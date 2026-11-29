Die Siemens Energy Aktie hat am Freitag, 27. November 2026, auf Xetra bei 119,18 Euro geschlossen, ein Plus von 1,86 Prozent. Auf Wochensicht blieb ein kleines Plus von 0,73 Prozent. Dazwischen lag eine Achterbahnfahrt: Am Montag sprang die Siemens Energy Aktie um 6,88 Prozent auf 126,46 Euro, bis Mittwoch fiel sie auf rund 112,50 Euro, bevor Donnerstag und Freitag die Verluste ausglichen.
Siemens Energy Aktie: 4,1 Milliarden Gewinn, 164 Milliarden Auftragsbestand – warum die Aktie trotzdem schwankt
Die Siemens Energy Aktie schließt die Woche bei 119,18 Euro nach einer Achterbahnfahrt zwischen 112 und 126 Euro. Dabei hat der Energietechnikkonzern ein Rekordjahr hinter sich und verdreifacht die Dividende. Die Börse handelt die Aktie wie einen KI-Wert.
Siemens Energy AG · ISIN: DE000ENER6Y0 · WKN: ENER6Y · Handelssymbol: ENR (Xetra) · US-Handelssymbol (außerbörslich): SMNEY
Das Rekordjahr
Mehr Umsatz, mehr Marge, mehr Ausschüttung
Am 11. November legte Siemens Energy die Zahlen für das Geschäftsjahr 2026 vor, das am 30. September endete. Der Umsatz stieg auf 44,2 Milliarden Euro, der Gewinn nach Steuern mehr als verdoppelt auf 4,13 Milliarden Euro. Die Marge kletterte von 6 auf 12,4 Prozent. Der Auftragsbestand erreichte mit 164 Milliarden Euro einen Rekord, das entspricht rund dem 3,7-Fachen des Jahresumsatzes. Die frühere Sorgentochter Siemens Gamesa erreichte die Gewinnschwelle.
Die Aktionäre sollen kräftig profitieren. Die Dividende soll auf 2,30 Euro je Aktie steigen, nach 70 Cent im Vorjahr. Zusätzlich zum laufenden Rückkaufprogramm über bis zu 6 Milliarden Euro will der Konzern bis zum Ende des Geschäftsjahres 2030 weitere eigene Aktien für bis zu 9 Milliarden Euro zurückkaufen.
Ein Wermutstropfen: Die Prognose für 2027 lag unter den Erwartungen, vor allem bei der Windsparte, die nur 0 bis 2 Prozent Marge anpeilt.
Die Börse
Ein Energiekonzern im Sog der KI-Skepsis
Mit dem Kursrutsch seit dem Sommer haben die Zahlen wenig zu tun. Im August hatte die Aktie noch bei über 154 Euro geschlossen. Als Lieferant von Gasturbinen und Netztechnik für Rechenzentren hängt Siemens Energy an der Stimmung bei Künstlicher Intelligenz und reagiert auf jede Nachricht aus der Chipbranche.
JPMorgan hob nach den Zahlen den Zielwert von 245 auf 250 Euro an und bestätigte die Einstufung „Overweight“. Das sind Einschätzungen der Häuser, keine Prognose der Redaktion.
Siemens Energy liefert Rekorde, die Aktie handelt Stimmungen. Der Auftragsbestand sichert die nächsten Jahre, nicht aber die nächste Woche.
Häufige Fragen zur Siemens Energy Aktie
Wo hat die Siemens Energy Aktie am 27. November geschlossen?
Auf Xetra bei 119,18 Euro, ein Plus von 1,86 Prozent.
Wie hoch soll die Dividende sein?
Für das Geschäftsjahr 2026 schlägt Siemens Energy 2,30 Euro je Aktie vor.
Wie lauten ISIN, WKN und Handelssymbol?
ISIN DE000ENER6Y0, WKN ENER6Y, Handelssymbol ENR.
War dieser Artikel hilfreich?
Die Inhalte auf AktienCheck.de dienen ausschließlich der Information und stellen keine individuelle Anlageberatung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken bis hin zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals verbunden.