„Back to Starbucks“ war als Rettungsplan gedacht, jetzt nennt Konzernchef Brian Niccol ihn einen Wachstumsplan: Die vergleichbaren Umsätze stiegen im vierten Quartal um 7,2 Prozent, die Marge zog kräftig an. Die Starbucks Aktie schloss am 20. November bei 103,13 Dollar. Diese Starbucks Aktienanalyse zeigt, was die Zahlen sagen und wo die Risiken der Starbucks Aktie liegen.
Starbucks Aktienanalyse: Fünftes Wachstumsquartal in Folge, Gewinn je Aktie +54 Prozent – ist der Kaffee-Turnaround schon geschafft?
Starbucks steigert die vergleichbaren Umsätze im vierten Quartal um 7,2 Prozent und die Marge kräftig, der Umsatz sinkt aber durch den China-Verkauf. Die Starbucks Aktie schloss am 20. November bei 103,13 Dollar. Die Aktienanalyse mit Zahlen und Risiken.
Steckbrief
- Unternehmen
- Starbucks Corporation
- ISIN
- US8552441094
- WKN
- 884437
- Handelssymbol
- SRB (Xetra, in Euro)
- US-Handelssymbol
- SBUX (Nasdaq)
- Branche
- Gastronomie, Kaffeehäuser
- Sitz
- Seattle, Washington
- Tagesspanne 20.11.2026
- 102,68 $ bis 106,60 $
Stand: 20.11.2026, Schlusskurs Nasdaq
Die Zahlen
Starbucks Aktienanalyse: Das vierte Quartal
Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 (bis 27. September) stiegen die vergleichbaren Umsätze weltweit um 7,2 Prozent, getragen von einem um 5,2 Prozent höheren Durchschnittsbon und 1,8 Prozent mehr Transaktionen. Der Konzernumsatz sank um 4 Prozent auf 9,1 Milliarden Dollar, weil das China-Geschäft verkauft wurde. Der Gewinn je Aktie lag nach GAAP bei 0,59 Dollar, bereinigt bei 0,80 Dollar (plus 54 Prozent).
USA treiben
In Nordamerika stiegen die vergleichbaren Umsätze um 7,9 Prozent, in den USA um 7,7 Prozent. Der Umsatz der Region wuchs um 6 Prozent auf 7,3 Milliarden Dollar.
International schwach
International legten die vergleichbaren Umsätze nur um 0,9 Prozent zu, die Transaktionen sanken um 2,8 Prozent.
Marge
Die operative Marge stieg nach GAAP auf 10,8 Prozent, bereinigt auf 14,0 Prozent. In Nordamerika kletterte sie auf 12,3 Prozent nach 4,5 Prozent.
Filialnetz
Im Quartal schloss Starbucks rund 250 schwächere Cafés, Nordamerika zählt 18.176 Filialen.
Starbucks: Vergleichbare Umsätze im vierten Quartal
%
Veränderung zum Vorjahresquartal, Geschäftsjahr 2026.
Quelle: Starbucks, Mitteilung vom 29.10.2026
Daten als Tabelle
|Region
|Q4 FY2026
|Weltweit
|7,2
|Nordamerika
|7,9
|USA
|7,7
|International
|0,9
Im Gesamtjahr stiegen die vergleichbaren Umsätze um 6,2 Prozent, der Umsatz um 2 Prozent auf 37,9 Milliarden Dollar. Der Verkauf des China-Geschäfts brachte im dritten Quartal einen Gewinn vor Steuern von 536 Millionen Dollar. Starbucks will im Geschäftsjahr 2027 wieder eigene Aktien zurückkaufen und gab erstmals eine Prognose für 2027.
Bewertung
Was der Kurs von 103,13 Dollar einpreist
KGV, Dividendenrendite und Marktkapitalisierung der Starbucks Aktie konnten wir für den 20. November nicht belegen. Der Markt achtet vor allem darauf, ob das Wachstum in den USA anhält und das internationale Geschäft wieder anzieht. Laut Unternehmen liegt Starbucks auf dem Weg zu seinen Finanzzielen für 2028 vor dem Zeitplan.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.