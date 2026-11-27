TJX-Aktie S&P 500 Verlierer: Off-Price-Händler gibt nach – warum die Aktie um 1,6 Prozent fällt

aktiencheck.de Redaktion 27.11.2026, 19:29 1 Min.

Die TJX-Aktie gehört am Freitagabend zu den S&P 500 Verlierern des Tages: Mit einem Minus von 1,57 Prozent auf 143,80 US-Dollar gibt der Betreiber von T.J. Maxx und Marshalls am Black Friday nach.

Die TJX-Aktie (ISIN: US8725401090, WKN: 854854, Handelssymbol: TJX) ist am Freitag einer der S&P 500 Verlierer des Tages: Sie fällt im verkürzten Handel um 1,57 Prozent auf 143,80 US-Dollar. Eine Unternehmensnachricht zum Tag wurde nicht gefunden. TJX TJX — 1T 5T 1M 3M 6M YTD 1J 5J 20J 5T · — Chart wird geladen Wertpapier 1 Monat 6 Monate 1 Jahr TJX — — — TJX im laufenden Handel -1,57 % Kurs im laufenden Handel 143,80 $ Gewinner zu Verlierern im S&P 500 410 : 93 Handelsschluss MEZ 19:00 Uhr Quelle : Kurse am 27. November 2026 Die Gründe für den Kursverlust Einzelhandel im Hintertreffen Am Black Friday führen Technologiewerte die Rally an, Einzelhändler wie TJX bleiben zurück – eine mögliche Erklärung, belegt ist sie nicht. Eine Meldung des Konzerns zum Tag liegt nicht vor. 01 Rotation möglich Kapital fließt in Tech. 02 Kein Auslöser Eine Nachricht ist nicht bekannt. 03 Halbtagshandel Ausschläge werden verstärkt. Einordnung Moderater Abschlag ohne Nachricht TJX verkauft Markenware zu Abschlagspreisen. Ein Minus von 1,6 Prozent ist vor allem Marktstimmung. Was für die TJX-Aktie spricht Preisbewusste Kunden: Das Off-Price-Modell wirkt stabilisierend.

Breite Märkte: USA, Kanada, Europa, Australien. Was die TJX-Aktie belasten kann Rotation: Konsumwerte weniger gefragt.

Konsumklima: Schwache Nachfrage träfe den Handel. Steckbrief der TJX-Aktie Unternehmen: The TJX Companies, Inc.

ISIN: US8725401090 · WKN: 854854

Handelssymbol: TJX (NYSE)

Branche: Einzelhandel, Bekleidung Häufige Fragen zur TJX-Aktie Warum ist die TJX-Aktie S&P 500 Verlierer?

Sie fällt um 1,57 Prozent auf 143,80 US-Dollar; ein konkreter Auslöser wurde nicht gefunden. Wie lauten ISIN und WKN?

ISIN US8725401090, WKN 854854, Handelssymbol TJX. Fazit: Der S&P 500 Verlierer TJX ohne Nachricht Die TJX-Aktie gibt moderat nach. Weitere Impulse bringen Unternehmensmeldungen.

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