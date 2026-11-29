Einordnung der Redaktion: Der MSCI-Ausschluss ist für die Strategy Aktie weniger ein Schock als ein Symbol. Er zeigt, dass große Indexanbieter Bitcoin-Treasury-Unternehmen nicht mehr wie gewöhnliche Firmen behandeln. Die Verkäufe der Indexfonds sind seit Wochen bekannt und dürften zu einem guten Teil im Kurs stecken. Wichtiger sind die wöchentlichen Pflichtmitteilungen nach dem 30. November: Sie zeigen, ob Strategy weiter Bitcoin kauft oder vor allem damit beschäftigt ist, die eigenen Vorzugsaktien zu stützen. Am Ende hängt die Strategy Aktie am Bitcoin-Kurs. Fällt er weiter, wird die Lücke zum Einstandspreis größer.