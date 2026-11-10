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Starbucks Aktie: 4% Wachstum erwartet! Nordamerika und Ausland sollen gleichermaßen beitragen

aktiencheck.de Redaktion 10.11.2026, 15:37 1 Min. Stifel

Die Starbucks Aktie rückt dank wachsender Hoffnungen auf eine nachhaltige Gewinnerholung in den Fokus. Für das Geschäftsjahr 2027 rechnen Analysten mit einem weltweiten Wachstum der vergleichbaren Filialumsätze von 4%, getragen von Nordamerika und dem internationalen Geschäft

Bild: Unsplash

Die Analysten von Stifel nehmen die Bewertung der Aktie von Starbucks Corp. (ISIN: US8552441094, WKN: 884437, Ticker-Symbol: SRB, NASDAQ-Symbol: SBUX) mit einem Kursziel von 115 USD und dem Votum "buy" wieder auf. Das Analysehaus, das für das Geschäftsjahr 2027 ein weltweites Wachstum der flächenbereinigten Umsätze von 4% prognostiziere, wobei Nordamerika und das internationale Geschäft in ähnlichem Umfang dazu beitragen dürften, sei der Ansicht, dass sich die Erholung der Gewinne von Starbucks zunehmend selbst finanziere. Eine verbesserte Umsatzentwicklung und Kosteneinsparungen würden dazu beitragen, die Investitionen in Personal und das Kaffeehauserlebnis auszugleichen. Starbucks Einschätzung im Überblick: Kursziel: ➡️ 115 USD

Rating: 🟢 "buy"

Analyst: 🏛️ Stifel | 09.11.2026 Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.

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