5. Bergbauspezifische Hinweise

Mineralressourcen sind keine Mineralreserven und haben keine nachgewiesene Wirtschaftlichkeit. Vermutete (Inferred) Ressourcen sind mit großer Unsicherheit behaftet; es ist nicht sicher, dass sie in höhere Kategorien überführt werden. PEA: Die Preliminary Economic Assessment (2025) ist vorläufig und schließt Inferred-Ressourcen ein, die geologisch als zu spekulativ gelten, um wirtschaftliche Betrachtungen anzuwenden, die eine Einstufung als Reserven erlauben würden; es gibt keine Gewissheit, dass ihre Ergebnisse erreicht werden. Produktionsentscheidung: Die Inbetriebnahme beruht nicht auf einer Machbarkeitsstudie über Mineralreserven; historisch ist bei solchen Projekten das Risiko technischen und wirtschaftlichen Scheiterns erhöht. Historische Angaben (Produktion 1913–1990, Crown-Pillar-Schätzung) sind nicht NI-43-101-konform, nicht aktuell und von der Emittentin nicht unabhängig verifiziert; sie dürfen nicht als aktuelle Ressourcen verstanden werden. Visuelle Bohrkernbeobachtungen sind kein Hinweis auf wirtschaftliche Gehalte; Laborergebnisse lagen bei Erstellung nicht vor. 3D-Modell/ANT sind Interpretationen und keine Ressourcenschätzung. Vergleiche mit anderen Unternehmen (insbesondere GoGold Resources) und Nachbar- oder Analogieprojekten sind kein Indikator für die Ergebnisse der Emittentin.

6. Keine Anlageberatung, kein Angebot

Dieser Report dient ausschließlich der Information. Er ist weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren und ersetzt keine individuelle Anlageberatung. Er berücksichtigt nicht die persönlichen Anlageziele, die finanzielle Situation oder die Risikobereitschaft einzelner Leser. Anlageentscheidungen sollten nur nach eigener Prüfung, Lektüre der Pflichtveröffentlichungen der Emittentin (SEDAR+) und gegebenenfalls nach Beratung durch einen unabhängigen Fachmann getroffen werden.

7. Risikohinweise

Aktien von Explorations- und Entwicklungsunternehmen im Rohstoffsektor sind hochspekulativ und mit erheblichen Risiken bis hin zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals verbunden. Die Emittentin erzielt derzeit keine Umsätze, weist Verluste aus und ist auf weitere Finanzierungen angewiesen; ihr Zwischenabschluss enthält einen Hinweis auf wesentliche Unsicherheiten zur Unternehmensfortführung. Zu den Risiken zählen insbesondere Verzögerungen und Mehrkosten bei Bau und Inbetriebnahme, technische Probleme, geringere Ausbringung oder Durchsatz als geplant, Schwankungen der Gold- und Silberpreise sowie der Wechselkurse, Genehmigungs-, Umwelt- und Rechtsrisiken, Verwässerung durch Kapitalerhöhungen sowie die Ausübung von Warrants und Optionen, Abhängigkeit von Schlüsselpersonen und Vertragspartnern sowie geringe Liquidität der Aktie, insbesondere im Freiverkehr deutscher Börsen. Kurse können stark schwanken; vergangene Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

8. Zukunftsgerichtete Aussagen

Der Report enthält zukunftsgerichtete Aussagen, etwa zu Inbetriebnahme, Produktion, Abnahmemengen, Explorationsergebnissen, Finanzierung und Vertragsabschlüssen. Sie beruhen auf Erwartungen und Annahmen der Emittentin bzw. der Redaktion zum Zeitpunkt der Erstellung und unterliegen bekannten und unbekannten Risiken. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Eine Pflicht zur Aktualisierung besteht nicht.

9. Quellen und Stand

Investorenpräsentation der ESGold Corp. (Oktober 2026, Stand Q3 2026), PEA-Pressemitteilung vom 04.09.2025, Pressemitteilungen auf esgold.com und über Newsfile/ACCESS Newswire (u. a. 04.09.2025, 10.11.2025, 10.03.2026, 26.05.2026, 11.06.2026, 17.06.2026, 14.07.2026, 21.07.2026, 28.07.2026, 01.09.2026, 03.09.2026, 10.09.2026, 15.09.2026, 24.09.2026, 20.10.2026, 29.10.2026, 03.11.2026, 12.02.2025), Aktionärsbrief Oktober 2026 (veröffentlicht 02.11.2026), MD&A zum 31.03.2026, Kursdaten von CSE/TMX über TradingView, Investing.com und weitere Datenanbieter, Metallpreise (Spotpreise Juni 2014 und 22.09.2026; Gold 16.11.2026; Silber 16.11.2026), Pressemitteilungen und Finanzberichte der Vergleichsunternehmen, insbesondere GoGold Resources Inc. Kurs- und Marktdaten: ESGold 16.11.2026 (0,38 CAD / 0,214 EUR), Vergleichsunternehmen Schlusskurse 10. bzw. 13.11.2026, gerundet. Der geprüfte Jahresabschluss der Emittentin zum 30.06.2026 konnte nicht ausgewertet werden. Alle Angaben wurden sorgfältig recherchiert; eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit wird nicht übernommen.

10. Einsatz Künstlicher Intelligenz

Dieser Report wurde unter Einsatz Künstlicher Intelligenz erstellt. Ein KI-System (Claude von Anthropic) wurde zur Recherche, Datenaufbereitung, Texterstellung, Übersetzung und Gestaltung eingesetzt. Die Inhalte wurden von der Redaktion der aktiencheck.de AG geprüft und verantwortet. Trotz Prüfung können KI-gestützte Inhalte Fehler enthalten.

11. Bildnachweis

Abbildungen: ESGold Corp. (Investorenpräsentation Oktober 2026 und esgold.com), von der Emittentin für die Berichterstattung zur Verfügung gestellt; einzelne Fotos wurden für den Druck aufgehellt. Grafiken: aktiencheck.de AG auf Basis der genannten Quellen.

12. Verbreitung

Dieser Report richtet sich an Anleger in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Er ist nicht zur Verbreitung in den USA, im Vereinigten Königreich, in Australien oder Japan oder an Personen in diesen Ländern bestimmt. Die Verbreitung in anderen Rechtsordnungen kann gesetzlich beschränkt sein; Personen, in deren Besitz dieser Report gelangt, haben sich über solche Beschränkungen zu informieren und sie einzuhalten.

13. Haftung und Urheberrecht

Die aktiencheck.de AG haftet nicht für Schäden, die aus der Verwendung dieses Reports entstehen, soweit gesetzlich zulässig; dies gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Der Report ist urheberrechtlich geschützt. Vervielfältigung und Weitergabe nur mit Zustimmung der aktiencheck.de AG. Es gilt deutsches Recht.

14. Zeitpunkte

Fertigstellung der aktualisierten Fassung: 16.11.2026. Neu veröffentlicht am 17.11.2026 mit vollständigen Pflichtangaben zum Interessenkonflikt. Erste Fassung fertiggestellt am 31.10.2026. Alle Kurse beziehen sich, soweit nicht anders angegeben, auf den 16.11.2026.