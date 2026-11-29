Am 11. November legte Siemens Energy die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 vor, das am 30. September endete. Der Umsatz stieg auf 44,2 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern mehr als verdoppelt auf 4,13 Milliarden Euro. Die Marge kletterte von 6 auf 12,4 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte mit 164 Milliarden Euro einen Rekord, das entspricht rund dem 3,7-Fachen des Jahresumsatzes. Die frühere Sorgentochter Siemens Gamesa erreichte die Gewinnschwelle.

Die Aktionäre sollen kräftig profitieren. Die Dividende soll auf 2,30 Euro je Aktie steigen, nach 70 Cent im Vorjahr. Zusätzlich zum laufenden Rückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro will der Konzern bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 weitere eigene Aktien für bis zu 9 Milliarden Euro zurückkaufen.

Ein Wermutstropfen: Die Prognose für 2027 lag unter den Erwartungen, vor allem bei der Windsparte, die nur 0 bis 2 Prozent Marge anpeilt.