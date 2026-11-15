Wenn das Geld knapp wird, lieben die Amerikaner Schnäppchen. Kaum ein Unternehmen hat davon so verlässlich profitiert wie TJX Companies, der Konzern hinter TJ Maxx, Marshalls und HomeGoods. Acht Quartale in Folge hat TJX die Gewinnerwartungen übertroffen. Doch die TJX-Aktie hat seit den letzten Zahlen im August rund 8 Prozent verloren und notiert zuletzt bei rund 133 bis 137 Dollar. Mehrere Analysten sind vorsichtiger geworden. Am Mittwoch, 18. November, müssen die Quartalszahlen für Q3 zeigen, ob der Schnäppchenkönig seine Krone verteidigt.
TJX-Aktie: Quartalszahlen Q3 – der Schnäppchenkönig unter Beweisdruck
TJX Companies, Mutterkonzern von TJ Maxx, Marshalls und HomeGoods, legt am Mittwoch, 18. November 2026, vor US-Börsenbeginn die Quartalszahlen für Q3 vor. Analysten erwarten rund 1,33 Dollar Gewinn je Aktie und 15,8 Milliarden Dollar Umsatz. Die TJX Quartalszahlen-Vorschau: Erwartungen, Prognose, Abstufungen und was die TJX-Aktie jetzt bewegt.
TJX Quartalszahlen Q3
Die Erwartungen: knapp über dem eigenen Ausblick
Laut Earnings Whispers erwarten Analysten einen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,33 Dollar nach 1,28 Dollar im Vorjahr. Der Umsatz soll auf rund 15,8 Milliarden Dollar steigen, nach 15,1 Milliarden Dollar ein Jahr zuvor. TJX selbst hatte für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,30 bis 1,32 Dollar in Aussicht gestellt. Das Unternehmen ist bekannt für vorsichtige Prognosen: In den vergangenen acht Quartalen lag der tatsächliche Gewinn laut TheRightTrader im Schnitt 6,4 Prozent über dem Konsens.
Im zweiten Quartal lieferte TJX einen Gewinn je Aktie von 1,22 Dollar und lag damit über dem Konsens von 1,18 Dollar. Der Umsatz traf mit 15,2 Milliarden Dollar genau die Erwartungen. Dennoch fiel die Aktie am Tag der Zahlen um 4,2 Prozent. Die Börse hatte mehr erwartet.
TJX Aktienanalyse
Vier Punkte, auf die es am Mittwoch ankommt
Flächenbereinigter Umsatz
Er ist der wichtigste Gradmesser. Kommen mehr Kunden in die Läden, bestätigt das die Stärke des Geschäftsmodells.
Die Marge
TJX kauft Restposten und Überhänge anderer Händler günstig ein. Je größer das Warenangebot, desto besser die Marge. Zölle und Logistikkosten sind dabei der Gegenspieler.
Die Jahresprognose
Hebt TJX den Ausblick für das Geschäftsjahr erneut an, wäre das ein starkes Signal für das Weihnachtsgeschäft.
Die Kunden
Wie sich höhere und niedrigere Einkommensgruppen verhalten, zeigt, ob die Kauflaune in den USA nachlässt.
Das große Bild
Ein Gewinner der Sparsamkeit mit hoher Bewertung
Das Geschäftsmodell von TJX gilt als krisenfest: Sparen die Verbraucher, kommen neue Kunden; geht es ihnen gut, kaufen sie trotzdem gern Marken zum halben Preis. Diese Stärke hat ihren Preis an der Börse. Zuletzt haben jedoch mehrere Häuser ihre Kursziele gesenkt. Laut Meldungen stufte Citi die Aktie auf „Neutral“ mit einem Kursziel von 154 Dollar ab, Wells Fargo senkte das Ziel auf 140 Dollar und Guggenheim auf 152 Dollar. Die Bank of America nahm ihr Kursziel auf 170 Dollar zurück, hält aber an der Kaufempfehlung fest. Hintergrund ist die Sorge, dass die Verbraucher sparsamer werden. Alle Kursziele sind Einschätzungen der jeweiligen Häuser.
Häufige Fragen zu den TJX Quartalszahlen
Wann veröffentlicht TJX die Quartalszahlen für Q3?
Am Mittwoch, 18. November 2026, vor US-Börsenbeginn.
Was erwarten Analysten von den TJX Zahlen?
Einen bereinigten Gewinn je Aktie von rund 1,33 Dollar und einen Umsatz von rund 15,8 Milliarden Dollar.
Zu welchem Konzern gehören TJ Maxx und Marshalls?
Beide Ketten gehören zu TJX Companies aus Framingham im US-Bundesstaat Massachusetts, ebenso wie HomeGoods, Sierra, HomeSense und TK Maxx in Europa.
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