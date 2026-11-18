Der Nettoumsatz stieg im Quartal bis Ende Oktober auf 15,95 Mrd. US-Dollar nach 15,12 Mrd. Dollar im Vorjahr. Das entspricht einem Plus von 5,5 Prozent. Analysten hatten laut StockStory (Datenbasis S&P Global Market Intelligence) mit 15,85 Mrd. Dollar gerechnet; TJX übertraf diese Marke damit um rund 0,7 Prozent. Die vergleichbaren Umsätze legten um 4 Prozent zu, nach 5 Prozent im Vorjahresquartal. Das Unternehmen selbst sprach von Umsatz, Marge und Gewinn „über Plan“.

Beim Gewinn lohnt der zweite Blick. Das verwässerte Ergebnis je Aktie lag bei 1,39 Dollar nach 1,28 Dollar im Vorjahr (+9 Prozent). Darin stecken jedoch Zollrückerstattungen, die TJX aus dem Streit um die IEEPA-Zölle erhielt: 132 Millionen Dollar flossen im Quartal zurück, nach Bonus-Rückstellungen von 55 Millionen Dollar blieben netto 77 Millionen Dollar Vorsteuereffekt, rund 0,05 Dollar je Aktie. Bereinigt ergibt sich ein EPS von 1,34 Dollar (+5 Prozent), und genau dieser Wert deckt sich mit dem Konsens von 1,34 Dollar. Die bereinigte Vorsteuermarge sank um 0,2 Prozentpunkte auf 12,5 Prozent, die ausgewiesene stieg dagegen um 0,3 Punkte auf 13,0 Prozent.