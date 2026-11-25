Wie lief das Geschäftsjahr 2026?

Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um rund 27 Prozent auf 2,72 Dollar.

Was plant Starbucks für 2027?

Einen Gewinn je Aktie von 3,15 bis 3,25 Dollar und die Rückkehr zur Expansion.

Wann kommen die nächsten Zahlen?

Am 27. Januar 2027.