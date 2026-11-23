Warum stieg die TJX Aktie so stark?

Das dritte Quartal lag über den eigenen Planungen, und der Konzernchef erwartet ein starkes Weihnachtsgeschäft.

Gehört TK Maxx zu TJX?

Ja, TK Maxx ist die europäische Marke des US-Konzerns TJX.

Was erwartet TJX für das vierte Quartal?

Einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,42 bis 1,45 Dollar bei zwei bis drei Prozent vergleichbarem Umsatzplus.