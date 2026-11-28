Die Target Aktie ist mit Rückenwind in das wichtigste Wochenende des Jahres gegangen. Am Dienstag, 24. November, schloss sie bei 176,06 Dollar und damit so hoch wie seit dem 2. April 2024 nicht mehr. Am Mittwoch gab sie 2,18 Prozent auf 172,22 Dollar ab. Am verkürzten Handelstag nach Thanksgiving stand sie am Vormittag bei 171,93 Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 176,73 Dollar.
Target Aktie: Höchster Schluss seit 2024 – und der Ex-Chef verkauft vor dem Black Friday
Die Target Aktie hat am 24. November so hoch geschlossen wie seit April 2024 nicht mehr. Am selben Tag verkaufte Verwaltungsratschef Brian Cornell 25.000 Aktien. Was hinter beidem steckt.
Target Corporation · ISIN: US87612E1064 · WKN: 856243 · Handelssymbol: DYH · US-Handelssymbol: TGT
Der Verkauf
Warum der Zeitpunkt Fragen aufwirft
Brian Cornell hat Target elf Jahre lang geführt und leitet seit dem 1. Februar 2026 den Verwaltungsrat. Am 24. November verkaufte er 25.000 Aktien zu durchschnittlich 175,5094 Dollar. Das entspricht rund 4,4 Millionen Dollar und nach einem Bericht von 24/7 Wall St. etwa neun Prozent seines Bestands. Die Pflichtmeldung trägt das Datum 25. November.
Ein Verkauf drei Tage vor dem Black Friday wirkt auf den ersten Blick wie ein Signal. Belegt ist das nicht. Führungskräfte halten oft einen großen Teil ihres Vermögens in Aktien des eigenen Unternehmens und verkaufen aus steuerlichen Gründen oder zur Streuung. Cornell behält nach dieser Rechnung rund neun Zehntel seiner Position.
Ein Insiderverkauf am Mehrjahreshoch ist eine Tatsache, kein Urteil über das Weihnachtsgeschäft.
Das Geschäft
Black Friday als Bewährungsprobe
Target hat seine Rabattaktion in diesem Jahr auf acht Tage gestreckt, vom 22. bis zum 29. November, mit Nachlässen von bis zu 50 Prozent. Die Filialen öffneten am Freitag um 6 Uhr Ortszeit. Die ersten 100 Kunden je Filiale erhielten eine Geschenkkarte, eine davon im Wert von 1.000 Dollar. Am Montag folgt der Onlineverkauf zum Cyber Monday.
Der Aufwand hat einen Grund: Das Weihnachtsquartal 2025 war schwach ausgefallen. Die Target Aktie hat sich seither erholt, und die Erwartungen sind mit dem Kurs gestiegen. Ob die Kunden tatsächlich mehr ausgegeben haben, zeigen erst die Daten der kommenden Tage.
Häufige Fragen zur Target Aktie
Wie viele Aktien hat Brian Cornell verkauft?
25.000 Stück am 24. November 2026 zu durchschnittlich 175,5094 Dollar.
Wie lange läuft die Black-Friday-Aktion?
Bis zum 29. November. Der Cyber-Monday-Verkauf beginnt am 30. November online.
Wo liegt das 52-Wochen-Hoch der Target Aktie?
Bei 176,73 Dollar.
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