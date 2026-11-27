Die TJX-Aktie (ISIN: US8725401090, WKN: 854854, Handelssymbol: TJX) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,57 Prozent auf 143,80 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden.
TJX-Aktie S&P 500 Verlierer: Off-Price-Händler gibt nach – warum die Aktie um 1,6 Prozent fällt
Die TJX-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,57 Prozent auf 143,80 US-Dollar gibt der Betreiber von T.J. Maxx und Marshalls am Black Friday nach.
TJXTJX
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Die Gründe für den Kursverlust
Einzelhandel im Hintertreffen
Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Einzelhändler wie TJX bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor.
Rotation möglich
Kapital fließt in Tech.
Kein Auslöser
Eine Nachricht ist nicht bekannt.
Halbtagshandel
Ausschläge werden verstärkt.
Einordnung
Moderater Abschlag ohne Nachricht
TJX verkauft Markenware zu Abschlagspreisen. Ein Minus von 1,6 Prozent ist vor allem Marktstimmung.
Häufige Fragen zur TJX-Aktie
Warum ist die TJX-Aktie S&P 500 Verlierer?
Sie fällt um 1,57 Prozent auf 143,80 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden.
Wie lauten ISIN und WKN?
ISIN US8725401090, WKN 854854, Handelssymbol TJX.
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