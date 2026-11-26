Die Starbucks-Aktie (ISIN: US8552441094, FSE: SRB, Nasdaq: SBUX) hat in dieser Woche gleich zwei Schlagzeilen geliefert. Am Dienstag meldete Bloomberg, dass Starbucks Berater für den möglichen Verkauf seines Japan-Geschäfts eingeschaltet hat, und der Wert könnte nach Angaben von Insidern bei mehreren Milliarden Dollar liegen. Am Freitag, dem 27. November, zahlt der Konzern zudem die nächste Quartalsdividende von 0,63 USD je Aktie. Die Starbucks-Aktie schloss am Mittwoch bei 107,74 USD und notiert damit nur knapp unter ihrem 52-Wochen-Hoch. Was bedeutet das für die Starbucks-Aktie Prognose: kurzfristig nach News, Quartalszahlen und Chartbild, mittel- bis langfristig nach Fundamentaldaten und dem großen Bild?
Starbucks Aktie: Japan-Verkauf für Milliarden, Dividende am 27.11. - Turnaround schon eingepreist?
Die Starbucks-Aktie steht kurz vor dem 52-Wochen-Hoch: Laut Bloomberg bereitet der Konzern den Verkauf seines Japan-Geschäfts vor, am Freitag fließt die nächste Dividende. Die Starbucks-Aktie Prognose zeigt, was nach Quartalszahlen, Chartbild und Analystenstimmen im Kurs steckt.
Steckbrief
- Unternehmen
- Starbucks Corporation
- Börse / Ticker
- Nasdaq, SBUX
- Kerngeschäft
- Kaffeehäuser (eigene und lizenzierte Standorte)
- Aktueller Hebel
- Plan "Back to Starbucks" unter Konzernchef Brian Niccol
- Dividende
- 0,63 USD je Quartal, Auszahlung am 27.11.2026
- Nächste Termine
- Zahlen zum ersten Quartal 2027 voraussichtlich Ende Januar 2027
Stand: 25.11.2026, Schlusskurs Nasdaq; Geschäftsjahr 2026 endete am 27.9.2026
Die aktuellen News
Japan-Verkauf: Starbucks macht sich schlanker
Starbucks verkauft nicht einfach ein Randgeschäft, sondern prüft den Abschied von einem seiner größten und erfolgreicheren Märkte. Bestätigt ist bisher nur, dass Berater im Haus sind, nicht, dass ein Deal kommt.
Laut Bloomberg arbeitet Starbucks mit Banken wie Citigroup und Morgan Stanley zusammen und hat begonnen, bei strategischen und finanziellen Investoren Interesse abzufragen. Ein formaler Verkaufsprozess könnte demnach schon in diesem Jahr starten. Die Gespräche laufen noch, ein Abschluss ist nicht garantiert. In Japan betreibt Starbucks nach Berichten rund 2.000 Coffeehouses, es ist einer der größten Märkte des Konzerns. Bereits im September hatte Reuters berichtet, Starbucks erwäge den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung, die das Geschäft mit rund 3 Mrd. USD bewerten könnte. Nach einem weiteren Bericht liegt die Spanne bei 400 bis 500 Mrd. Yen, also etwa 2,5 bis 3,1 Mrd. USD.
Die Starbucks-Aktie reagierte freundlich: Sie legte am Mittwoch um 1,28% zu. Für die Starbucks-Aktie Prognose ist weniger der Kaufpreis entscheidend als die Logik dahinter. Nach der Neuordnung des China-Geschäfts, die sich bereits im Umsatz niederschlägt, wäre Japan der nächste große Markt, aus dem sich Starbucks zumindest teilweise zurückzieht. Die Redaktion ordnet das als Schritt zu einem schlankeren, kapitalärmeren Modell ein. Das ist eine Einschätzung, keine Unternehmensaussage.
Back to Starbucks
250 geschlossene Cafés, mehr Umsatz je Besuch
Im Rahmen des Plans "Back to Starbucks" hat der Konzern im September rund 250 nicht ausreichend rentable Coffeehouses in Nordamerika geschlossen. Das Unternehmen betont, weiter von der langfristigen Wachstumschance in Nordamerika überzeugt zu sein. Der Kurs der Starbucks-Aktie belohnt diese Straffung seit Monaten: Seit Jahresbeginn liegt sie nach Daten von Macrotrends rund 28% im Plus.
Die Quartalszahlen
Rückenwind im vierten Quartal, Umsatz durch China-Effekt gedrückt
Am 29. Oktober hat Starbucks die Zahlen zum vierten Quartal und zum Geschäftsjahr 2026 vorgelegt. Die vergleichbaren Umsätze stiegen weltweit um 7,2%, getrieben von einem um 5,2% höheren Durchschnittsbon und 1,8% mehr Transaktionen. In Nordamerika waren es 7,9%. Der Konzernumsatz sank um 4% auf 9,1 Mrd. USD, was das Unternehmen mit der China-Transaktion begründet. Die Margen legten kräftig zu.
|Kennzahl
|Wert
|Veränderung zum Vorjahr
|Vergleichbare Umsätze weltweit
|+7,2%
|Transaktionen +1,8%, Bon +5,2%
|Vergleichbare Umsätze Nordamerika
|+7,9%
|-
|Konzernumsatz
|9,1 Mrd. USD
|-4%
|Operative Marge (GAAP)
|10,8%
|+790 Basispunkte
|Operative Marge (bereinigt)
|14,0%
|+450 Basispunkte
|Gewinn je Aktie (GAAP)
|0,59 USD
|+392%
|Gewinn je Aktie (bereinigt)
|0,80 USD
|+54%
Basispunkte: 100 Basispunkte entsprechen einem Prozentpunkt. Bereinigte Werte (non-GAAP) schließen laut Unternehmen bestimmte Sonderposten aus.
Quelle: Starbucks Corporation, Q4-Mitteilung vom 29.10.2026
Vergleichbare Umsätze weltweit nach Quartalen im Geschäftsjahr 2026
Prozent
Quelle: Starbucks Corporation, Quartalsmitteilungen
Daten als Tabelle
|Quartal
|Vergleichbare Umsätze
|1. Quartal
|4
|2. Quartal
|6,2
|3. Quartal
|7,9
|4. Quartal
|7,2
Für das Geschäftsjahr 2027 stellt Starbucks eine Fortsetzung in Aussicht: vergleichbare Umsätze in Nordamerika von rund 4%, eine bereinigte operative Marge von 13,5 bis 14% und einen bereinigten Gewinn je Aktie von 3,15 bis 3,25 USD, nach 2,72 USD im Geschäftsjahr 2026. Das Management setzt demnach auf Gewinnwachstum von rund 16 bis 20%. Auf Basis der Mitte der Spanne (3,20 USD) kommt die Starbucks-Aktie bei 107,74 USD auf ein KGV von rund 34, auf Basis des Gewinns 2026 auf rund 40 (Redaktionsrechnung). Die Aktie ist damit anspruchsvoll bewertet, und der Kurs unterstellt, dass die Gewinnziele erreicht werden.
Das Chartbild
Dicht unter dem Jahreshoch: Der Ausbruch steht an
Charttechnisch bleibt die Starbucks-Aktie im Aufwärtstrend. Mit 107,74 USD liegt sie etwa 3% unter dem 52-Wochen-Hoch von 111,50 USD (Yahoo Finance), das zugleich die nächste Widerstandsmarke markiert. Der Bereich um 105 USD wurde im November zweimal verteidigt: Die Aktie schloss am 6. November bei 105,41 USD und am 13. November bei 106,44 USD. Am 9. November hatte sie nach einer Analystenstudie zeitweise 109,36 USD erreicht. Im Handel auf Xetra schloss sie am Mittwoch bei 97,29 Euro, vorbörslich notierte sie am Donnerstag bei 98,27 Euro. Ein nachhaltiger Schlusskurs über 111,50 USD wäre aus Sicht von Chartbeobachtern ein positives Signal, ein Rückfall unter 105 USD würde die November-Spanne verlassen.
Die Analysten
Mehrheitlich positiv, aber kaum noch Luft nach oben
Die Analysten sehen die Starbucks-Aktie überwiegend positiv, aber nahe am fairen Wert. Stifel nahm die Bewertung am 9. November mit "Buy" und einem Kursziel von 115 USD wieder auf und verweist auf ein Kostensparprogramm von 2 Mrd. USD bis zum Geschäftsjahr 2028. Citigroup bestätigte am 2. November "Neutral" und hob das Ziel auf 107 USD an. Das durchschnittliche Kursziel liegt laut Benzinga bei 108,76 USD (26 Analysten, Spanne 92 bis 122 USD) und damit nur rund 1% über dem Schlusskurs. Die Einstufungen stammen von Dritten und werden unverändert weitergegeben, aktiencheck.de macht sie sich nicht zu eigen.
|Haus
|Einstufung
|Kursziel
|Datum
|Stifel
|Buy
|115 USD
|9.11.2026
|Citigroup
|Neutral
|107 USD
|2.11.2026
|Durchschnitt (26 Analysten)
|-
|108,76 USD
|Stand 26.11.2026
Einschätzungen Dritter, keine Anlageempfehlung von aktiencheck.de. Kursziele können verfehlt werden.
Quelle: Investing.com (Stifel, 9.11.2026), Benzinga (Citigroup 2.11.2026, Durchschnitt)
Die Dividende
0,63 Dollar am Freitag: Wie sicher ist die Ausschüttung?
Starbucks zahlt am Freitag, dem 27. November, 0,63 USD je Aktie an Aktionäre, die am 13. November im Register standen. Die Ausschüttung wird nach Angaben aus der Redaktionsvorgabe seit mehr als 16 Jahren in Folge angehoben. Auf das Jahr gerechnet (4 x 0,63 USD = 2,52 USD) ergibt sich bei 107,74 USD eine Dividendenrendite von rund 2,3%. Gemessen am bereinigten Gewinn 2026 von 2,72 USD wären das rund 93%, gemessen an der Mitte der Prognose für 2027 rund 79% (Redaktionsrechnung). Die Starbucks-Aktie ist damit ein Dividendenwert mit wenig Puffer: Verfehlt das Unternehmen die Gewinnziele, wird die Ausschüttung eng.
Prognose
Starbucks-Aktie Prognose: drei Szenarien für die kommenden Monate
Eine seriöse Punktprognose ist bei einer Aktie, die nahe am Jahreshoch steht und auf eine Unternehmensmeldung wartet, nicht möglich. Die Redaktion unterscheidet drei Szenarien, die an beobachtbare Auslöser geknüpft sind. Es handelt sich um Einschätzungen der Redaktion, nicht um Kursziele oder eine Anlageempfehlung.
Kurzfristig (bis Jahresende): Seitwärts mit Aufwärtsdrang
Kurzfristig dominieren News und Chart. Konkretisiert sich der Japan-Verkauf, könnte die Starbucks-Aktie das 52-Wochen-Hoch bei rund 111,50 USD testen. Bleibt die Nachricht aus und schwächelt der Gesamtmarkt, ist ein Rücklauf in die November-Spanne um 105 USD naheliegend.
Mittelfristig (6 bis 12 Monate): Die Zahlen müssen liefern
Mit einem KGV von rund 34 auf die Prognose 2027 ist wenig Spielraum für Enttäuschungen. Erreicht Starbucks die Gewinnspanne von 3,15 bis 3,25 USD, trägt das die Bewertung. Bleiben vergleichbare Umsätze und Margen hinter dem Plan zurück, droht eine längere Konsolidierung.
Langfristig (ab 2028): Schlankeres Modell, höhere Qualität?
Langfristig zählt, ob Starbucks mit weniger Filialen, Lizenz- und Partnermodellen und dem Sparprogramm dauerhaft höhere Margen erzielt. Gelingt das und fließen Verkaufserlöse in Wachstum und Aktionärsrenditen, könnte sich die Bewertung rechtfertigen. Scheitert der Turnaround an Nordamerika, bleibt die Aktie ein anspruchsvoll bewerteter Konsumwert.
Termine
Was Anleger der Starbucks-Aktie jetzt beobachten
27.11.2026: Auszahlung der Quartalsdividende von 0,63 USD je Aktie.
Laufend: Berichte zum Japan-Verkauf, ein formaler Prozess könnte laut Bloomberg noch in diesem Jahr starten.
Laufend: Entwicklung der vergleichbaren Umsätze in Nordamerika und Fortschritte beim Kostensparprogramm.
Ende Januar 2027: Zahlen zum ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 (Termin nicht bestätigt, nach dem Vorjahresrhythmus).
FAQ
Häufige Fragen zur Starbucks-Aktie
Warum steigt die Starbucks-Aktie aktuell? Nach dem Bloomberg-Bericht zum möglichen Japan-Verkauf legte die Starbucks-Aktie am Mittwoch um 1,28% auf 107,74 USD zu. Ein einzelner Auslöser ist nicht belegt, auch die Zahlen und die Analystenstimmen stützen den Kurs.
Verkauft Starbucks sein Japan-Geschäft? Das ist nicht entschieden. Laut Bloomberg hat Starbucks Berater eingeschaltet und sondiert Interessenten, ein Abschluss ist nicht garantiert.
Wann zahlt Starbucks die nächste Dividende? Am 27. November 2026 zahlt Starbucks 0,63 USD je Aktie. Stichtag war der 13. November.
Wie lautet die Starbucks-Aktie Prognose der Analysten? Überwiegend positiv, mit einem durchschnittlichen Kursziel von rund 109 USD (Benzinga, 26 Analysten). Die Redaktion gibt keine eigenen Kursziele ab.
Ist die Starbucks-Aktie ein Kauf? Diese Analyse gibt keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung ab.
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