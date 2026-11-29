Für die Strategy Aktie beginnt am Montag eine neue Zeitrechnung. Nach dem Handelsschluss am 30. November streicht der Indexanbieter MSCI das Unternehmen von Michael Saylor aus seinen Aktienindizes, darunter der MSCI USA und der MSCI World. Ab dem 1. Dezember gilt die neue Zusammensetzung. Die Strategy Aktie schloss am Freitag bei 81,62 US-Dollar. Seit Jahresbeginn hat sie rund 46 Prozent verloren. Der größte Unternehmensbesitzer von Bitcoin steht vor seiner bislang härtesten Bewährungsprobe.
Strategy Aktie: Am Montag fliegt Saylors Bitcoin-Maschine aus den MSCI-Indizes – 46 Prozent Jahresminus, Bitcoin 20 Prozent unter Einstand. Wer kauft jetzt noch?
Nach dem Handelsschluss am 30. November streicht MSCI die Strategy Aktie aus seinen Indizes. Indexfonds müssen verkaufen, der Bitcoin liegt unter dem Einstandspreis des Konzerns, und die Aktie notiert unter dem Wert ihrer Bitcoin-Bestände. Die große Analyse: was der Ausschluss wirklich kostet, warum die Finanzierung das eigentliche Problem ist und worauf Anleger jetzt achten müssen.
Der Ausschluss
Was MSCI entschieden hat – und was es kostet
MSCI hatte die Entscheidung am 11. November bekannt gegeben. Grundlage sind neue Regeln für Unternehmen, die eher einem Anlagevehikel als einem operativen Geschäft ähneln. Strategy fiel durch diese Prüfung. Nach Angaben des Unternehmens halten Fonds, die MSCI-Indizes nachbilden, rund 13 Millionen Aktien, das sind etwa 3,1 Prozent der ausgegebenen Stammaktien. Beim Schlusskurs vom Freitag entspricht das rund 1,06 Milliarden US-Dollar (eigene Rechnung). Analysten von JPMorgan um Nikolaos Panigirtzoglou hatten im November 2025, damals noch zu einem früheren Vorschlag von MSCI, Abflüsse von rund 2,8 Milliarden US-Dollar geschätzt. Folgen andere Indexanbieter, könnten nach dieser Schätzung weitere 8,8 Milliarden US-Dollar hinzukommen.
Strategy selbst spielt den Ausschluss herunter. Schon im August hatte das Unternehmen erklärt, eine Streichung hätte keine wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft. Michael Saylor bezeichnete die MSCI-Regeln im Oktober als voreingenommen gegenüber digitalen Vermögenswerten. Unsere Lesart: Die Verkäufe der Indexfonds allein sind überschaubar, sie entsprechen nach Unternehmensangaben weniger als einem Tagesumsatz. Entscheidend ist etwas anderes. Mit den Indexfonds verliert die Strategy Aktie eine Käufergruppe, die nicht nach Bewertung fragt, sondern automatisch kauft.
Die Finanzierung
Das eigentliche Problem: die Bitcoin-Maschine stottert
Das Geschäftsmodell von Strategy ist einfach erklärt: Das Unternehmen verkauft eigene Aktien und Vorzugsaktien und kauft mit dem Geld Bitcoin. Anfang November hielt Strategy rund 850.000 Bitcoin, eingekauft zu durchschnittlich etwa 75.456 US-Dollar je Stück. Der Bitcoin-Kurs bewegte sich zum Wochenende um die Marke von 60.000 US-Dollar. Damit liegt der Bestand rund 20 Prozent unter dem Einstandspreis (eigene Rechnung).
Wie sehr sich die Lage verändert hat, zeigt die Woche bis zum 15. November. Strategy verkaufte rund 2,09 Millionen eigene Aktien für 244,7 Millionen US-Dollar. Nur 33,4 Millionen US-Dollar davon flossen in Bitcoin. Mit 206,3 Millionen US-Dollar kaufte das Unternehmen eigene Vorzugsaktien der Serie STRC zurück. Gleichzeitig wachsen die Verpflichtungen: Die Dividenden auf Vorzugsaktien summierten sich zuletzt auf 419,6 Millionen US-Dollar im Quartal. Der Börsenwert der Strategy Aktie lag zuletzt bei rund 34,7 Milliarden US-Dollar. Das ist deutlich weniger als der Marktwert der Bitcoin-Bestände von rund 51 Milliarden US-Dollar (eigene Rechnung).
Unsere Lesart: Solange die Aktie unter dem Wert ihrer Bitcoin-Bestände notiert, verwässert jeder Aktienverkauf die Bitcoin-Menge je Aktie. Die Maschine, die Strategy jahrelang groß gemacht hat, läuft damit in die falsche Richtung. Die Woche selbst war ein Wechselbad: Am Montag plus 8,5 Prozent, am Dienstag minus 8,1 Prozent, am Mittwoch ein Tagestief bei 70,37 US-Dollar. Auf Wochensicht blieb ein Plus von knapp 5 Prozent (eigene Rechnung).
Einordnung der Redaktion: Der MSCI-Ausschluss ist für die Strategy Aktie weniger ein Schock als ein Symbol. Er zeigt, dass große Indexanbieter Bitcoin-Treasury-Unternehmen nicht mehr wie gewöhnliche Firmen behandeln. Die Verkäufe der Indexfonds sind seit Wochen bekannt und dürften zu einem guten Teil im Kurs stecken. Wichtiger sind die wöchentlichen Pflichtmitteilungen nach dem 30. November: Sie zeigen, ob Strategy weiter Bitcoin kauft oder vor allem damit beschäftigt ist, die eigenen Vorzugsaktien zu stützen. Am Ende hängt die Strategy Aktie am Bitcoin-Kurs. Fällt er weiter, wird die Lücke zum Einstandspreis größer.
FAQ
Häufige Fragen zur Strategy Aktie
Wann wird die Strategy Aktie aus den MSCI-Indizes gestrichen?
Die Streichung erfolgt nach dem Handelsschluss am Montag, 30. November 2026. Ab dem 1. Dezember ist Strategy nicht mehr in den MSCI-Indizes enthalten.
Wie viele Aktien müssen Indexfonds verkaufen?
Nach Angaben von Strategy halten MSCI-Indexfonds rund 13 Millionen Aktien oder etwa 3,1 Prozent der Stammaktien. Beim Kurs vom Freitag sind das rund 1,06 Milliarden US-Dollar.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbole der Strategy Aktie?
ISIN US5949724083, WKN 722713. Deutsches Handelssymbol: MIGA. US-Handelssymbol: MSTR (Nasdaq).
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.