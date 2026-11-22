KGV, Dividendenrendite und Marktkapitalisierung der Starbucks Aktie konnten wir für den 20. November nicht belegen. Der Markt achtet vor allem darauf, ob das Wachstum in den USA anhält und das internationale Geschäft wieder anzieht. Laut Unternehmen liegt Starbucks auf dem Weg zu seinen Finanzzielen für 2028 vor dem Zeitplan.