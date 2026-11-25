Die TJX-Aktie (ISIN: US8725401090, WKN: 854854, Handelssymbol: TJX an der NYSE, deutsches Kürzel: TJX) legt am Mittwoch um rund 1,8 Prozent auf etwa 146,45 US-Dollar zu. Die TJX Companies Aktie gehört damit zu den größten S&P 500 Gewinnern, während der Index rund 3 Prozent verliert. Eine neue Unternehmensmeldung gibt es nicht. Der Kurs profitiert von der Suche nach krisenfesten Geschäftsmodellen.
TJX-Aktie ist S&P 500 Gewinner: Plus 2 Prozent – der Schnäppchenhändler trotzt dem Ausverkauf
Die TJX-Aktie steigt am 25. November 2026 kurz nach Handelsstart um 1,8 Prozent auf 146,45 US-Dollar und zählt zu den größten S&P 500 Gewinnern. Während KI-Aktien einbrechen und die Inflation anzieht, setzen Anleger kurz vor dem Black Friday auf den Betreiber von T.J. Maxx und Marshalls.
Die Gründe für den Kursgewinn
Wenn alles teurer wird, gewinnt der Rabatt
Flucht aus dem KI-Sektor
Chip- und KI-Aktien fallen den zweiten Tag in Folge kräftig. Anleger schichten in Unternehmen um, deren Geschäft nicht an Technologieinvestitionen hängt.
Inflation spielt dem Modell in die Karten
Der PCE-Preisindex stieg im Oktober um 3,8 Prozent zum Vorjahr. Händler, die Markenware mit Abschlag verkaufen, gelten als Profiteure, wenn Verbraucher stärker auf den Preis achten.
Feiertagsgeschäft vor der Tür
Am Freitag beginnt mit dem Black Friday die wichtigste Verkaufszeit des Jahres. Discount- und Off-Price-Händler waren in dieser Woche bereits gefragt.
Einordnung
Defensiv, aber kein Selbstläufer
TJX kauft Überbestände von Markenherstellern auf und verkauft sie in Ketten wie T.J. Maxx, Marshalls und HomeGoods, in Europa unter dem Namen TK Maxx. Das Modell funktioniert in guten wie in schlechten Zeiten, weil in Abschwüngen mehr Ware günstig verfügbar ist. Ein Risiko bringen die neuen US-Zollpläne mit: Zölle von bis zu 20 Prozent auf Waren aus China, der EU und zwölf weiteren Ländern würden Importware verteuern.
Häufige Fragen zur TJX-Aktie
Warum ist die TJX-Aktie heute S&P 500 Gewinner?
Anleger schichten aus fallenden KI-Aktien in defensive Werte um. Bei hoher Inflation und vor dem Black Friday gilt der Rabatthändler als robust. Eine eigene Meldung gibt es nicht.
Wie stark steigt die TJX Companies Aktie?
Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 1,8 Prozent auf etwa 146,45 US-Dollar zu.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der TJX-Aktie?
Die ISIN lautet US8725401090, die WKN 854854. An der NYSE und in Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel TJX gehandelt.
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