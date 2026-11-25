Warum ist die TJX-Aktie heute S&P 500 Gewinner?

Anleger schichten aus fallenden KI-Aktien in defensive Werte um. Bei hoher Inflation und vor dem Black Friday gilt der Rabatthändler als robust. Eine eigene Meldung gibt es nicht.

Wie stark steigt die TJX Companies Aktie?

Laut Indikation legt die Aktie am 25. November 2026 rund 1,8 Prozent auf etwa 146,45 US-Dollar zu.

Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol der TJX-Aktie?

Die ISIN lautet US8725401090, die WKN 854854. An der NYSE und in Deutschland wird die Aktie unter dem Kürzel TJX gehandelt.