Software-Kosten und Unternehmensmarge: Wo Lizenzbudgets Spielraum lassen

Wie groß die Lücke zwischen Ausgaben und Nutzen sein kann, zeigt der State of ITAM Report 2024 von Flexera. Befragt wurden 503 Fachleute aus Unternehmen mit mindestens 1.000 Beschäftigten. Selbst Organisationen mit ausgereiften Prozessen schätzen, dass rund 30 Prozent ihrer Ausgaben für Desktop-Software keinen echten Mehrwert bringen. In Rechenzentren sind es 22 Prozent, bei IaaS und PaaS 21 Prozent, bei SaaS 20 Prozent. Das sind Selbsteinschätzungen und keine geprüften Bilanzwerte. Als Größenordnung taugen sie trotzdem.

Hinzu kommen Audits. Laut der Flexera-Studie gaben 22 Prozent der Befragten in den vergangenen drei Jahren mehr als fünf Millionen US-Dollar dafür aus, im Vorjahr waren es 15 Prozent. Der Report 2025 nennt für 45 Prozent der Unternehmen Auditkosten von über einer Million Dollar im selben Zeitraum. Der Anteil derer, die ihre IT vollständig überblicken, sank von 47 auf 43 Prozent.

Gleichzeitig verschiebt sich das Geschäft. Bitkom erwartet für 2026 in Deutschland einen Umsatz mit Cloud-Software von 38,3 Milliarden Euro, ein Plus von 16,4 Prozent. Abos ersetzen Einmalkäufe, aus Investitionen werden laufende Aufwendungen.

Zur Kostensenkung stehen mehrere Hebel bereit. Laut der Flexera-Umfrage 2025 zählt dazu, ungenutzte Software zu identifizieren und aus dem Wartungsumfang zu nehmen. Ein weiterer Weg ist der Zweitmarkt. Unternehmen, die Programme nicht neu erwerben wollen, können unter bestimmten Voraussetzungen gebrauchte Software-Lizenzen kaufen. Rechtlich ist das zulässig, aber an Bedingungen geknüpft.

Dass sich Kontrolle auszahlt, zeigt die Flexera-Umfrage 2023: 55 Prozent der Befragten sparten im Vorjahr mehr als eine Million US-Dollar im IT-Budget ein, bei 16 Prozent waren es sogar 10 Millionen. Zugleich wächst der Druck von Herstellerseite. Laut der Flexera-Auswertung 2023 waren IBM-Auditoren bei europäischen Unternehmen mit 49 Prozent deutlich häufiger zu Gast als weltweit mit 37 Prozent, und die Computerwoche meldet, dass SAP seine Audits in Europa ausweitet. Ein weiterer Kostentreiber ist künstliche Intelligenz: Bitkom rechnet für 2026 mit 16,0 Milliarden Euro Ausgaben für KI-Software, 65 Prozent mehr als im Vorjahr.