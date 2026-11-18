Der Schnäppchenkönig liefert – und der Markt dankt es zunächst mit einem kräftigen Kurssprung: Die TJX-Aktie (Symbol TJX, NYSE; ISIN US8725401090) legte nach den Quartalszahlen zum dritten Geschäftsquartal 2027 unmittelbar um rund 7 Prozent auf etwa 139 Dollar zu. Der Mutterkonzern von T.J. Maxx, Marshalls und HomeGoods meldete am 18. November 2026 einen Umsatz über den Erwartungen, ein bereinigtes Ergebnis je Aktie exakt auf Konsens und einen leicht angehobenen Jahresausblick. Ganz so glatt, wie die Schlagzeile klingt, ist das Bild allerdings nicht.
TJX-Aktie: Quartalszahlen Q3 GJ 2027 - Umsatz-Beat, EPS auf Konsens und ein Plus von 7 Prozent: Warum Zollerstattungen die Qualität des Gewinns relativieren
TJX steigert den Umsatz im dritten Geschäftsquartal um 5,5 Prozent auf 15,95 Mrd. US-Dollar und übertrifft den Konsens von 15,85 Mrd. Dollar. Das bereinigte EPS von 1,34 Dollar trifft die Erwartungen exakt, die Aktie springt zunächst um rund 7 Prozent.
Die Zahlen im Detail: Ist gegen Konsens und Vorjahr
Der Nettoumsatz stieg im Quartal bis Ende Oktober auf 15,95 Mrd. US-Dollar nach 15,12 Mrd. Dollar im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von 5,5 Prozent. Analysten hatten laut StockStory (Datenbasis S&P Global Market Intelligence) mit 15,85 Mrd. Dollar gerechnet; TJX übertraf diese Marke damit um rund 0,7 Prozent. Die vergleichbaren Umsätze legten um 4 Prozent zu, nach 5 Prozent im Vorjahresquartal. Das Unternehmen selbst sprach von Umsatz, Marge und Gewinn „über Plan“.
Beim Gewinn lohnt der zweite Blick. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 Dollar nach 1,28 Dollar im Vorjahr (+9 Prozent). Darin stecken jedoch Zollrückerstattungen, die TJX aus dem Streit um die IEEPA-Zölle erhielt: 132 Millionen Dollar flossen im Quartal zurück, nach Bonus-Rückstellungen von 55 Millionen Dollar blieben netto 77 Millionen Dollar Vorsteuereffekt, rund 0,05 Dollar je Aktie. Bereinigt ergibt sich ein EPS von 1,34 Dollar (+5 Prozent), und genau dieser Wert deckt sich mit dem Konsens von 1,34 Dollar. Die bereinigte Vorsteuermarge sank um 0,2 Prozentpunkte auf 12,5 Prozent, die ausgewiesene stieg dagegen um 0,3 Punkte auf 13,0 Prozent.
|Kennzahl
|Ist Q3 GJ 2027
|Konsens
|Vorjahr Q3
|Nettoumsatz
|15,95 Mrd. USD
|15,85 Mrd. USD
|15,12 Mrd. USD
|EPS verwässert
|1,39 USD
|–
|1,28 USD
|EPS bereinigt
|1,34 USD
|1,34 USD
|–
|Vergleichbare Umsätze
|+4 %
|–
|+5 %
|Vorsteuermarge
|13,0 %
|–
|12,7 %
Konsens laut StockStory (S&P Global Market Intelligence). Bereinigt = ohne Zollrückerstattung nach Bonus-Rückstellungen.
Quelle: TJX Pressemitteilung vom 18.11.2026; StockStory
Segmente: International und HomeGoods tragen, Marmaxx bremst
Das größte Segment Marmaxx, zu dem T.J. Maxx, Marshalls und Sierra gehören, setzte 9,33 Mrd. Dollar um (+3 Prozent), die Comps stiegen nur um 2 Prozent nach 6 Prozent im Vorjahr. HomeGoods wuchs auf 2,74 Mrd. Dollar (+8 Prozent; Comps +5 Prozent). TJX Canada erreichte 1,61 Mrd. Dollar (+8 Prozent; Comps +6 Prozent), TJX International 2,28 Mrd. Dollar (+11 Prozent; Comps +8 Prozent nach +3 Prozent). Die Dynamik kommt also zunehmend aus Heimtextilien, Kanada und Europa, während der Heimatmarkt USA etwas Tempo verliert. CEO Ernie Herrman erwartet für Marmaxx im vierten Quartal eine Verbesserung; laut StockStory bremste zuletzt auch mildes Wetter in den USA und Kanada die Nachfrage.
Vergleichbare Umsätze Q3 GJ 2027 nach Segment
Prozent
Quelle: TJX Pressemitteilung vom 18.11.2026
Daten als Tabelle
|Segment
|Comps
|Marmaxx
|2
|HomeGoods
|5
|TJX Canada
|6
|TJX International
|8
Ausblick und Kapitalrückgabe
Für das Gesamtjahr erwartet TJX nun ein EPS von 5,33 bis 5,36 Dollar, bereinigt 5,17 bis 5,20 Dollar, sowie konsolidierte Comps von etwa +4 Prozent. Für das vierte Quartal peilt das Management Comps von +2 bis +3 Prozent und ein EPS von 1,39 bis 1,42 Dollar an (bereinigt 1,42 bis 1,45 Dollar). StockStory wertet die Q4-Prognose als leicht unter den Erwartungen und die Gesamtjahresprognose als knapp darunter liegend; eine konkrete Konsenszahl nennt die Quelle nicht. Das erklärt, warum der Bericht dort insgesamt als „gemischt“ eingeordnet wird.
Bei der Kapitalrückgabe legt TJX nach: Im Quartal flossen 1,5 Mrd. Dollar an die Aktionäre, davon 1,0 Mrd. Dollar für den Rückkauf von 7,3 Millionen Aktien und 529 Millionen Dollar als Dividende. Das Rückkaufprogramm für das Geschäftsjahr wurde auf rund 3,0 Mrd. Dollar angehoben. Der operative Cashflow betrug 1,7 Mrd. Dollar, die Liquidität lag bei 4,6 Mrd. Dollar.
Einordnung: Off-Price im Konsumklima
Off-Price-Händler profitieren traditionell, wenn Verbraucher auf Preise achten und Markenware günstiger suchen. TJX wächst mit rund 5.350 Filialen weiter und gewinnt in Europa und Kanada Marktanteile. Der Kursrutsch der Aktie von zuletzt rund 24 Prozent unter dem Rekordhoch hatte vor den Zahlen eine hohe Erwartungshaltung eingepreist; die Reaktion von rund 7 Prozent zeigt, wie sehr der Markt auf einen Beat gewartet hatte. Wie nachhaltig der Kurssprung ist, hängt von der Weihnachtssaison und davon ab, ob sich die US-Comps im Schlussquartal stabilisieren.
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