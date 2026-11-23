In einer Woche, in der die Wall Street ihre Gewinne des Jahres verlor, war die TJX Aktie einer der wenigen Lichtblicke. Am 18. November stieg das Papier laut TIKR um rund elf Prozent. Der Mutterkonzern von TK Maxx, T.J. Maxx, Marshalls und HomeGoods steigerte den vergleichbaren Umsatz im dritten Quartal um vier Prozent und übertraf damit die eigenen Planungen bei Gewinn und Marge. Der bereinigte Gewinn je Aktie lag mit 1,34 Dollar im Rahmen der Analystenschätzung.
TJX Aktie: Plus 11 Prozent an einem Tag – warum der TK-Maxx-Konzern dem Crash trotzt
Die TJX Aktie springt nach starken Quartalszahlen zweistellig, während die Wall Street ihre schlechteste Woche seit Langem erlebt. Was der Mutterkonzern von TK Maxx besser macht, warum der Ausblick trotzdem unter den Erwartungen liegt und was Anleger jetzt wissen müssen.
Die Zahlen
Mehr Kunden, über Plan
Die größte Sparte Marmaxx, zu der T.J. Maxx und Marshalls gehören, steigerte den vergleichbaren Umsatz um zwei Prozent. Konzernchef Ernie Herrman zeigte sich sehr zufrieden: Umsatz, Rentabilität und Gewinn je Aktie hätten die Erwartungen übertroffen. Für das Weihnachtsgeschäft rechnet er mit einer weiteren Belebung. Belastend wirkten höhere Fracht- und Treibstoffkosten, die auf die Bruttomarge drückten.
Der Haken
Ausblick unter dem Konsens
Ganz ungetrübt ist das Bild nicht. Für das vierte Quartal erwartet TJX einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,42 bis 1,45 Dollar, der Konsens lag bei 1,49 Dollar. Der vergleichbare Umsatz soll um zwei bis drei Prozent wachsen. Für das Gesamtjahr peilt der Konzern ohne einen Sondereffekt von 0,16 Dollar je Aktie aus Zollrückerstattungen 5,17 bis 5,20 Dollar an, ebenfalls leicht unter der Markterwartung von 5,23 Dollar. Die höheren Kraftstoffkosten sind dabei bereits berücksichtigt.
TJX: Gewinn je Aktie im vierten Quartal
US-Dollar
Oberes Ende der Prognose im Vergleich zum Konsens
Quelle: TJX laut Goldesel
Daten als Tabelle
|Prognose (oberes Ende)
|1,45
|Konsens
|1,49
Wenn Verbraucher sparen, gehen sie zu TK Maxx. Genau das macht die TJX Aktie in unruhigen Zeiten so gefragt.
Die Branche
Auch Ross Stores liefert ab
Der Off-Price-Handel boomt: Auch Konkurrent Ross Stores meldete am 19. November starke Zahlen mit einem Umsatzplus von zwölf Prozent auf 6,26 Milliarden Dollar und einem Anstieg der vergleichbaren Umsätze um acht Prozent. Wie bei TJX blieb aber der Ausblick auf das Weihnachtsquartal vorsichtig. Burlington Stores legt in der kommenden Woche Zahlen vor. Für die TJX Aktie wird das Weihnachtsgeschäft von Marmaxx entscheidend, zumal das Papier laut TIKR wieder nahe seiner üblichen Bewertung notiert.
Häufige Fragen zur TJX Aktie
Warum stieg die TJX Aktie so stark?
Das dritte Quartal lag über den eigenen Planungen, und der Konzernchef erwartet ein starkes Weihnachtsgeschäft.
Gehört TK Maxx zu TJX?
Ja, TK Maxx ist die europäische Marke des US-Konzerns TJX.
Was erwartet TJX für das vierte Quartal?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,42 bis 1,45 Dollar bei zwei bis drei Prozent vergleichbarem Umsatzplus.
Wertpapierdaten: Die TJX Aktie (ISIN: US8725401090, WKN: 854854, Handelssymbol: TJX, NYSE) und die Ross Stores Aktie (ISIN: US7782961038, WKN: 870053, Handelssymbol: ROST, Nasdaq).
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