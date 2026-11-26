Laut Bloomberg arbeitet Starbucks mit Banken wie Citigroup und Morgan Stanley zusammen und hat begonnen, bei strategischen und finanziellen Investoren Interesse abzufragen. Ein formaler Verkaufsprozess könnte demnach schon in diesem Jahr starten. Die Gespräche laufen noch, ein Abschluss ist nicht garantiert. In Japan betreibt Starbucks nach Berichten rund 2.000 Coffeehouses, es ist einer der größten Märkte des Konzerns. Bereits im September hatte Reuters berichtet, Starbucks erwäge den Verkauf einer Mehrheitsbeteiligung, die das Geschäft mit rund 3 Mrd. USD bewerten könnte. Nach einem weiteren Bericht liegt die Spanne bei 400 bis 500 Mrd. Yen, also etwa 2,5 bis 3,1 Mrd. USD.