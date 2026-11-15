TJX-Aktie: Quartalszahlen Q3 – der Schnäppchenkönig unter Beweisdruck

Das Geschäftsmodell von TJX gilt als krisenfest: Sparen die Verbraucher, kommen neue Kunden; geht es ihnen gut, kaufen sie trotzdem gern Marken zum halben Preis. Diese Stärke hat ihren Preis an der Börse. Zuletzt haben jedoch mehrere Häuser ihre Kursziele gesenkt. Laut Meldungen stufte Citi die Aktie auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 154 Dollar ab, Wells Fargo senkte das Ziel auf 140 Dollar und Guggenheim auf 152 Dollar. Die Bank of America nahm ihr Kursziel auf 170 Dollar zurück, hält aber an der Kaufempfehlung fest. Hintergrund ist die Sorge, dass die Verbraucher sparsamer werden. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser.