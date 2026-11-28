Die Kehrseite ist die Bewertung. Die Aktie kostet fast das 49-Fache des Gewinns der vergangenen zwölf Monate. Beobachter verweisen außerdem auf Filialschließungen, die Verschuldung und die Frage, wie gut die Dividende durch den Gewinn gedeckt ist. Die Quartalsdividende von 0,63 US-Dollar wurde am Freitag ausgezahlt; aufs Jahr gerechnet ergibt das eine Rendite von rund 2,3 Prozent.