoch bei 170 Dollar vom 11. Juni ist sie rund 24 Prozent entfernt. Der Relative-Stärke-Index liegt im Bereich um 40 und damit im schwachen, aber noch nicht überverkauften Bereich. Als Unterstützung gilt das 52-Wochen-Tief bei 122,78 Dollar. Nach oben wäre die Rückeroberung der 50-Tage-Linie das erste Signal. Zahlen können solche Marken allerdings schnell verschieben. Eine Prognose der Redaktion ist damit nicht verbunden.
Chancen und Risiken
Was spricht für, was gegen die TJX Aktie?
Die Szenarien
TJX Aktienprognose: welche Wege der Markt diskutiert
Für die TJX Aktienprognose zeichnen sich nach den Zahlen drei Wege ab, wie sie Analysten und Marktbeobachter diskutieren. Es handelt sich um eine Einordnung der Redaktion, nicht um eine eigene Kursprognose.
Szenario 1: Marmaxx dreht
Die Comps bei Marmaxx liegen klar über 2 Prozent, TJX hebt die Jahresprognose erneut an. Dann rücken die 50-Tage-Linie und mittelfristig die 200-Tage-Linie in den Blick.
Szenario 2: Solide, aber ohne Impuls
TJX trifft die Erwartungen und bestätigt die Prognose. Die Aktie pendelt zwischen 52-Wochen-Tief und 50-Tage-Linie, bis das Weihnachtsgeschäft Klarheit bringt.
Szenario 3: Enttäuschung
Schwache Comps oder ein vorsichtiger Ausblick für das Weihnachtsquartal lassen die Aktie unter das 52-Wochen-Tief von 122,78 Dollar fallen.
Termine
Was Anleger bei der TJX Aktie jetzt beobachten sollten
In der Telefonkonferenz um 17 Uhr deutscher Zeit dürften die Aussagen von Konzernchef Ernie Herrman zum Weihnachtsgeschäft, zu Warenverfügbarkeit und Zöllen besonders genau verfolgt werden. Am Donnerstag liefern Walmart und Wettbewerber Ross Stores weitere Hinweise auf die Lage der US-Verbraucher.
Häufige Fragen zur TJX Aktienanalyse
Wann legt TJX heute die Zahlen vor?
TJX veröffentlicht die Zahlen zum dritten Quartal am 18. November vor dem US-Börsenstart um 15:30 Uhr deutscher Zeit. Die Telefonkonferenz beginnt um 17 Uhr deutscher Zeit.
Was erwarten Analysten von TJX?
Laut Zacks einen Gewinn je Aktie von 1,33 Dollar und einen Umsatz von 15,81 Milliarden Dollar, bei flächenbereinigtem Wachstum von rund 3 Prozent.
Warum ist die TJX Aktie seit Juni so stark gefallen?
Vor allem wegen der schwachen Entwicklung der US-Kernsparte Marmaxx im zweiten Quartal, anschließenden Abstufungen und Margendruck durch Frachtkosten.
Was sagen Analysten zur TJX Aktienprognose?
Laut MarketScreener raten 23 Analysten im Schnitt zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel liegt bei 165,40 Dollar. Das sind Einschätzungen Dritter.
Zahlt TJX eine Dividende?
Ja, 0,48 Dollar je Quartal, zusammen 1,92 Dollar im Jahr.
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