Die Target Aktie ist mit Rückenwind in das wichtigste Wochenende des Jahres gegangen. Am Dienstag, 24. November, schloss sie bei 176,06 Dollar und damit so hoch wie seit dem 2. April 2024 nicht mehr. Am Mittwoch gab sie 2,18 Prozent auf 172,22 Dollar ab. Am verkürzten Handelstag nach Thanksgiving stand sie am Vormittag bei 171,93 Dollar. Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 176,73 Dollar.