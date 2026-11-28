Starbucks betreibt in Japan rund 2.000 Cafés. Bald könnten sie einem anderen gehören. Nach Medienberichten sondieren Berater des Konzerns das Interesse von Investoren an dem Geschäft. Die Starbucks Aktie schloss am Freitag, 27. November 2026, bei 108,80 US-Dollar, ein Plus von 0,98 Prozent. Das 52-Wochen-Hoch bei 111,50 US-Dollar ist gut zwei Prozent entfernt.
Starbucks Aktie: Erst China, jetzt Japan – der Kaffeekonzern prüft den Verkauf von 2.000 Filialen
Starbucks lotet Medienberichten zufolge einen Verkauf seines Japan-Geschäfts aus. Die Starbucks Aktie notiert nur zwei Prozent unter ihrem Jahreshoch. Der Konzern wird kleiner und teurer bewertet als je zuvor.
Starbucks Corporation · ISIN: US8552441094 · WKN: 884437 · Handelssymbol: SRB · US-Handelssymbol: SBUX
Der Bericht
Mehrere Milliarden für das Japan-Geschäft
Am 24. November berichteten Nachrichtenagenturen, Starbucks habe Berater beauftragt und spreche strategische wie Finanzinvestoren an. Eine Transaktion könnte mehrere Milliarden US-Dollar schwer sein. Sicher ist sie nicht. Japan ist der größte Auslandsmarkt, in dem Starbucks die Cafés selbst betreibt.
Der Schritt würde zu dem passen, was der Konzern in China getan hat: Dort wurde das Geschäft bereits neu geordnet. Das Muster ist dasselbe – Starbucks gibt den kapitalintensiven Betrieb ab und verdient künftig an Lizenzen und der Marke.
Starbucks wird vom Kaffeehausbetreiber zum Markeninhaber. Das bringt weniger Umsatz, aber mehr Gewinn je eingesetztem Dollar. Die Börse mag solche Geschichten – solange die Marke stark bleibt.
Die Bewertung
Teuer mit Ansage
Im abgelaufenen Geschäftsjahr stiegen die Umsätze in vergleichbaren Filialen wieder. Der Kurs hat das vorweggenommen: Vom 52-Wochen-Tief bei 81,97 US-Dollar hat die Aktie rund ein Drittel zugelegt. Auf Xetra gewann sie in dieser Woche 4,44 Prozent auf 99,63 Euro.
Die Kehrseite ist die Bewertung. Die Aktie kostet fast das 49-Fache des Gewinns der vergangenen zwölf Monate. Beobachter verweisen außerdem auf Filialschließungen, die Verschuldung und die Frage, wie gut die Dividende durch den Gewinn gedeckt ist. Die Quartalsdividende von 0,63 US-Dollar wurde am Freitag ausgezahlt; aufs Jahr gerechnet ergibt das eine Rendite von rund 2,3 Prozent.
Häufige Fragen zur Starbucks Aktie
Wo steht die Starbucks Aktie?
Am 27. November 2026 schloss sie bei 108,80 US-Dollar (plus 0,98 Prozent).
Verkauft Starbucks sein Japan-Geschäft?
Der Konzern prüft das nach Medienberichten; eine Entscheidung ist nicht bekannt.
Wie hoch ist die Dividende?
0,63 US-Dollar je Quartal.
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