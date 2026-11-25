Die Starbucks Aktie gehört 2026 zu den Gewinnern unter den Konsumwerten: Rund 28 Prozent ging es seit Jahresbeginn nach oben. Konzernchef Brian Niccol sieht das Unternehmen bei seinen Zielen für das Geschäftsjahr 2028 „wahrscheinlich ein Jahr vor dem Plan“. Im abgelaufenen Geschäftsjahr stieg der bereinigte Gewinn je Aktie um rund 27 Prozent auf 2,72 Dollar. Für das neue Jahr peilt Starbucks 3,15 bis 3,25 Dollar an.
Starbucks Aktie: „Ein Jahr vor dem Plan“ – Niccol macht die Wende zum Wachstumsplan. Wie weit trägt der Kaffee-Turbo?
Aus dem Sanierungsfall wird wieder eine Wachstumsgeschichte: Starbucks steigert den Gewinn kräftig und will Tausende neue Filialen eröffnen. Die Starbucks Aktie liegt 2026 deutlich im Plus. Was jetzt zählt.
Die Wende
Vom Sanierungsfall zur Expansion
Niccols Programm „Back to Starbucks“ war als Sanierung gestartet – inzwischen nennt das Management es den Wachstumsplan. Mehr als 1.700 Filialen in Nordamerika wurden bereits umgebaut, die bereinigte operative Marge stieg im vierten Quartal um 4,5 Prozentpunkte. Nun soll wieder expandiert werden: Allein in Nordamerika sieht Niccol Platz für mindestens 5.000 weitere Coffeeshops, international könnte sich die Zahl der Filialen verdoppeln.
Die Erwartungen
Hohe Bewertung, langsameres Tempo
Der Erfolg hat die Erwartungen nach oben getrieben. Die Starbucks Aktie wird mit rund dem 33-Fachen der erwarteten Gewinne bewertet. Gleichzeitig dürfte sich das Wachstum der vergleichbaren Umsätze in Nordamerika im neuen Geschäftsjahr auf etwa 4 Prozent verlangsamen. Die nächsten Zahlen legt Starbucks am 27. Januar 2027 vor.
Die Starbucks Aktie hat die Sanierungsphase hinter sich gelassen. Ab jetzt wird an der Börse nicht mehr die Wende belohnt, sondern Wachstum verlangt – und das mit einer Bewertung, die wenig Fehler verzeiht.
Häufige Fragen zur Starbucks Aktie
Wie lief das Geschäftsjahr 2026?
Der bereinigte Gewinn je Aktie stieg um rund 27 Prozent auf 2,72 Dollar.
Was plant Starbucks für 2027?
Einen Gewinn je Aktie von 3,15 bis 3,25 Dollar und die Rückkehr zur Expansion.
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Am 27. Januar 2027.
Die Stammdaten dienen der eindeutigen Zuordnung des Wertpapiers.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.